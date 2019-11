Откройте для себя Бангкок!

Central Village - Bangkok Luxury Outlet - первый в Таиланде магазин класса люкс, предлагающий невероятные ежедневные скидки на продукцию международных брендов от 35% до 70%.

Откройте для себя более 130 всемирно известных магазинов во всех категориях розничной торговли, включая предметы роскоши и международной моды, повседневную и спортивную одежду, ювелирные изделия и аксессуары, домашнюю утварь и предметы интерьера, косметику, детские игрушки и многое другое. Полюбуйтесь на современную тайскую архитектуру и дизайн торгового комплекса: сочетание элегантных двускатных крыш и замысловатых фасадов. Кластеры Central Village представляют каждый свою специализацию, а роскошные ландшафтные решения торгового центра мирового класса – источник незабываемых впечатлений.

В соответствии с концепцией «Bangkok Luxury Outlet», Central Village собрал под одной крышей магазины известных брендов и предлагает доступные цены для каждого с ежедневными скидками в 35–70%. Здесь более 130 магазинов мировых брендов, и большинство из них открыли свой первый магазин в Таиланде именно в Central Village. Более 60 брендов решили открыть свой «Эксклюзивный outlet-магазин» только в Central Village. Среди самых популярных брендов здесь числятся такие как CLUB 21 (OUTLET BY CLUB21), COACH, COCCINELLE, ERMENEGILDO ZEGNA, KENNETH COLE, KENZO, MAX & CO., MICHAEL KORS, POLO RALPH LAUREN, SALVATORE FERRAGAMO, VICTORIA’S SECRET и VILEBREQUIN. Также здесь представлены такие лидеры современной моды как ADIDAS, CALVIN KLEIN JEANS, CHAMPION, CONVERSE, CROCS, JIM THOMPSON, KEDS, L’OREAL LUXE, NYX, ONITSUKA TIGER, THE COSMETICS COMPANY STORE, UNDER ARMOUR и др. На очереди открытие магазинов CHLOÉ, KATE SPADE NEW YORK, MARIMEKKO, TOMMY HILFIGER, ALDO, BATH & BODY WORKS, CATH KIDSTON PANDORA и SWAROVSKI.

Кроме того, здесь есть Jim Thompson и Naraya - любимые туристами тайские бренды, а специальные зоны «Тайский павильон» и «Деревенская площадь» демонстрируют лучшую тайскую продукцию в течение года, постоянно обновляя ассортимент. Это уникальный способ демонстрации качества тайских продуктов всему миру – ведь посетители торгового центра получают возможность насладиться всеми прелестями классического тайского шоппинга и полюбоваться на традиционный тайский дизайн крыш, находясь при этом в ультра-современных условиях. Зона оформлена в тайском стиле и разделена на различные «деревни» с зеленым участком. Благодаря этой концепции Central Village стал новой сенсацией Бангкока и одной из самых высококлассных торговых площадок мира.

Изысканными блюдами западной и азиатской кухни можно насладиться в популярных ресторанах Fuji, Laem Charoen (морепродукты), Café Amazon, MK Restaurant, Starbucks, Cha Tra Mue (тайский чай), Swensen's, Laos-Yuan Restaurant (тайско-вьетнамский), Sushi Hiro, Bonchon (курица по-корейски) и Krispy Kreme. Масштабная ‘Food Village’ площадью 1500 м2 - настоящий рай для любителей разнообразной тайской и международной кухни. Самое известно меню включает Pad Thai, Tom Yum Goong (острый суп с креветками), Somtum (салат из папайи), манго с клейким рисом, кокосовый сок и мороженое.

Члены клуба «The1 Tourist» получают эксклюзивные привилегии и специальную дополнительную скидку от более чем 40 брендов. Чтобы подать заявку на членство в «The1 Tourist», предъявите действительный загранпаспорт на стойке регистрации, расположенной рядом с магазином Coach у входа Gate A.

Central Village предоставляет разнообразные туристические услуги, включая обслуживание клиентов на английском и китайском языках, бесплатный Wi-Fi, банкомат, обмен валюты, зарядное устройство для мобильного телефона, бюро находок, комнату для молитв, раздевалку, детские и инвалидные коляски. Такие услуги как хранение багажа и посылок (Lock Box), доставка посылок в отель, в аэропорт или на родину (Kerry Express) предоставляются за дополнительную плату.

Торговый центр Central Village расположен недалеко от международного аэропорта Суварнабхуми, и сюда легко добраться на машине и общественном транспорте. Поездка от международного аэропорта Суварнабхуми до Central Village займет всего 10 минут. Бесплатный трансфер отходит от Central World Shopping (Centre Bangkok CBD), от станции поезда Sky train Udomsuk BTS, а также от станции Lat Krabang, откуда отходит скорый поезд Airport Rail Link. Трансфер доступен 10.00 – 22.00 ежедневно.