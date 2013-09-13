Орехи: польза и вред

О полезных свойствах орехов писал еще «отец медицины» Гиппократ: он считал, что орехи необходимо есть тем, кто страдает заболеваниями желудка, печени и почек. Сегодня у нас есть возможность приобрести любой вид орехов – на прилавках изобилие этих даров природы.

Орехи популярны во многих кухнях мира, а разнообразие блюд на ореховой основе поражает: всевозможные кондитерские изделия (торты, кексы, печенье), варенье, паста, масло, настойки, соусы. Орехами можно дополнять салаты, йогурты, мюсли, а также различные горячие блюда. Более того, орехи могут заменить целую трапезу – ими вполне можно позавтракать или перекусить во время полдника. Универсальный продукт! И очень полезный.

Орехи богаты легкоусвояемыми белками, полезными жирами, витаминами и минералами, кроме того, они содержат незаменимые аминокислоты, необходимые для питания мозга и здоровья иммунной системы. Людям, следящим за свои весом, необходимо помнить, что орехи очень питательны, калорийны, поэтому при проблемах с весом их потребление необходимо ограничивать до нескольких ядер в день.

Польза грецких орехов

Сама форма грецкого ореха дает нам понять, для чего они предназначены. Если есть его регулярно, можно стать настоящим «крепким орешком», ведь он стимулирует работу мозга, улучшает память, борется с депрессией и помогает справиться с невротическими состояниями, придает сил и выносливость. Минеральные соединения магния, калия, кобальта, железа, йода в сочетании с ненасыщенными жирными кислотами полезны при атеросклерозе, гипертонии и всего круга сердечнососудистых заболеваний.

Эти полезные свойства объясняются высокой концентрацией полезных веществ, что дает повод считать грецкий орех натуральным сбалансированным поливитаминным комплексом.

Полезные свойства фундука

«Растительное мясо» - это о фундуке. Ценные белки и аминокислоты хорошо усваиваются, их содержание в этом орехе очень высоко, поэтому по белковой ценности фундук сравнивают с мясом. Две трети массовой доли фундука составляют жиры, состоящие из ненасыщенных жирных кислот (олеиновой, линолевой, пальмитиновой, стеариновой, миристиновой), незаменимых для организма.

Антиоксиданты, содержащиеся в фундуке, борются со свободными радикалами, калий и кальций полезны для нервной системы, а антиканцерогенное вещество паклитаксел активно борется с раковыми клетками. Широко применяется фундук в качестве лечебного средства при варикозе и тромбофлебите.

Польза миндаля

Средневековые арабские целители лечили миндалем заболевания кишечника и мочеполовой системы, и, что интересно, сегодняшние исследования подтверждают эти целебные свойства. Употребление плодов сладкого миндаля ускоряет лечение

На самом деле, миндаль - косточковый плод, растущий на дереве рода "слива". Это не орех. Из скорлупы миндаля производят активированный уголь.

болезней желудочно-кишечного тракта, нормализует стул, оказывая мягкое слабительное действие. При заболеваниях желудка и кишечника можно употреблять миндальное молочко, которое изготавливается путем смалывания миндаля и разведения полученного порошка в воде. Миндальное молоко обладает обволакивающими свойствами, которые облегчают проявления кишечных расстройств.

Миндаль считают натуральным успокоительным, он помогает справиться со стрессом, очень полезен при астенических состояниях и бессоннице. Учитывая высокое содержание витамина Е и антиоксидантов, миндаль можно назвать антиэйдж продуктом.

Польза кешью

Древние индейцы лечили кешью зубные боли и кровоточивость десен – растирали орехи в пасту и полученное средство накладывали на больной участок. Через века японцы провели исследования, которые доказали полезные свойства кешью в лечении болезней зубов и десен.

Сегодня орех кешью чаще используется как общеукрепляющее средство при заболеваниях органов дыхательной системы, при гриппе и бронхиальной астме. Кешью обладает антибактериальным и противовоспалительным действием, оказывает благотворное влияние на кровеносную систему организма.

Польза фисташек

Молодильными орешками можно назвать фисташки за их уникальные свойства: сравнительно низкое содержание калорий, комплекс антиоксидантов, высокое содержание витаминов Е и группы В идеально подходят для антиэйдж-диеты. Каротиноиды, входящие в состав фисташек, помогают сохранить зрение, способствуют укреплению костной ткани, зубов, а высокое содержание клетчатки поможет снизить уровень холестерина.

Фисташки считаются афродизиаком, они усиливают потенцию, улучшает качество спермы, повышают подвижность сперматозоидов.

Кому орехи могут навредить?

Орехи очень калорийны, поэтому людям с избыточным весом следует ограничиваться несколькими ядрами в день, чтобы не перегружать печень, пищеварительный тракт, и не набрать дополнительных килограммов.

Детям до 3 лет не рекомендуется давать орехи, потому что это очень аллергенный продукт. Если у ребенка наблюдалась аллергия на помидоры, персики, если были проявления поллиноза на цветущие деревья, то с орехами лучше повременить до 7 лет или сдать анализы на выявление пищевых аллергенов.

С осторожностью стоит отнестись к различного рода орехам людям, страдающим кожными заболеваниями (псориаз, нейродермит, атопический дерматит). Единственное исключение – миндаль, который по своей сути орехом не является, но и его лучше употреблять в ограниченных количествах. Противопоказаны орехи и людям, склонным мигреням – тирамин, содержащийся в ядрах, может спровоцировать приступ головной боли.

Калорийность орехов (на 100гр):

грецкие орехи фундук миндаль кешью фисташки 850 ккал 700 ккал 600 ккал 600 ккал 550 ккал



Опубликовано: 17 февраля 2021 г.