Проанализировав более 2 тысяч пар «мать-дитя», ученые из Барселонского института глобального здравоохранения обнаружили любопытную взаимосвязь: самыми интеллектуально развитыми, внимательными и способными к запоминанию новой информации оказались дети, чьи мамы в первом триместре беременности активно поглощали орехи (грецкие, кедровые, миндаль, арахис, фундук). Когнитивные функции у этих детей оценивались на разных этапах развития – в 18 месяцев, 5 и 8 лет. По мнению авторов, наблюдаемые положительные эффекты орехов могут быть связаны с тем, что они богаты фолиевой кислотой, а также омега-3 и омега-6 жирными кислотами, имеющими тенденцию накапливаться в нервной ткани, особенно в лобных областях мозга, связанных с развитием интеллекта.
Теория и практика / Инновации
Орехи повышают интеллект
Проанализировав более 2 тысяч пар «мать-дитя», ученые из Барселонского института глобального здравоохранения обнаружили любопытную взаимосвязь
Опубликовано: 18 августа 2019 г.
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