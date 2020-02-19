Оладьи с яблочным соусом

6 порций, в 100 гр - 325 ккал
Понадобится:
4 яблока
350 мл. яблочного сока
200 мл. миндального молока
200 г. пшеничной муки
2 ст. л. льняной муки
100 г. сахара
1 ст. л. кукурузного крахмала
2 ст. л. яблочного уксуса
2 ч. л. разрыхлителя
1 ч. л. ванильного экстракта
специи по вкусу
Что делать:
Яблочный соус:
Яблоки почистить, нарезать кубиками, положить в кастрюльку. Добавить 200 мл. яблочного сока, крахмал, 50 г. сахара. Поставить на огонь, довести до кипения и уменьшить огонь, тушить 20 минут. Затем размять часть яблок вилкой, чтобы добиться желаемой густоты соуса.
Оладьи:
Смешать миндальное молоко с яблочным уксусом и льняной мукой. Оставить на время, чтобы смесь слегка загустела. Добавить в муку разрыхлитель, щепотку соли и специи по вкусу (корица, имбирь, мускатный орех). Сделать в муке углубление, влить молочную смесь, 2 ст. л. яблочного соуса, 150 мл. яблочного сока, 50 г. сахара и ванилин. Жарить оладьи на по 2-3 минуты с каждой стороны.
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