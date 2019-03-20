Острая пища – вред или польза

Текст: Аркадий Курамшин, кандидат химических наук, научный журналист

Почему острое - это не вкус ?

Чувство вкуса формируется благодаря сигналам вкусовых рецепторов, расположенных на языке. Существует только пять их типов, позволяющих распознавать сладкое, кислое, солёное, горькое и умами (распознавание белковой пищи). Других не существует, что в не мешает нам в повседневной жизни использовать слово «вкус» при оценке вкусо-ароматных свойств блюд или напитков. Комбинация сигналов от рецепторов носовых пазух и ротовой полости позволяет испытывать и такие ощущения , как боль или раздражение. Например, разгорающийся во рту пожар от острой пищи .

Если острое блюдо или соус содержит перец, у нас перехватывает дыхание из-за капсаицина, вещества, названного так в честь семейства стручковых перцев Capsicum, и давший название классу похожих по строению веществ.

Из плодов жгучего перца выделено около 10 капсаициноидов природного происхождения. На капсаицин в этой смеси в среднем приходится 70%, второй по распространённости - дигидрокапсаицин (около 20%), содержание остальных видов меньше, чем по 2%.

Пожар во рту?

Наиболее высоко содержание капсаицина в мякоти стручковых перцев и их семенах. В чистой форме при попадании на слизистую оболочку или кожу он вызывает сильное раздражение, но даже в самом жгучем перце содержание капсаицина безопасно

Когда нам в рот попадает острая пища, капсаицин связывается с рецепторами TRPV1, расположенных на поверхности вкусовых почек языка и в слизистых оболочках. После активации капсаицином рецепторы TRPV1 меняют свою структуру, и сигнал об этом изменении начинает поступать по тройничному нерву - главному чувствительному нерву лица и ротовой полости - к мозгу. Мозг интерпретирует этот сигнал как увеличение температуры у нас во рту. Причина такого ощущения в том, что рецепторы TRPV1 обычно активируются, когда температура поднимается выше 43°С. Таким образом TRPV1 подает сигнал центральной нервной системе, предупреждая о перегреве организма, тем самым защищая своего хозяина от опасности, которую представляет собой горячая пища. Эти же природные «термодатчики» могут распознавать и некоторые виды веществ, содержащихся в пище, которую мы считаем «острой»..

Рецепторы TRPV1 активируются и под действием аллилизотиоцианата - вещества, придающего остроту горчице, хрену и васаби.

Как капсаицин обманывает нервную систему

Рецепторы TRPV1 играют с нашей нервной системой в игру «спутай химический сигнал с термическим». Поэтому, как только мы съедаем что-то острое, мозг верит, что мы съели что-то горячее. Центральная нервная система принимает срочные меры для охлаждения организма: для ускорения обмена веществ активизируется кровообращение, для охлаждения тела начинается интенсивное потоотделение. В крови увеличивается концентрация естественных болеутоляющих - эндорфинов. Слизистая носа воспаляется, из-за чего из носа начинает течь, текут и слёзы, глаза закрываются - мозг отдаёт векам команду защитить органы зрения от «высокой температуры».

Ощущения, возникающие, когда блюдо оказалось более жгучим, чем ожидалось, бесспорно, нельзя отнести к приятным. Тем не менее, в том количестве, в котором капсаицин и капсаициноиды содержатся в перце или соусе, эти вещества не вызывают физического повреждения тканей и органов, но это не значит, что острая пища неопасна совсем.

Эксперименты на мышах показали, что опасная доза капсаицина составляет 47,2 мг на 1 кг массы животного. В пересчёте на среднестатистического человека с весом 80 кг – это 3,8 гр. То есть надо разом съесть 200 гр сухого порошка перца чили, что физически невозможно.

Острота: вред и польза

Если мы случайно положили в рот слишком острый продукт, у нас может начаться несварение желудка, тошнота и рвота. Почему? Если активация рецепторов TRPV1 слишком интенсивна, мозг реагирует на это так, как будто мы проглотили что-то очень горячее. Обманувшись, он старается предпринять все меры, чтобы как можно быстрее вывести наружу предполагаемую опасность, инициируя рвоту. А во время рвотных позывов желудочный сок оказывается в пищеводе, где его не должно быть и, входящая в его состав кислота, может сильно повредить пищевод. Степень повреждения будет напрямую зависеть от степени раздражения рецепторов TRPV1 и оценке мозгом потенциальной «угрозы».

Такая реакция организма, в свою очередь, говорит о том, что резкий переход от привычного сладкого болгарского перца к одному из самых жгучих кайенскому, не только подарит нам массу неприятных ощущений, но и подвергнет опасности здоровье.

Однако регулярное потребление блюд из перца с постепенным повышением их жгучести позволяет выработать устойчивость к действию капсаицина и натренировать организм обходиться без рвотных позывов. А попадающие в кровь в результате активации рецепторов TRPV1 эндорфины, естественные болеутоляющие и вещества, позволяющие почувствовать удовольствие, способствуют тому, что со временем человек может совершенно непритворно радоваться блюдам со жгучим перцем.

Там, где жгучий перец стали выращивать и потреблять в пищу раньше, к нему и привыкают раньше. Некоторые детские блюда мексиканской кухни кажутся слишком острыми взрослым европейцам, ведь ацтеки и другие обитатели Центральной Америки выращивали жгучий перец задолго до Колумба.

Окультуривание перца чили, скорее всего, началось после того, как было замечено, что мясо и рыба, контактирующие с этими красными стручками или порошком из них, хранится дольше – многие содержащиеся в перце чили вещества являются природными консервантами, убивающими микроорганизмы, вызывающими гниение продуктов.

Многие путеводители по Южной Америке рекомендуют туристам есть острые блюда, дабы не подхватить кишечную инфекцию. Вещества, входящие в состав перца чили, убивают патогенные микроорганизмы или замедляют их размножение. Капсаициноиды подавляют рост некоторых опасных для человека бактерий, но своими противомикробными свойствами перец обязан другому веществу - флавоноиду хризоэриолу, который, как и многие другие флавоноиды, кажется нам горьким на вкус.

Название «перец-чили» созвучен с названием страны Чили, однако происходит от слова из группы ацтекских языков науатль, с которых «chilli» переводится как «красный».

Как определить жгучесть перца

Понять, какой из перцев будет слишком жгучим для нас, можно с помощью шкалы остроты. Их несколько, но чаще всего учёные и кулинары берут за основу шкалу Сковилла.

В 1912 году американский химик Уилбур Сковилл предложил использовать для измерения остроты перца количественную шкалу, основанную на вкусовых ощущениях. Вытяжку из различных сортов перца растворяли в спирте, после чего каплю спиртового раствора смешивали с подслащённой водой и давали пробовать пяти дегустаторам. Если они говорили, что жгучесть чувствуется, раствор разбавляли и снова давали на пробу. За единицу измерения был принят объем выпитой воды, который требовался для того, чтобы жгучесть перестала быть заметна - чем больше баллов набирает перец или блюдо по шкале Сковилла, тем он острее.

Шкалу, составленную по субъективным ощущениям дегустаторов, нельзя назвать идеальной. Позднее в химии появились более точные подходы к определению содержания капсаицина в продукте. Но кулинары до сих пор предпочитают использовать шкалу Сковилла - в приготовлении блюд важнее то, какие ощущения испытает человек.

Опубликовано: 21 марта 2019 г.