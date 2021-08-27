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Обновление и восстановление

Ощущение усталости и апатии не всегда показатель осенней хандры. Эти симптомы могут говорить о проблемах с пищеварением и о том, что пора изменить режим дня и рацион питания
Опубликовано: 6 октября 2021 г.

Время перезагрузки

Некачественная вода и пища, неорганическая косметика и бытовая химия содержат в себе целый ряд молекул, которые имеют свойство накапливаться во внутренних органах человека. Речь о токсинах, консервантах, стабилизаторах и подобных химических компонентах, которые в избытке встречаются не только в составе многих современных продуктах, но и в синтетической одежде и мебели. К этому можно добавить несбалансированное и нерегулярное питание, злоупотребление быстрой едой и простыми углеводами.

Всё это вкупе является причиной слабого иммунитета, лишних килограммов и плохого пищеварения. Внешне человек, нуждающийся в детоксе, тоже не пышет здоровьем – у него тусклый цвет лица, дряблая и проблемная кожа, тонкие волосы и ломкие ногти. Не говоря уже об эмоциональной усталости и упадке сил. В таком состоянии сложно заставить себя работать, заниматься спортом и радоваться жизни.  

ПРОГРАММА ОЧИЩЕНИЯ

Наш организм устроен так, чтобы самостоятельно избавляться от всего ненужного. Но иногда собственных ресурсов ему недостаточно. Малоподвижный образ жизни, ранний подъём и поздний отбой, несбалансированное питание и вредные привычки снижают жизненный тонус. Стресс от жизни в большом городе не проходит незаметно. В этой ситуации на помощь и приходит детокс.

Обычно детокс-программы проводятся в спа-центрах и санаториях. Врачи анализируют состояние здоровья и предлагают персональные методики, направленные на очищение и оздоровление кишечника, печени и желчевыводящих путей. Сюда входит лёгкое и полезное меню, курс массажей, фитнеса и других процедур. За пару недель такого режима можно полностью перезагрузиться, сбросить несколько лишних кило и почувствовать себя поздоровевшим и отдохнувшим.

Домашний спа-центр

Детокс вполне можно организовать себе и в домашних условиях. Правда, это не ограничится двумя днями отгула и сном. Детокс – понятие более глобальное. Он затрагивает целый комплекс мер, которые восстанавливают организм, убирают накопившиеся «ошибки»  и формируют новые пищевые привычки. И все необходимые изменения можно делать, не отрываясь от рабочего ритма, новый отпуск не понадобится.

План по восстановлению:

Наладить режим дня и заняться красотой. Главная цель - привести в оптимальное состояние циркадные ритмы. Это ежедневные изменения работы организма, которые включают регуляцию сна и бодрствования, выделения гормонов, температуры тела и других параметров, изменяемых в соответствии с суточным ритмом. В идеале просыпаться до 8:30 утра, а ложиться до 23:00 вечера. И не забывайте об уходовых процедурах утром и вечером – побалуйте свою кожу масками, массажами, сыворотками и кремами. 

Включить в меню продукты, способствующие детоксикации. Это зелёные смузи, салаты, супы-пюре, бобовые и злаковые, приготовленные с минимальной термической обработкой. Исключите фастфуд, консервированные продукты, полуфабрикаты, выпечку и готовые блюда из супермаркета. Постепенно уменьшайте объём порций, для этого возьмите тарелку поменьше и не докладывайте добавку.

Обеспечить достаточный уровень флавоноидов. Это натуральный источник витамина С. Они содержатся в продуктах растительного происхождения, быстро усваиваются организмом, оказывая иммуномодулирующий и антиоксидантный эффект. Флавоноидов много в вишне, бузине, черной смородине, облепихи, грейпфрутах. Обратите внимание на биологически активные добавки к пище в жидком виде, которые смогут стать качественной витаминной поддержкой как ранней осенью, так и в зимний период.

Исключить алкоголь на месяц, включить витамины и микроэлементы. Сделайте ставку на зелёный и чёрные чаи хорошего качества и ягодные отвары. Эти напитки способны увеличить концентрацию и нормализовать сосудистый тонус. Сдайте анализ на содержание в организме необходимых витаминов и пропейте курс тех, которых не хватает.

Гулять каждый день минимум 40 минут. Это может быть обычная быстрая ходьба в парке или скандинавская ходьба с палками. Со второй недели детокса добавьте в расписание фитнес – йогу, упражнения, которые дают нагрузку на мышцы рук, ног, плечевого пояса, спины, груди и живота. Начните с небольшого количества скручиваний, отжиманий от опоры и приседаний. Такая нагрузка быстро сделает силуэт более подтянутым.

Устроить цифровой детокс. Возьмите себе за правило не начинать и не заканчивать день, смотря на экран гаджета. Час после пробуждения и час перед сном должны быть посвящены чтению, зарядке или бьюти-процедурам.

Опубликовано: 6 октября 2021 г.

Комментарии

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