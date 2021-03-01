Оранжевые фрукты - детям!

Каждую зиму организм человека, а особенно детский, проходит «испытание на выносливость». Формирование крепкой иммунной системы во многом зависит от рациона питания.

Удивительные растения

Вместе с правильным и сбалансированным питанием дети всех возрастов должны ежедневно получать свежие сезонные овощи и фрукты, чтобы поддерживать формирующуюся иммунную систему, умственную деятельность и физическую активность. Когда речь заходит об осенне-зимне-весенних фруктах, то имеются в виду, конечно, апельсины, мандарины и грейпфруты из солнечной Турции.

Знаете ли вы, что одновременно на одном цитрусовом дереве могут находиться и бутоны, и цветки, и завязи, и плоды всех стадий зрелости. Удивительно, сколько жизненной энергии в этих растениях. Как семейный врач, мама, бабушка и кулинар я расскажу о своем взгляде на цитрусовые.

Уникальные плоды

Изучив несколько свежих исследований, могу сказать, что цитрусовые фрукты - кладезь активных продуктов метаболизма, потенциально полезных для иммунной системы взрослых и детей. Это флаваноиды, алкалоиды, лимоноиды, кумарины, каротиноиды, фенильные кислоты и эфирные масла. Все они уникальны благодаря своим активным свойствам - антиоксидантным, противовоспалительным, противораковым.

Цитрусовые также богаты витамином С, питательными веществами, нутриентами и макроэлементами, среди них - сахара, пищевые волокна, калий, фолиевая кислота, кальций, тиамин, ниацин, витамин В6, фосфор, магний, медь, витамин Д, рибофлавин и пантотеновая кислота. То есть цитрусовые - идеальный иммунобустер, натуральный и доступный.

Более того, из цитрусовых получают вещества, которые используются в качестве лекарственных средств во всем мире, а особенно в странах Азии.

Наверняка скоро мы увидим новые препараты и функциональные пищевые продукты на основе цитрусовых. Например, из кожуры. Содержание биоактивных веществ в кожуре в 2-6 раз выше, чем в мякоти.

Есть столько, сколько нужно

Не секрет, что со стороны диетологов идут незаслуженные гонения на цитрусовые из-за большого содержания фруктозы. Но во всем нужна мера и здравый смысл. Взрослые могут употреблять 1-2 плода в день - отличное дополнение к рациону. Цитрусовыми можно лакомиться беременным женщинам и кормящим мамам. При отсутствии аллергических реакций, цитрусовые в питание ребенка можно вводить после 9 месяцев. Давать мандариновую или апельсиновую дольку без плёнок и косточек. Малыш сам определит то количество долек, которое может съесть. Если наблюдаете у ребенка диатез или дерматит, то знакомство с цитрусовыми стоит сдвинуть до 3-летнего возраста.

Плоды лучше есть целиком, поскольку именно пищевые волокна представляют большую ценность для организма.

Рецепты, которые понравятся вашим детям.

Мороженое из апельсинов

Взбить в блендере кокосовые сливки 500 мл и сок от 2 турецких апельсинов. Разлить по формочкам для мороженного - и в морозилку.

Пряный чай с апельсином

Два турецких апельсина порезать кружочками с кожурой, положить в большой чайник или френч-пресс, добавить чай (чёрный, зелёный), палочку корицы, немного имбиря, залить кипятком до половины. Настаивать 5-10 мин

Мандариновые чипсы

Нарезаем тонкими кружочками турецкие мандарины. Выкладываем на противень в один слой и ставим в духовку сушиться при температуре 100-120 градусов около часа. Функция конвекции ускорит процесс. Это самый полезный перекус - погрызть их с чаем одно удовольствие!