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Обжигающий сорняк

Как пикник за городом может обернуться настоящим кошмаром…
Опубликовано: 30 марта 2020 г.

Васильки, ромашки, лютики

Дачи у нас нет, зато мы большие любители пикников: летом почти каждый выходные всей семьей выбираемся на природу - на речку и в лес. Раскинем там палатку, жарим шашлык, играем на свежем воздухе. Мы уже хорошо знаем, как спасаться от комаров и клещей, но совсем не были готовы к другой напасти...

Страшное случилось в одну нашу вылазку на природу. Вернее чуть позже, а сначала мы весело проводили время на нашем давно облюбованном в Подмосковье месте. Перед отъездом решили пойти в поле нарвать ромашек. Там стоял такой аромат, всюду красота неописуемая, поэтому мы тут же устроили фотосессию. Муж фотографировал, а я забиралась в цветы, прыгала, бегала – чувствовала себя настоящей моделью. Потом мы пообедали на солнышке и поехали домой готовиться к поездке в Румынию.

Вечером загудели ноги, как будто я потянула голеностоп. Утром ноги стали чесаться – я подумала, ничего страшного, наверное, обожглась крапивой. Всю дорогу в самолете мазала кремом покрасневшие ноги.  

Когда под вечер на коже образовались водянистые волдыри, я всё поняла – это ожог от борщевика. Видимо, прыгая в цветах, я потопталась по коварному растению. А за обедом солнечный свет попал мне на ноги, запустив необратимую реакцию. Если бы я сразу переоделась и переобулась, если бы мы сразу уехали домой, и я бы приняла душ - возможно, это меня хоть как-то спасло. А теперь волдыри росли, мне было очень плохо – началась аллергическая реакция. Я пила антигистаминное средство, но оно не помогало...

 Врага надо знать в лицо

Внешне борщевик напоминает укроп с соцветиями в виде зонтиков и листьями, как у лопуха. Растёт он буквально под ногами - по обочинам любых дорог и тропинок, в диком поле и лесу. Порой растение может достигать огромных размеров - 3-5 метров в высоту. 

Комментарий эксперта:

- Главная опасность борщевика кроется в его стеблях и листьях, которые содержат эфирные масла и вещество фуранокумарин. Даже при лёгком соприкосновении с растением на коже остаются следы ядовитого сока. Они впитываются в кожу, а под воздействием даже самого небольшого количества солнечного света провоцируют сильные фотохимические ожоги вплоть до I-II степени, появлению волдырей, язв, образование рубцов.

Тяжесть поражения зависит от области и площади поражения, длительности контакта с кожей и погодных условий. Сильнее страдают люди со светлой кожей.

Последствия тоже могут быть разными: от обычного покраснения кожи до множественных пузырей и язвенных дефектов с серьезными осложнениями. Также опасны сами соцветия борщевика. Цветет растение почти всё лето и выделяет сильно пахнущие эфирные масла, а их пары, попадая через дыхательные пути, могут вызывать аллергию.

Особо опасен

Весь первый день в Румынии я не выходила на солнце, а судорожно читала в интернете – как спастись. Звонила своей бабушке в деревню, она-то хорошо знает о коварности сорняка. Жаль только, что я совсем забыла о ее предостережениях, которые она давала мне в детстве. Она сказала не тереть кожу, лучше мыть не мылом, а слегка подсоленной водой. Нельзя выходить на солнце. Зная, как тяжело переношу аллергию, я поняла, что поможет мне только капельница, глюконат кальция внутривенно.   

Водянистые пузырьки раздулись и лопались, я с трудом ходила. По страховке муж повёз меня в больницу, но врачи не понимали, что со мной произошло, ведь у них этот сорняк не растёт. Нашелся пожилой врач, когда-то мигрировавший из нашей страны. Только он понял, от чего у меня такой ожог. Мне вскрыли и обработали волдыри, сделали инъекции. И тогда полегчало.

Комментарий эксперта:

- Обычно симптомы от ожога борщевиком начинают проявляться спустя несколько часов в виде жжения и покраснения кожи. Если вы сразу поняли, что у вас произошел контакт с борщевиком, соблюдайте осторожность. Не применяйте для лечения симптомов кремы и мази на масляной основе - они создают эффект «теплицы», масляная плёнка не даёт жару от ожогов выйти наружу и приводит к более глубокому поражению слоёв кожи. Тщательно промойте именно это место прохладной мыльной водой, не допуская разрастания очага поражения. Затем протрите обезжиривающим средством и нанесите любой крем от ожогов. Примите антигистаминный препарат. В течение двух суток не подвергайте кожу воздействию солнечных лучей.

Следует как можно быстрее обратиться к врачу в кожвендиспансер, особенно если пострадала слизистая полости рта или глаз.   

Помимо самого ожога могут быть сопутствующие симптомы - головокружение, повышение температуры, головные боли. Развитие  аллергической реакции сопровождается насморком, отёком, кашлем.

Кто предупрежден – тот вооружен

Пятна на ногах от волдырей заживали еще очень долго. Кожа пришла в порядок только спустя три месяца, а пигментация от ранок ушла только через год.

Я считаю, что борщевик – это большая угроза в нашей стране. Его нигде больше нет, а у нас он цветёт пышным цветом. И нет даже никакой социальной рекламы с предостережениями о его коварстве. А тем временем, эти миловидные зонтики представляют большую опасность – дело может дойти до реанимации, как и случилось с отцом моей подруги. В летний жаркий день по пояс голый он косил траву, в итоге - ожёг тела III степени, его увезли в реанимацию. С тех пор мы стали осторожнее, тщательно осматриваем все места для пикника. 

Комментарий эксперта:

В домашних условиях одними из эффективных народных средств по облегчению жжения, зуда и покраснений являются примочки с настоями из разных трав. Например, отвар из коры дуба, крепко заваренный чёрный чай.

Ожог без гнойных осложнений заживает за 2–3 недели. Но это место очень долго останется чувствительным к солнечному свету. Иногда на несколько лет.

Отправляясь на пикник, осмотрите местность. Расскажите детям, как выглядит борщевик и в чем его опасность. Если решили косить траву, полностью спрячьте тело под одеждой.

По статистике, в Подмосковье более 32 тысяч гектаров земли поражены борщевиком. В Ленинградской области около 11% всей территории заросли борщевиком.

 

Борщевиков более 70 видов. Ранее в России преобладал борщевик сибирский, его употребляли в пищу – отсюда название борщ. Чтобы увеличить корм для скота в конце 40-ых вывели другой вид борщевика, он оказался ядовит и феноменально живуч – упавшее семя прорастет подряд 5 лет. Уже несколько лет идет массовая борьба с этим сорняком.

Опубликовано: 30 марта 2020 г.

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