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Очень сердечный жест

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПРИЧИНОЙ БОЛИ В ГРУДИ ЯВЛЯЕТСЯ СЕРДЦЕ, МОЖНО С ПОМОЩЬЮ… ЖЕСТОВ
Опубликовано: 25 января 2022 г.

ЧЕТЫРЕ КЛАССА ЖАБЫ

Самое частое проявление ишемической болезни – стенокардия напряжения. Грудная жаба, как её раньше называли, проявляется давящей болью за грудиной, которая возникает после физической нагрузки. После какой? После любой, ранее хорошо переносимой. Это может быть и 100, и 1000 метров, и подъём бегом на 15-й этаж. Обычного человека, у которого нет проблем с сосудами сердца, скорее силы покинут от усталости, чем появится стенокардия. Но чаще болевая дистанция колеб лется от километра (тогда речь идёт о стенокардии напряжения 1-го функционального класса) до всего лишь нескольких метров или даже состояния покоя (в этом случае имеет место стенокардия 4-го функционального класса).

КОГДА НИТРАТЫ ПОЛЕЗНЫ

Как правило, люди с ишемической болезнью сердца хорошо знают свою стенокардию и перед нагрузкой принимают нитропрепараты продлённого действия либо кладут под язык таблетку нитроглицерина при появлении первых симптомов. После этого через несколько минут боль проходит. Но есть случаи, которые должны насторожить. Например, если боль за грудиной возникла впервые в жизни. Этот синдром называется «впервые возникшая стенокардия» и относится к нестабильному варианту болезни. Или если в течение нескольких дней приступы становятся всё чаще и сильнее. Тогда речь идёт о прогрессирующей стенокардии. А в 40% случаев первым проявлением ишемической болезни вообще может стать инфаркт миокарда. В этом случае приступ особенно сильный, боль жгучая, резкая, продолжается более 15 минут и не проходит даже после повторного приёма нитроглицерина.

МЫ В СИЛАХ ПОМОЧЬ

Как помочь человеку, если он «разговаривает» кардиальными жестами? Итак, если вы убедились, что речь идёт о сердечном приступе, который может в итоге оказаться как стенокардией, так и инфарктом миокарда, значит, пора действовать. Для начала осведомиться у человека, трудно ли ему стоять.Если да – посадить. Если ситуация развивается летом на солнце – то в более прохладное, затенённое место, если зимой – наоборот, туда, где теплее. Ведь нередко спазм коронарных сосудов возникает в ответ на холод и утяжеляет течение приступа. Расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки. Важно узнать, наблюдается ли человек кардиологом, давно ли страдает стенокардией и бывали ли до этого похожие приступы. Спросить, какие лекарства пьёт. Наличие нитроглицерина или нитроспрея в кармане сразу выдаст сердечника со стажем. Если у человека подобное состояние возникло впервые и с собой нет нитроглицерина, нужно сразу же вызвать скорую помощь, акцентируйте, что потребуется специализированная кардиологическая или реанимационная бригада. Если нитроглицерин есть, спросить, принимал ли человек таблетку или прыскал аэрозоль. Не помогло – теоретически вы имеете право дать пациенту вторую таблетку, но лучше всего всё-таки найти тонометр (если это возможно) и измерить артериальное давление. Дело в том, что нитропрепараты, особенно короткого действия (нитроглицерин, нитроспрей), способны его значительно снизить. Если давление выше 100/60 мм рт. ст. или ниже, нитраты давать опасно, лучше дождаться скорую.

НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО БОЛЬ МОЖЕТ ОТДАВАТЬ В РУКИ, ШЕЮ, ПЛЕЧО, МЕЖДУ ЛОПАТОК, В НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ И ДАЖЕ В ЭПИГАСТРАЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ, ИМИТИРУЯ ОБОСТРЕНИЕ ГАСТРИТА ИЛИ ЯЗВЕННУЮ БОЛЕЗНЬ. А СОПРОВОЖДАТЬ ЕЁ МОГУТ ПОЯВЛЕНИЕ НЕМОТИВИРОВАННОГО СТРАХА И ДАЖЕ ПАНИКИ, ЛИПКОГО ХОЛОДНОГО ПОТА, ТОШНОТЫ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ.

 

Следите за руками!

Помочь выявить сердечную причину боли поможет наблюдение за движениями человека, в первую очередь нас интересуют так называемые кардиальные жесты. Это типичные для стенокардии и инфаркта жесты рук, с помощью которых заболевший показывает, где и как у него болит.

КАРДИАЛЬНЫЕ ЖЕСТЫ

➳ когда заболевший слегка ударяет плотно сжатым кулаком по центру грудины;

➳ кладёт на середину грудины раскрытую ладонь;

➳ кладёт на середину грудины раскрытую ладонь, а затем сжимает её;

➳ ведёт рукой по грудине снизу вверх, как бы завязывая галстук;

➳ кистями обеих рук обхватывает грудную клетку.

Опубликовано: 25 января 2022 г.

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