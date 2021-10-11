Опасная боль

Боль: терпеть или нет

Боль: терпеть или нет

У каждого человека периодически что-то болит, с очевидной болью мы справляемся простыми способами - выпиваем таблетку обезболивающего, а кто-то предпочитает немного потерпеть. Если боль вызывает опасения или не проходит, идём к врачу. Но многие считают, что с возрастом у них априори уже «должно что-то болеть», они терпят эпизодическую или постоянную боль, со временем привыкая к ней. И боль в суставах обычно не воспринимается, как что-то опасное, а скорее, как возрастное.

Однако есть хроническая боль, которая несет в себе серьезную угрозу, усугубляя другие существующие болезни. Речь идёт о боли при остеоартрите, который поражает людей старше 45 лет. Самое печальное, что это заболевание постепенно молодеет. И вот эту боль терпеть никак нельзя.

Почему она опасна

Остеоартрит возникает в результате механического разрушения капсулы сустава и повреждения хряща. Причем повреждаться может хрящевая ткань любых суставов, в том числе позвоночника. Боль в спине и скованность движений развиваются постепенно, появляются такие симптомы, как припухлость тканей вдоль позвоночника, потрескивание в суставах при движении.

Хроническая боль при остеоартрите увеличивает смертность от различных заболеваний - об этом рассказали геронтологи в ходе лекций проекта «Медицина: спорное и бесспорное. Терапия социально-значимых заболеваний». Врачи отметили, что остеоартрит – возраст-ассоциированное заболевание. Как правило, у пациента с этим диагнозом имеется еще несколько сопутствующих заболеваний, и они усугубляют друг друга.

Наличие хронической боли приводит к развитию или увеличению тяжести гериатрических синдромов, среди которых - нарушение сна и когнитивных функций, тревожно-депрессивные расстройства, саркопения. Как только человек перестаёт достаточно двигаться и укреплять свои мышцы, у него наступает нарушение мобильности. Боль в суставах - одна из главных причин развития астении, а её сочетание с остеоартритом повышает риск смерти в 3 раза. «Безусловно, пациент не умирает от самой боли, он умирает от других серьёзных и опасных болезней, но наличие хронической боли в суставах повышает смертность от всех других причин. Даже остеоартрит коленного сустава существенно увеличивает летальность», - говорит д.м.н., профессор Национального исследовательского медицинского университета им.Пирогова Антон Наумов.

В 2015 году больных остеоартритом в мире было:

в 18-44 лет - 3,7 млн человек

в 45-64 лет – 14,2 млн

старше 65 лет – 12,9 млн.

Ожидается, что к 2050 году эти цифры будут выше.

Под грузом прожитых лет

По словам профессора Наумова, остеоартрит в старшем возрасте отличается от остеоартрита в более молодом тем, что сочетается со снижением физиологического резерва и функций многих систем организма. А если при этом боль становится постоянным спутником человека, то появляется так называемый «локомотивный синдром» - это слабость, отсутствие сил и настроения, страх движения, низкая активность. Человек замыкается в себе, он сгорблен и вынужден ходить с костылями или другими приспособлениями, увеличивается риск переломов.

В начале 2021 года в Японии были опубликованы результаты исследования, в которых представлены клинические доказательства того, что устранение боли в спине и суставах - основная мера лечения и профилактики, которые способны увеличить продолжительность жизни и ее качество. «Эффективному лечению остеоартрита препятствует в основном два фактора – позднее обращение людей к врачу и низкая физическая активность, - говорит профессор Антон Наумов. - Кроме того, течение остеоартрита усугубляют лишний вес, артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет».

Профилактические меры

Изменив образ жизни, можно значительно снизить риски развития остеоартрита. Важно больше двигаться, гулять на свежем воздухе, делать элементарные физические упражнения или плавать, закаляться, исключить стрессы, а также вредное и чрезмерное питание, алкоголь и курение сигарет. К сожалению, с возрастом людям всё сложнее менять свои устоявшиеся привычки из-за ослабленной мотивации и силы воли. Поэтому особое значение приобретает концепция помощи пациентам, которые не способны одномоментно отказаться от вредных привычек.

«Безусловно, важна диета, но не экзотическая, а совсем простая, основанная на употреблении сезонных овощей и фруктов своего региона, - рассказывает профессор Наумов. - Еще один важный аспект – отказ от алкоголя и курения. Эти вредные привычки резко ускоряют потерю мышечной массы. Современные технологии доставки табака снижают поступление никотина и в меньшей степени вызывают привыкание, за счёт чего снижается интенсивность воспаления и оксидативного стресса. Исключая горение табака и выделяемые при этом канцерогенные вещества, мы на 90% можем снизить риск побочных эффектов».

Специалисты считают, что еще один опасный спутник остеоартрита и хронической боли – депрессия. Она увеличивает риск возникновения других болезней. Поэтому важно занимать себя интересными делами - чтением книг, общением, различными хобби. Остеоартрит нельзя полностью вылечить, но можно замедлить его развитие, выполняя несложные физические упражнения и придерживаясь диеты. Полезен массаж, а также теплые ванны. Люди должны быть вовлечены в свой собственный план лечения, ставить перед собой определенные цели и планомерно их достигать.

Опубликовано: 20 октября 2021 г.