Огурцы & Помидоры – дуэт или соло?

Огурцы, помидоры, лучок, укроп и ароматное масло – эта салатная классика никогда не надоедает! Но в последнее время всё чаще говорят о том, что огурцы не дружат с помидорами – их дуэт может навредить. Так ли это на самом деле?

Эксперт: Анна Мелехина, врач-диетолог, члена Европейской Ассоциации по лечению ожирения.



Огурец-молодец и синьор-помидор

Каждый из этих овощей имеет свои полезные акценты.

Например, в помидорах содержится антиоксидант ликопин, который становится наиболее биодоступным при термической обработке томатов. Многие исследования подтвердили эффективность ликопина в предотвращении воспаления простаты и образования опухолей, а также в снижении рисков развития болезни Альцгеймера. Поэтому, если нет противопоказаний, томаты стоит употреблять чаще, обдавая их кипятком и снимая кожицу перед нарезкой в салат – так полезнее и вкуснее.

Огурцы уникальны своей невысокой калорийностью, при этом содержат много витаминов, микроэлементов. В шкурке огурцов есть витамины С, В1, В2, биотин и каротин, а также калий, кальций и магний и пищевые волокна, поэтому очищать их стоит только тогда, когда шкурка грубая и горчит. Зеленые овощи и травы способны сдерживать активность канцерогенов и защищать сосуды от повреждений.



Что есть миф, а что правда

Миф 1. Есть мнение, что сочетание помидоров и огурцов провоцирует повышенное газообразование. Этот миф можно легко опровергнуть, изучив food map – мировую карту еды, где перечислены основные продукты, вызывающие газообразование у среднестатистического человека. Сочетание огурцов и помидоров в этой карте отсутствует. Однако, стоит отметить, что официальных исследований на эту тему не проводилось. А газообразование – вещь субъективная, у кого-то действительно после классического салата может возникнуть вздутие живота.



Миф 2. Говорят, одновременное употребление помидоров и огурцов вызывает гниение в желудке, что со временем оборачивается заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В желудке мышечные волокна расположены в трёх направлениях – продольном, поперечном и наискосок. Это позволяет пище перемешиваться так, как ей нужно. И если по краям желудка пища достигла уже той кислотности, которая необходима, то она спускается в двенадцатиперстную кишку. Неважно, находилась эта пища сверху, снизу, посередине пищевого комка.

Гниение представляет собой разрушение органических веществ (пищи) в результате воздействия бактерий или грибков. Среда внутри желудка очень кислая - кислее уксуса и неразбавленного лимонного сока. Столь высокое содержание кислоты делает желудок крайне недружелюбным местом для микроорганизмов, отвечающих за процессы гниения. Более того, в нашей пищеварительной системе не существует ни одного микроорганизма, который мог бы вызывать гниение или брожение фрагментов съеденной нами пищи - независимо от того, сколько часов прошло после бизнес-ланча или праздничного обеда.

Миф 3. Ещё одно утверждение: помидоры – это кислотный продукт, а огурцы - щелочной. А взаимодействие щёлочи и кислоты приводит к образованию солей, что вредно для почек и печени.

Кислотно-основное или кислотно-щелочное состояние в разных жидкостях и разных местах организма поддерживается самостоятельно без участия человека. И вне зависимости от того, что мы едим и пьём, в крови будет поддерживаться тот pH, который должен быть, в моче будет поддерживаться тот pH, который должен быть. И любые нарушения pH – это уже признаки заболеваний. Наш организм выделяет ферменты для переваривания любой еды в целом. У него нет отдельно ферментов для огурцов или помидоров. Когда измельченная в желудке еда движется по тонкому кишечнику, соответствующие ферменты разбивают белки, крахмал и жиры на строительные блоки независимо друг от друга.



Миф 4. Приходится слышать и о том, что фермент аскорбиназа из огурцов расщепляет аскорбиновую кислоту в помидорах. Как они взаимодействуют в организме – неизвестно. На еде провести такие исследования невозможно. Очевидно только одно – пока огурцы и помидоры находятся у нас в двенадцатиперстной кишке, где расщепляются углеводы, они не влияют друг на друга. На них будет влиять реактивная среда в виде огромного количества ферментов.



Так вместе или врозь?

Если подвести итоги, то можно сделать однозначный вывод - сочетание помидора и огурца в салате полезно. Норма употребления овощей - минимум 400 гр в день. Это соответствует двум огурцам и одному томату. Есть также правило овощной тарелки, когда в день нужно употреблять овощи разных цветов, что даёт возможность получить максимальное количество разнообразных антиоксидантов, витаминов, макро- и микроэлементов.

Кроме того, чем больше трав в салате, тем больше антиоксидантов и биофлавоноидов получит организм. Чем разнообразнее масла, тем лучше - это разный спектр витаминов и полезных жирных кислот. Жиры способствуют лучшему усвоению лютеина и зеаксантина, поэтому салат из жёлто-зеленых овощей стоит заправить оливковым маслом. Главное – использовать нерафинированные масла холодного отжима, в которых сохранены фосфолипиды. Для заправки можно выбрать натуральный йогурт, нежирную сметану или лимонный сок. Лето – самое время наслаждаться свежими помидорами и огурцами в любом их сочетании.



Любые свежие овощи могут усилить проявление симптомов при обострении гастрита или панкреатита - вздутие, отрыжку, горечь во рту, изжогу, боль в желудке. Но сами по себе овощи не вызывают обострение. Точно так же помидоры и огурцы не могут вызывать аллергию, поскольку овощи – это продукты, содержащие углеводы, а аллергия – это реакция на белок.

Опубликовано: 22 июня 2021 г.