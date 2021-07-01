Оборотная сторона солнца

Активное солнце может спровоцировать нарушения пигментации, которые влекут за собой массу эстетических проблем и более серьезных последствий для здоровья

Химия цвета

Наша способность «менять окраску» один из самых сложных защитно-адаптационных ресурсов организма. Цвет кожи человека определяется соотношением нескольких пигментов - меланинов (от светло-коричневого до чёрного), каротиноидов (жёлтый) и гемоглобина (красный). Повышенная концентрация оксигемоглобина, например, придаёт коже индейцев характерный красноватый оттенок. У женщин меньше меланина, но больше пигмента каротина в сравнении с мужчинами.

В практике дерматологов и косметологов чаще встречаются вопросы, связанные с пигментом меланином. Он защищает нас от гамма-излучения, ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Также противодействует радиации, некоторым токсическим веществам (например, связывает соли тяжёлых металлов) и играет роль антиоксиданта, препятствуя свободным радикалам.

Синтез меланина (меланогенез) происходит в специальных клетках – меланоцитах. На этот процесс влияет ряд внутренних и внешних факторов.

Меланогенез зависит от целого гормонального каскада. Это гормоны щитовидной железы, гормон шишковидной железы - мелатонин, гормон гипофиза – интермедин, аминокислота тирозин (предшественник многих этих гормонов), гормоны половых желез (яичников и яичек).

В процессах пигментообразования активно участвует печень. В её клетках протекают реакции белкового и тирозинового обмена, активируется интермедин (меланоцит-стимулирующий гормон). В связи с этим, различные заболевания печени могут проявляться нарушениями пигментации.

К внешним факторам, влияющим на меланогенез, относятся ультрафиолетовые, инфракрасные и рентгеновские лучи. Спровоцировать избыточный синтез меланина может еще и приём определенных лекарств, интоксикации, воспалительные процессы и некоторые заболевания. Например, при болезни Аддисона, или «бронзовой болезни», цвет кожи у пациентов приобретает интенсивный коричневый оттенок, который обусловлен повышенным содержанием меланина в коже.

Солнечный фактор

В повседневной жизни на процессы пигментации влияет ультрафиолетовое излучение солнца. Солнечные лучи увеличивают количество меланоцитов и стимулируют их, заставляя синтезировать меланин. Этот пигмент защищает клетки от мутагенного влияния УФ-излучения, препятствуя развитию онкологических процессов. В результате кожа приобретает защитный загар.

Однако не всегда встреча с солнцем протекает в дружественных условиях. УФ-излучение может спровоцировать появление целого ряда очаговых нарушений пигментации или ухудшить течение уже существующих.

Опасная зона

Чем выше солнце над горизонтом (максимальные значения в полдень, в летние месяцы),

Чем выше высота над уровнем моря (атмосфера более разряженная, поэтому пропускает больше УФ излучения; с каждой тысячью метров вверх интенсивность УФ излучения вырастает на 10%),

Чем ближе к экватору,

Чем меньше толщина озонового слоя,

Чем больше поверхность отражает солнечные лучи (снег отражает 80% УФ лучей, сухой пляж 15%, морская пена 25%),

тем интенсивнее УФ излучение!

Виды солнечных лучей

УФ А (315 -400 нм) – достигают поверхности Земли.

УФ B (280 - 315 нм) – 90% поглощается озоном, парами воды, кислородом и углекислым газом, 10% достигает поверхности Земли. Оказывают наиболее неблагоприятное воздействие человека.

УФ C (100 - 280 нм) – полностью поглощаются атмосферой, не достигают поверхности Земли.

В случае истончения озонового слоя на 10% увеличится ежегодная заболеваемость:

меланомой на 4500 случаев заболевания;

другими разновидностями рака кожи на 300 000 случаев заболевания;

катарактой на 1,6 - 1,75 млн случаев заболевания.

Веснушки, или эфелиды

Эфелиды переводятся с древнегреческого как «солнечные нашлёпки». Они появляются на открытых участках кожи, не возвышаются над поверхностью и бывают различных оттенков - от золотистого до темно-коричневого. Веснушки появляются у детей к 3-6 годам и передаются по наследству, предпочитая блондинов и рыжих. Они практически исчезают зимой, активно расцветая на активном солнце в весенне-летний сезон. У людей с веснушками чаще развивается фотоповреждение кожи и выше риск развития меланомы. При этом сами веснушки никогда не превращаются в опухолевые клетки.

Лечат веснушки только в связи с эстетическими запросами их обладателей. Однако хозяевам эфелид стоит уделять больше внимания защите кожи от солнечных лучей. И не забывать посещать дерматолога для профилактического осмотра.

Солнечное лентиго

Пигментные пятна при лентиго имеют светло- или тёмно-коричневый окрас вплоть до чёрного, округлую или овальную форму и чёткие контуры. Лентиго переводится с латыни как «чечевидное зерно». Располагаются образования на лице, шее, в зоне декольте, на тыльной поверхности кистей. Иногда лентиго протекает в форме лентигиноза. В этом случае пятна покрывают всё тело. Появление лентиго может быть одним из первых признаков фотостарения кожи. Само по себе заболевание не доставляет неудобств, кроме эстетических проблем. Однако может перерождаться в меланому, поэтому требует наблюдения у специалиста.

Мелазма

Доброкачественная очаговая гиперпигментация кожи на лице, реже молочных железах, сосках и животе. Появляется в связи с избыточным накоплением меланина. При мелазме пятна проявляются симметрично, имеют чёткие неровные контуры. Окраска зависит от глубины залегания меланина. При накоплении пигмента в верхних слоях пятна будут окрашены в светло- или тёмно-коричневый цвет, при более глубоком расположении оттенок становится серо-синим или серо-коричневым. Летом пятна становятся более интенсивной окраски, в зимнее время могут светлеть или исчезать.

Среди провоцирующих факторов в 50% случаев – ультрафиолет, затем гормональные нарушения (заболевания яичников, щитовидной железы, дисбаланс эстрогенов и прогестерона), воспалительные заболевания половой системы, в частности эндометриоз, приём гормональных контрацептивов.

При лечении мелазмы необходима консультация гинеколога-эндокринолога. Для эффективного результата необходимо найти и устранить провоцирующий фактор. Кроме косметологических процедур рекомендовано использовать солнцезащитные средства круглый год.

Хлоазма

Хлоазма, или «маска беременности» - по сути это мелазма, которая возникла во время беременности. У беременных пигментные пятна чаще возникают не только на лице, но и в области сосков, вдоль передней линии живота, на внутренней поверхности бедер и наружных половых органах.

Этот вид гиперпигментации может исчезать после родов к моменту появления первых менструаций. В ряде случаев пятна остаются на длительный срок и становятся более яркими под воздействием ультрафиолета. Кроме эстетических проблем, хлоазма не проявляет себя какими-либо неприятными симптомами. Лечение такое же, как в случае с мелазмой.

Меланома

Рак кожи - один из самых злокачественных, быстротекущих и распространенных среди онкологических заболеваний. Внешний вид меланомы: тёмная неоднородная окраска, неровные края и неправильная форма. Образование может сопровождаться болезненностью, зудом, спонтанной кровоточивостью, травматичностью.

Немедленно нужно бежать к онкодерматологу, если любое пигментное образование на коже (новое или старое) увеличилось, изменило цвет или форму. В норме родинки могут менять свой окрас или увеличиваться, но процесс растягивается на годы. В случае меланомы изменения скоротечны и занимают от 1,5 до 6 месяцев. Факторы риска меланомы - светлая кожа и волосы, веснушки, солнечные ожоги, меланома у родственников, различные виды невусов, наличие на теле более 50 обычных родинок или более 5 аптипичных родинок, различные виды травм кожи, особенно в области родинок, чрезмерное пребывание на солнце или в солярии.

Солнечный экран

Защита от солнца необходима с раннего возраста. Чем меньше факторов, провоцирующих нарушения пигментации, мы получим в течение жизни, тем меньше вероятность проблем.

Необходима своевременная диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы, печени, воспалительных заболеваний половых органов, гормональных проблем.

Важен полноценный рацион питания, поскольку дефицит витамина В10 вызывает повышенную фоточувствительность кожи и риск солнечных ожогов. Также надо знать, что некоторые продукты содержат фотокумарины – вещества, которые активируются в организме под воздействием ультрафиолета и вызывают поражения кожи. Фотокумарины содержатся в моркови, петрушке, укропе, сельдерее, луке, чесноке, горчице, инжире, куркуме, лемонграссе и цитрусовых.

Частой причиной нарушения пигментации в летнее время становятся ятрогенные гипермеланозы – последствия агрессивных косметических процедур. Провоцирует гиперпродукцию меланина в коже повторяющееся травматическое воздействие и последующая воспалительная реакция. Поэтому во время активного солнца стоит более тщательно выбирать косметические процедуры и уходовые средства, отдавая предпочтение более щадящим.

Также ряд лекарственных препаратов увеличивает чувствительность кожи к солнцу – фотосенсибилизирующий эффект. На фоне приёма таких средств повышается частота нарушений пигментации и возрастает риск солнечных ожогов. Стоит аккуратнее использовать эти препараты в летний период. Либо на фоне их приема активнее использовать защитные средства.

Лекарства, провоцирующие фоточувствительность:

Препараты против ревматоидного артрита: гидроксихлорохин (плаквенил), метротрексат, азульфидин, препарты золота.

Антибиотики: доксициклин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин, триметоприм, все фторхинолоны и тетрациклины.

Сульфаниламиды: сульфадиазин, сульфаметоксазол, сульфасалазин, бисептол.

Антидепресанты и анксиолитики: трициклические антидепрессанты (доксепин, мелипрамин), алпразолам, хлордиазепоксид.

Нейролептики: хлорпромазин, флуфеназин, перфеназин, тиоридазин, тиотиксен.

Нестероидные противовоспалительные: ибупрофен, кетопрофен, аспирин, диклофенак, пироксикам, целекоксиб, нароксен.

Мочегонные: хлортиазид, гидрохлортиазид, фуросемид (лазикс), буметанид.

Антигистаминные: бенадрил, прометазин и др.

Гипотензивные препараты: дилтиазем, каптоприл, вся группа ингибиторов АПФ.

Статины: аторвастатин, ловастатин, правастатин, симвастатин.

Антиаритмические: амиодарон, кордарон, хинидин.

Гипогликемические: глипизид, глибурид, толбутамид.

Химиотерапия: доксорубицин, флутамид, гемцитабин, фторурацил, метотрексат, винбластин, дакарбазин.

Местные антисептики: хлоргексидин, гексахлорофен.

Местные анестетики: бензокаин, лидокаин.

Препараты витамина А (ретиноиды).

Опубликовано: 19 июля 2021 г.