Осторожно! Город

Навязчивое желание перебраться в большой город можно объяснить генами, связанным с предрасположенностью к психическим заболеваниям

Было давно замечено, что у городских жителей выше вероятность развития «душевных расстройств». В частности, еще в 1930-х годах двое социологов, Роберт Фарис и Уоррен Данхам, обратили внимание на поразительную закономерность среди обитателей приютов Чикаго: уровень распространенности шизофрении среди тех, кто родился в городских кварталах, был несравненно выше, чем у выходцев из деревни. На данный момент, по оценкам экспертов, риск шизофрении у «городских» почти вдвое выше, чем у людей, живущих в сельской местности, так же, как и риск депрессии или тревожного расстройства. Это связано с тем, что жизнь в большом городе сопряжена с целым рядом негативных факторов – шумом, скученностью, загрязненностью воздуха, отравлениями химическими веществами, стрессогенным образом жизни и пр. Казалось бы, люди с уязвимой психикой должны инстинктивно избегать мегаполисов, но происходит ровно наоборот. Они словно мотыльки слетаются на огни большого города!

Ученые из Королевского колледжа Лондона, обнаружили что генетическая предрасположенность человека к психическому заболеванию может повлиять на выбор места жительства. Проанализировав данные почти 400 тысяч британцев в возрасте 37-73 лет, взятые из биобанка, исследователи рассчитали оценку полигенного риска психических заболеваний для каждого человека по отдельности, и вот что выяснилось. Наиболее высокий генетический риск шизофрении, биполярного расстройства и анорексии наблюдался у тех, кто переехал из сельской местности в город. Наличие генетического риска еще не означает, что у человека разовьется данное психическое заболевание, фактический результат скорее определяется влиянием окружающей среды, а точнее тесным взаимодействием этих двух факторов. Остается неразрешенной загадка: почему людей с предрасположенностью к «душевным расстройствам» тянет в городскую среду обитания, которая так губительна для их психики?

Является ли это проявлением тяги к саморазрушению или бессознательным поиском места, где тебе смогут помочь? Это ученым ещё предстоит выяснить.

Факты в тему:

Ученые из Центрального института психического здоровья в Мангейме (Германия) пришли к выводу, что мозг городского жителя в среднем хуже справляется со стрессовыми ситуациями по сравнению с мозгом жителя провинции. Это выражается в повышении активации миндалины (области, связанной с чувствами страха и гнева) и уменьшении контроля над ней со стороны передней поясной коры головного мозга.. Немецкий исследователь, доктор Мазда Адли, сформулировал теорию «одиночества в толпе», которая объясняет отрицательный эффект проживания в большом городе на психическое здоровье человека. Особенно остро это чувствуют люди, только недавно уехавшие из сельской местности и испытывающие трудности в установлении дружеских связей. Хотя у городских жителей количество социальных контактов обычно обширнее, но по теплоте и душевности общения лидируют все-таки «деревенские». Люди, проживающие в городе, могут испытывать дефицит общения не только с себе подобными, но и с окружающей природой, которая, как известно, является лучшим «антидепрессантом». В связи с этим в последнее время растет количество проектов по развитию парков и озеленению городских территорий.

Опубликовано: 20 декабря 2021 г.