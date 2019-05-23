ОПЯТЬ У ТЕБЯ НОГИ ХОЛОДНЫЕ!

Промочить ноги и замерзнуть может каждый. Но для некоторых холодные ноги – постоянная проблема. Отчего они леденеют?

Особенность организма

Если ноги холодели с детства даже при незначительном снижении температуры в квартире или за окном, скорее всего это – индивидуальная особенность сосудов и их нервной регуляции. Это не опасно, но требует некоторых мер для поддержания жизненного комфорта.

Что делать?

«Мерзлявые» ноги не терпят холодного пола, обуви не по сезону. Вам лучше даже дома ходить в тёплых носках, держать ноги в тепле, не увлекаться легкой обувью в прохладное время года. Главное – это не болезнь, а, значит, не требует никакого лечения.

Нейроциркуляторная дистония

Или вегетососудистая, как её называли раньше. Нарушение координации нервной и сосудистой систем приводит к тому, что сосуды то сжимаются слишком сильно, то расширяются невовремя. Типичный портрет дистоника – красные щёки, потные ладошки, сердце, колотящееся «в пятках» и ледяные ноги. Провоцируют приступы эмоциональные переживания, стрессовые ситуации, кофе, сигареты, алкоголь и много чего ещё, для каждого есть свой, индивидуальный набор пусковых факторов.

Что делать?

Наладить взаимодействие между нервами и сосудами помогает соблюдение режима дня, закаливание, отказ от вредных привычек, особенно курения и злоупотребления кофе. Хороший эффект приносят лёгкие успокаивающие и снотворные средства.

Варикозная болезнь

Если вы много времени проводите на ногах, на каблуках, или отягощены плохой наследственностью, есть риск столкнуться с симптомами варикозной болезни. Патология связана с развивающейся недостаточностью венозных клапанов, застоем жидкости в венах, сквозь стенку которых она проникает в окружающие ткани. Под кожей появляются измененные расширенные вены, нередко формирующие варикозные узлы, возникают отёки. В результате нарушения кровоснабжения и вовлеченности нервных окончаний «вылезает» и другой типичный симптом – похолодание стоп и голеней.

Что делать?

Главный метод диагностики варикоза - ультразвуковая доплерография вен. Если признаки варикозной болезни обнаружены, укрепить венозную стенку можно с помощью таблеток из группы венотоников, а улучшить местное кровообращение и уменьшить отёк помогает применение на протяжении дня правильно подобранного компрессионного трикотажа. Более кардинальные меры – склеротерапия, а также лазерное или хирургическое удаление вен, казалось бы, должно ещё больше ухудшить ситуацию с кровоснабжением, но на практике питание тканей улучшается. Вместе с этим исчезает и постоянное ощущение холода в ногах.

Облитерирующий атеросклероз нижних конечностей.

В этом случае проблема скрывается в артериях. Если в них откладывается холестерин и появляются атеросклеротические бляшки, они сужают просвет сосудов, кровоснабжение значительно ухудшается. На первых порах это проявляется похолоданием ног, которые начинают постоянно мёрзнуть. Заболеванию подвержены люди после 50 лет, мужчины болеют значительно чаще женщин, в основном - курильщики. Это не удивительно, ведь после каждой выкуренной сигареты под действием никотина развивается артериальный спазм, ускоряющий появление бляшек. На фоне ишемии ноги становятся не только холодными, но и бледными, а кожа нередко приобретает мраморный рисунок. Позже присоединяется главный симптом атеросклероза нижних конечностей – перемежающаяся хромота.

Что делать?

Как и в случае варикоза, основной метод диагностики– ультразвуковая доплерография, но уже не вен, а артерий. Только теперь ищем не расширенные вены и варикозные узлы, а атеросклеротические сужения. Если они есть и сужают просвет сосуда более чем на 70% - дело плохо. Скорее всего потребуется хирургическое лечение – установка стента или реконструктивная операция на артериях. Обязательный компонент лечения – постоянный контроль за уровнем холестерина и прием лекарств, препятствующих тромбообразованию (антиагрегантов).

Системные васкулиты

Это большая группа заболеваний, проявляющаяся воспалительно-дегенеративным поражением артерий среднего и мелкого калибра. Наиболее часто в основе - аутоиммунный механизм, когда атаку на сосуды начинают собственные иммунные клетки. Не зря первые проявления болезни нередко появляются после перенесённых инфекций, особенно часто вирусных. Результат – хроническое воспаление сосудов, приводящее к их тромбозу и дегенерации. И первым проявлением нарушения кровоснабжения чаще всего служит постепенно нарастающее похолодание ног.

Что делать?

Диагностика и лечение системных ревматических заболеваний – дело непростое и длительное. Тем не менее, на фоне терапии современными препаратами заболевание удаётся перевести в многолетнюю ремиссию. Главное, не пропустить первые симптомы, среди которых ведущее место занимают … холодные ноги.

Опубликовано: 26 июня 2019 г.