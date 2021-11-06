Обхитрить аппетит

Нам холодно – мы едим, грустно – едим, радуемся – снова едим. Но есть хитрости, которые помогут обмануть неуёмный аппетит

Пить воду, а не чай

Голод можно легко перепутать с жаждой: выпьешь стакан воды – и есть уже не хочется. Вместо воды я могу выпить морс, томатный сок или компот – эти напитки уже можно считать едой, но при этом они лёгкие и тоже позволяют унять аппетит. Не позволяю себе пить чай весь день, потому что с ним всегда хочется пожевать что-то сладкое вприкуску. Причем, жую до тех пор, пока не выпью всю кружку чая.

Светлана, менеджер

Хочешь есть – иди спать

Я стараюсь не есть после 19 часов. Но настоящий жор просыпается именно вечером за сериалом или просмотром соцсетей. Когда понимаю, что иду на кухню в поисках съестного, то на полпути заворачиваю в душ, чищу зубы и ложусь спать. Таким образом, получаю двойную выгоду – не ем на ночь и высыпаюсь.

Ольга, управляющая

Ничего лишнего в холодильник

Знаю по себе: когда после похода в супермаркет холодильник полон еды, то я не в силах удержать себя от соблазна то и дело чем-то полакомиться – бутербродами с сыром и колбаской, сырками, паштетом… Поэтому взяла за правило покупать продукты строго под меню на ближайшие два дня, готовить на один раз и не покупать то, что можно быстро съесть. Только фрукты.

Ирина, репетитор

Кто не работает, тот ест

Заметила, что начинаю что-то жевать просто от скуки, чтобы занять чем-то руки. В таких ситуациях стараюсь переключать внимание на что-то другое, ведь дома всегда найдутся дела, которые откладываешь в долгий ящик – разобрать шкаф, помыть окна, сделать звонки близким и друзьям, да и просто можно что-то мастерить руками.

Инга, реставратор

Дышать глубже

Когда я занималась с инструктором по йоге, он рассказывал, что дыхательная гимнастика способствует лучшему проникновению кислорода в организм, который помогает расщеплению жиров – так пополняется запас энергии. Поэтому когда чувствую, что хочется есть, а ела я совсем недавно, делаю хотя бы 20 глубоких вдохов. Это же приём работает, когда я весь день занята делами и некогда поесть.

Елена, фотограф

Можно есть, но не всё

Я понимаю, что если мне хочется есть, а я себе запрещаю, то есть хочется еще больше, кроме того появляется раздражение и плохое настроение. На этот случай у меня всегда есть диетический перекус – яблоко, морковка, сельдерей, обезжиренный йогурт, кефир, квашеная капуста. Получается, что я не только утоляю вспыхнувший аппетит, но и съедаю кое-что полезное для кишечника.

Карина, менеджер

Опубликовано: 26 ноября 2021 г.