Оладьи с яблочным соусом

6 порций, в 100 гр - 325 ккал

Понадобится:

4 яблока

350 мл. яблочного сока

200 мл. миндального молока

200 г. пшеничной муки

2 ст. л. льняной муки

100 г. сахара

1 ст. л. кукурузного крахмала

2 ст. л. яблочного уксуса

2 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. ванильного экстракта

специи по вкусу

Что делать:

Яблочный соус:

Яблоки почистить, нарезать кубиками, положить в кастрюльку. Добавить 200 мл. яблочного сока, крахмал, 50 г. сахара. Поставить на огонь, довести до кипения и уменьшить огонь, тушить 20 минут. Затем размять часть яблок вилкой, чтобы добиться желаемой густоты соуса.

Оладьи:

Смешать миндальное молоко с яблочным уксусом и льняной мукой. Оставить на время, чтобы смесь слегка загустела. Добавить в муку разрыхлитель, щепотку соли и специи по вкусу (корица, имбирь, мускатный орех). Сделать в муке углубление, влить молочную смесь, 2 ст. л. яблочного соуса, 150 мл. яблочного сока, 50 г. сахара и ванилин. Жарить оладьи на по 2-3 минуты с каждой стороны.

Опубликовано: 19 ферваля 2020 г.