Осенний листопад…

Когда мы слышим: «У меня на осень аллергия», то думаем, что речь об апатии и сонливости. Но аллергия на осень бывает не только метафоричной, но и самой настоящей.

Героиня: Алла Сорокина, 59 лет

Эксперт: Елена Анциферова, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук

Красивая пора…

Я обожаю середину осени, когда еще тепло и очень красиво вокруг. Что может быть приятнее, чем идти по лесным дорожкам, щуриться от солнца и шуршать листьями. Благодаря появлению в моей жизни Арчи, я стала гулять каждый день. Маленького щенка подарил мне сын. Пока не похолодало, мы с Арчи подолгу гуляли в нашем лесу у дома – он бегал за мячом, зарывался носом в листья, искал меня за деревьями.

Омрачило настроение то, что я начала чихать и нос заложило. «Вот и нагулялась - простудилась», - подумала я. Купила спрей с морской водой для промывания носа, кучу бумажных платочков, заварила шиповник. Гулять по лесу мы с Арчи не перестали – хотелось дышать свежим воздухом. Но облегчения не наступало – сопли лились рекой, даже глаза слезились. Через неделю безуспешного лечения пошла к терапевту.

Тот удивился, что я лечу насморк пять дней, а он не проходит. Расспросил подробно, как я смогла простудиться, а затем высказал интересную идею: вероятнее всего, у меня аллергическая реакция на плесневые грибы, которые активно размножаются в опавших листьях и в щелях влажной коры деревьев. Гуляя, я глубоко вдыхаю эти микроскопические споры плесени, вот и результат. У меня аллергия на осень…

Как отличить аллергию от простуды

Признаки Простуда Аллергия Повышение температуры тела Является характерным симптомом Бывает в редких случаях Выделение из носа Могут содержать гной Прозрачные, сопровождаются зудом Устранение аллергена Симптомы остаются Аллергические признаки исчезают

Комментарий эксперта:

В осенний период очень сложно отличить ОРЗ или ОРВИ от аллергии. Людям кажется, что никакой аллергии осенью быть не может, поскольку все уже отцвело, а вот простудиться очень легко. К тому же при осенней аллергии поражаются именно органы дыхания, поэтому, как и при простуде, появляются заложенность носа, слизистые выделения, слёы, кашель, конъюнктивит.

Тем не менее, аллергия на плесневые грибы встречается довольно часто. Плесень обитает там, где тепло и влажно. Разворошив листья, можно легко высвободить споры плесени, которые переносятся по воздуху и с дыханием попадают глубоко в дыхательные пути. Это особенно опасно для людей с бронхиальной астмой.

Аллергия может проявиться и на домашнюю плесень, когда еще не, включают центральное отопление. В тепле плесень подсыхает. Домашний пылевой клещ тоже активизируется в квартирах осенью, когда показатели температуры и влажности становятся для него особенно благоприятными.

Чтобы определить аллерген, необходимо сделать аллергопробы или сдать кровь из вены на антитела к этим грибкам.

Красота через фильтры

До появления собаки я редко так много гуляла в лесу среди опавших листьев. Поэтому аллергия на плесень проявилась у меня так внезапно. Чтобы знать врага в лицо, я все же решила сделать аллергопробы на этот аллерген.

В качестве лечения мне назначили антигистаминный препарат и еще противоаллергический спрей для носа. Чтобы исключить контакт с аллергеном, врач предложил гулять с собакой не в лесу, а на лужайках вдали от деревьев и опавших листьев. Кроме того, мне предстояло провести генеральную уборку в квартире.

В аптеке мне посоветовали купить маску, в которой можно гулять, но я нашла изделие поинтереснее – появились такие специальные маленькие респираторы, которые нужно вставлять в ноздри. Не дешевое, но очень нужное изобретение. Респираторы имеют тонкую фильтрующую пленку, которая очищает воздух, поступающий в нос. Снаружи видна только почти незаметная дуга под носом.

То, что у меня действительно аллергия на плесень, подтвердилось: через три дня после начала правильного лечения и прогулок вдали от деревьев, мне полегчало. Нос стал дышать, насморк почти прошел, работоспособность вернулась, и я снова стала радоваться осени.

Комментарий эксперта:

Лечение аллергии осенью мало чем отличается от терапии в любое другое время года. Первым делом нужно минимизировать контакт с аллергеном, в лесу лучше гулять после дождя или с наступлением холодов. Врач выпишет антигистаминные препараты, при необходимости назначит кортикостероиды. Стоит учитывать, что ряд препаратов от аллергии вызывает сонливость, поэтому лучше не садиться за руль во время их приема.

Если проводите осеннюю уборку у себя на приусадебном участке или в дачном доме, обязательно надевайте защитную маску, чтобы не было возможности вдыхать плесневые споры. В квартире проветривайте комнаты, регулярно проводите влажную уборку, откажитесь от ковров, пуховых одеял и подушек. С помощью специального прибора следите за влажностью внутри п

Опубликовано: 30 октября 2019 г.