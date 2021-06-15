Главные роли в «Фаворитке» и «Короне» в одночасье сделали Оливию Колман суперзвездой и принесли ей множество наград, в том числе «Оскар». К этому моменту ей уже было 45 лет, но ее карьера набирает обороты

Оливия Колман в цифрах

Возраст: 47 лет (родилась 30 января 1974 года)

Рост: 170 см

Вес: 57 кг

Ее диета

Для роли королевы Анны в ленте «Фаворитка» актриса набрала 16 кг и наела второй подбородок. «Я летала на частном самолёте и постоянно ела – что может быть прекраснее», - признавалась Оливия. Но из-за лишнего веса у нее стали болеть колени и спина. Чтобы вернуть прежнюю форму, ей потребовался год. Тренер исключил из ее рациона сладкое, уменьшил калорийность блюд за счет быстрых углеводов, сделал питание дробным и запретил есть вечером. В ее рационе стало больше овощей, кисломолочных продуктов и только диетическое мясо.

Ее форма

За свое преображение звезда благодарит тренера Далтона Вонга. Он разработал для нее кардиозанятия из трёх видов нагрузок: умеренный темп на велотренажёре, ускоренный темп на беговой дорожке и 20-секундный спринт. Три раза в неделю звезда делала упражнения на гибкость и осанку, а также силовые упражнения с собственным весом и отягощением для наращивания мышечной массы. В конце - физиотерапевтический массаж с помощью ролика для расслабления мышц. Сейчас Оливия поддерживает форму с помощью пилатеса.

Ее красота

Актриса обожает большие удобные штаны и страшно боится красных дорожек, потому что чувствует себя на них неловко. Она говорит, что если не сможет заниматься любимым делом, то сразу сморщится и умрёт. «Я смотрю на свои подростковые фотографии и думаю, что выглядела великолепно, - говорит Оливия. - Но тогда я этого не чувствовала. С годами я избавилась от лишних килограммов, изменилось и мое тело. Если кому-то не нравятся мои размеры, пусть они идут ко всем чертям. Потому что со мной довольно приятно иметь дело».

Ее жизнь

Актриса родилась в английском графстве Норфолк. Ее отец был инженером, а мама — медсестрой. Оливия выбрала профессию учителя, во время учебы выступала в стэнд-ап клубе, а затем вслед за будущим супругом поступила в театральную школу. Актриса и писатель Эд Синклер женаты 20 лет, у них трое детей и две собаки. Когда-то паре пришлось поголодать, Оливия даже работала уборщицей, но сейчас они живут в викторианском особняке в престижном районе Лондона. В Великобритании актрису считают национальным сокровищем, а в Голливуде обожают за самоиронию.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ЮЛИЯ ЧЕХОНИНА, к. м. н., диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», автор книг по здоровому питанию:

– Рекомендации тренера правильные, как и уменьшение калорийности питания главным образом за счёт избыточного жира. Жир – самый энергоёмкий компонент пищи (9 ккал на 1 г) в отличие от углеводов и белка (не более 4 ккал на 1 г). Потребность организма в углеводах – самая высокая: 350–400 г в сутки, это в 4–5 раз выше, чем в белках и жирах. А при регулярной физической активности углеводы – преимущественный источник энергии для мышц и обмена веществ.

Опубликовано: 23 августа 2021 г.