Как правильно оказать первую помощь при бытовых ожогах.

По оценкам экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, среди бытовых травм мы чаще всего сталкиваемся с ожогами, которые могут причинить довольно серьезный ущерб здоровью.

Если вы будете знать, как выглядит та или иная степень, то сможете грамотно оказать первую помощь. Ожоги первой и второй степени считаются поверхностными, третьей и четвертой – глубокими.

степени ожога: 1 степень. Выраженное покраснение и отёк, боль и чувство жжения; 2 степень. Образуются волдыри, заполненные прозрачной жидкостью. Первые пузыри возникают через минуту после ожога, но в дальнейшем в течение суток могут появляться новые; 3 степень. Появляются массивные волдыри, заполненные кровянистым содержимым, либо на месте лопнувших волдырей появляются открытые раны; 4 степень. Некроз, обугленная кожа, повреждаются подкожные ткани - подкожная жировая клетчатка, мышцы, сухожилия.

Какие шаги стоит предпринять? Снимите тлеющую или пропитанную горячей жидкостью одежду. Незамедлительно снимите обувь, цепочки, браслеты и другие украшения. Если разовьется отек тканей, эти аксессуары могут сдавить повреждённый участок, нарушая его кровообращение.

Оцените степень ожога и площадь повреждения с помощью правила ладони. Второй этап - охлаждение обожжённой поверхности. При ожогах 1-2 степени оптимальным будет использование проточной прохладной воды температурой около 15 градусов не менее 20 минут.

При образовании крупных волдырей поврежденный участок лучше опустить в емкость с холодной водой.Охлаждение – важный этап оказания первой помощи, так как обожжённые поверхностные слои кожи становятся горячим компрессом для более глубоких тканей.

Третьим шагом будет устранение общих симптомов. Необходимо дать обезболивающее, например, парацетамол или анальгин, антигистаминное средство (супрастин и его аналоги). Напоите пострадавшего. В качестве оптимальных напитков подойдет минеральная вода, чистая слегка подсоленная вода (1 ч.л. соли + ½ ч.л. соды), чай, компот или морс.

ПРАВИЛО ЛАДОНИ Площадь ладони взрослого человека равняется 1% общей площади всего кожного покрова.

Возможно лечение в домашних условиях: - площадь ожога не более 1%; - ожоги 1-2 степени. Едем в больницу: - при ожогах лица, половых органов, кистей и стоп не зависимо от площади и степени ожога; - при ожогах слизистых, пищевода и желудка; - ожоги 3-4 степени; - обширные ожоги более 1% от площади всего тела.

Важность оказания правильной первой медицинской помощи была доказана учеными Квинслендского университета медицинских исследований (Австралия). Врачи проанализировали данные 2495 детей, которые поступили в специализированный детский ожоговый центр. В исследование включали случаи пострадавших, получивших термические ожоги, обязательным было наличие полной информации по поводу методики оказания первой медицинской помощи. Желательным условием - непрерывное охлаждение проточной холодной водой не менее 20 минут в срок не позднее, чем 3 часа после получения ожога.

Результаты анализа показали, что потребность в пересадке кожи на 40% уменьшалась у детей, которые получали охлаждение ожоговой поверхности водой по указанной схеме. Помимо этого, исследователи отметили у данной группы пациентов уменьшение сроков заживления и меньший процент образования рубцов в дальнейшем.

Даже у тех детей, которым охлаждали поврежденную кожу прохладной водой без соблюдения рекомендованных временных интервалов, на 35% снизалась потребность в госпитализации и на 42%- в каких-либо операциях. Таким образом, если вы, к несчастью, получили термический ожог 1-2 степени, то самое лучшее, что вы можете сделать, это держать обожжённый участок под краном с прохладной водой непрерывно 20 минут.

«Это наилучший способ снизить тяжесть повреждения тканей от термических ожогов», уверены австралийские специалисты.

Достаточно 20 минут держать обожжённое место под прохладной (15С) проточной водой, чтобы значительно и уменьшить вероятный косметический дефект.

Чего нельзя делать, если вы столкнулись с ожогом?.

*Нельзя вскрывать пузыри, мазать спиртом, йодом, жирными мазями или накладывать мазевые повязки на поврежденную кожу. В первые минуты после ожога из-за воздействия высокой температуры рана стерильна, поэтому различные мази могут инфицировать рану, не говоря уже о механическом и химическом повреждении.

*Не стоит обрабатывать кожу кубиками льда или снегом, очень низкие температуры становятся дополнительными повреждающими факторами.

*Не отрывайте прилипшую одежду при сильных ожогах.

*Не счищайте с кожи оплавившуюся синтетическую ткань.

Опубликовано: 8 сентября 2020 г.