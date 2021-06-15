Здоровье
Антиэйдж / Секреты долголетия

Оливия Колман

Главные роли в «Фаворитке» и «Короне» в одночасье сделали Оливию Колман суперзвездой и принесли ей множество наград, в том числе «Оскар». К этому моменту ей уже было 45 лет, но ее карьера набирает обороты
Опубликовано: 23 августа 2021 г.

Оливия Колман в цифрах

Возраст: 47 лет (родилась 30 января 1974 года)

Рост: 170 см

Вес: 57 кг
Ее диета

Для роли королевы Анны в ленте «Фаворитка» актриса набрала 16 кг и наела второй подбородок. «Я летала на частном самолёте и постоянно ела – что может быть прекраснее», - признавалась Оливия. Но из-за лишнего веса у нее стали болеть колени и спина. Чтобы вернуть прежнюю форму, ей потребовался год. Тренер исключил из ее рациона сладкое, уменьшил калорийность блюд за счет быстрых углеводов, сделал питание дробным и запретил есть вечером. В ее рационе стало больше овощей, кисломолочных продуктов и только диетическое мясо.    

Ее форма

За свое преображение звезда благодарит тренера Далтона Вонга. Он разработал для нее кардиозанятия из трёх видов нагрузок: умеренный темп на велотренажёре, ускоренный темп на беговой дорожке и 20-секундный спринт. Три раза в неделю звезда делала упражнения на гибкость и осанку, а также силовые упражнения с собственным весом и отягощением для наращивания мышечной массы. В конце - физиотерапевтический массаж с помощью ролика для расслабления мышц. Сейчас Оливия поддерживает форму с помощью пилатеса.

Ее красота

Актриса обожает большие удобные штаны и страшно боится красных дорожек, потому что чувствует себя на них неловко. Она говорит, что если не сможет заниматься любимым делом, то сразу сморщится и умрёт. «Я смотрю на свои подростковые фотографии и думаю, что выглядела великолепно, - говорит Оливия. - Но тогда я этого не чувствовала. С годами я избавилась от лишних килограммов, изменилось и мое тело. Если кому-то не нравятся мои размеры, пусть они идут ко всем чертям. Потому что со мной довольно приятно иметь дело».

Ее жизнь

Актриса родилась в английском графстве Норфолк. Ее отец был инженером, а мама — медсестрой. Оливия выбрала профессию учителя, во время учебы выступала в стэнд-ап клубе, а затем вслед за будущим супругом поступила в театральную школу. Актриса и писатель Эд Синклер женаты 20 лет, у них трое детей и две собаки. Когда-то паре пришлось поголодать, Оливия даже работала уборщицей, но сейчас они живут в викторианском особняке в престижном районе Лондона. В Великобритании актрису считают национальным сокровищем, а в Голливуде обожают за самоиронию.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ЮЛИЯ ЧЕХОНИНА, к. м. н., диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», автор книг по здоровому питанию:

– Рекомендации тренера правильные, как и уменьшение калорийности питания главным образом за счёт избыточного жира. Жир – самый энергоёмкий компонент пищи (9 ккал на 1 г) в отличие от углеводов и белка (не более 4 ккал на 1 г). Потребность организма в углеводах – самая высокая: 350–400 г в сутки, это в 4–5 раз выше, чем в белках и жирах. А при регулярной физической активности углеводы – преимущественный источник энергии для мышц и обмена веществ.

Опубликовано: 23 августа 2021 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

Queeny [1 день назад]
Вот и мне врач об этом же говорил. Очень правильно написана статью! Может кто-то прочтет и...
gipsychristine@rambler.ru [27 дней назад]
Здравствуйте, подскажите где свершили это чудо? очень боюсь идти, хотелось бы к проверенным. и...
Kr_80@mail.ru [46 дней назад]
Предупреждён - значит вооружён! Спасибо за статью!

Еще в рубрике

Как выглядеть молодо

В любом возрасте здоровый образ жизни позволяет...

10 правил для долгой и активной жизни

Человеку генетически гарантированы 150 лет жизни...

Зачем нужно есть овощи и фрукты всех цветов радуги?

Для снижения сердечно-сосудистых заболеваний ВОЗ...

Anti-age детокс: как правильно

Основное правило детокс-питания – выбирать...

Нейробика – гимнастика для извилин

Вы пробовали чистить зубы левой рукой или ходить по...

7 советов как включить мозг

Хотите больше помнить, быстрее концентрироваться...

Законы долголетия или как продлить жизнь

В сутках 24 часа, а это 1440 минут или 86 400...

Ума Турман

Месяц назад актрисе вручили почётный приз за...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2021
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 