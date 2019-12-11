О зубах начистоту

Качественная зубная паста – такой же обязательный элемент ухода за собой, как и увлажняющий крем. На что обратить внимание, выбирая ее?

1. В чем опасность паст из супермаркета?

Последнее исследование, проведенное французской ассоциацией Agir pour l’Environnement, показало, что 2/3 зубных паст, продающихся на территории Европейского союза, содержат диоксид титана (иногда он значится на упаковке как E171). Это химическое вещество, относящееся к группе пищевых красителей, представляет собой сильный колорант. Именно пасты с диоксидом титана обещают отбелить зубы и подарить «бриллиантовую» улыбку. В то же время, этот элемент значится в списке потенциальных канцерогенов списка Международного агентства по изучению рака. Наночастицы диоксида титана проникают в организм сначала в ротовую полость и горло, а после быстро попадают в кровь. В некоторых европейских странах использование такого опасного диоксида в пищевых продуктах будет запрещено с 1 января 2020 года. Аналогичный запрет будет касаться и триклозана, синтетического противогрибкового агента широкого спектра. Это вещество в скором времени пропадет с прилавках товаров для ухода за собой в Европе и США. Триклозан, известный своими противовоспалительными свойствами, часто использовался в составе зубных паст для десен, чтобы уменьшить чувствительность, предотвратить кровоточение и уменьшить образования зубного налета. Но триклозан также печально известен как вещество, вызывающее многие эндокринные заболевания и провоцирующий проблемы репродуктивной функции. Плюс к этому, химический элемент, накапливаясь в организме, становится канцерогеном. Поэтому в составе зубных паст триклозан не должен превышать 0,3%. Но в России пока отслеживать эти норму нужно самому потребителю.

Перед покупкой зубной пасты внимательно читайте этикетку. Если в составе значатся E171 или Triclosan, возможно, лучше выбрать другой тюбик.

2. Правда ли, что отбеливающие пасты вреднее обычных?

Некоторые – да. Особенно те, состав которых пестрит парабенами. Самые опасные из них – бутилпарабен и пропилпарабен - уже не встречаются в списках ингредиентах, хотя еще 10 лет назад активно использовались в производстве и косметики, и средств гигиены. Однако некоторые компании, объявившие модную борьбу парабенам и консервантам, заменили эти вещества на метилизотиазолинон, молекулу, которая может провоцировать целый букет аллергий. К потенциальным аллергенам относятся также и содиум лаурил сульфоацетат и бикарбонат содиума, которые в большом количестве содержатся в таких пастах.

Если вы любите отбеливающие пасты, осторожно относитесь к тем, что содержат Sodium Lauryl Sulfate, Bicarbonate de sodium, Methylisothiazolinone.

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ Cамый щадящий отбеливающий элемент в составе паст – активированный уголь. Его получают из скорлупы кокосовых орехов, поэтому паста в тюбике выходит не традиционного белого цвета, а практически черного. Обычно производители добавляют в рецептуру экстракт мяты, масло чайного дерева, защищающее зубы от воздействия кислот, пищевую соду и морскую соль. Несмотря на свое природное происхождение, эти отбеливающие ингредиенты очень активны, поэтому пасту рекомендуется использовать не более 2 раз в неделю.

Что же должна содержать хорошая зубная паста?

Минеральные соединения. Именно минералы - лучшая профилактика кариеса. Например, фториды стимулируют минерализацию эмали, укрепляя ее. Эти элементы, взаимодействуя с эмалью зубов, образуют соединения, препятствующие проникновению кислот в более уязвимые слои зуба. Так же создается негативная среда для развития микробов. Зубные пасты без фтора, но обогащенные магнием, кальцием и фосфатами также снижают количество бактерий во рту. Это достигается благодаря тому, что в их состав входит ксилит — многоатомный спирт, который помогает очистить эмаль от зубного налета.

4. Правда ли, что фторосодержащая паста может сделать зубы более хрупкими?

Дело не в пасте. Этот страх появился пару лет назад, когда в 2014 году научный журнал The Lancet, опубликовал исследование влиянии фтора на человеческий организм. Ученые пришли к выводу, что фтор — это нейротоксин, чье действие способно привести к нарушению работы нервной системы. Также известно, что большое содержание минерала в организме становится причиной развития флюороза — заболевания, которое поражает эмаль зубов и ведет к образованию на ее поверхности грязно-коричневых пятен и различных дефектов. Но развивается флюороз у человека еще в утробе матери, которая пьет воду, перенасыщенную фтором. Здесь также большую роль имеет качество воды из-под крана. Если вы живете в местности, где воду излишне фторируют, имеет смысл выбирать для ребенка до 14 лет пасту с содержанием фтора не более 500 ppm (единица измерения этого минерала, обычно указывается на упаковке). А еще лучше – пить, готовить и чистить зубы только бутылированной водой. Если же у ребенка после 15 лет или взрослого есть визуальные признаки флюороза, это значит, что его зубы уже получили ударную дозу этого минерала. И тут паста со фтором – уже самое меньшее зло. А чтобы избавиться от неэстетического «флюорозного рисунка», скорее всего, понадобится лечение в кабинете стоматолога.

5. Как выбрать пасту для чувствительных зубов?

Сначала нужно разобраться, почему вдруг зубы стали чувствительными. Для этого лучше проконсультироваться у врача-стоматолога. Если же у вас нет серьезных заболеваний, то стоит присмотреться к пастам с максимально органическим составом. Например тем, что содержат в качестве чистящего вещества гекторит и карбонат кальция, получаемого из природного известняка. В таких пастах не содержится ПАВов и фтора, каких-либо синтетических красителей или консервантов. Один из главных компонентов таких паст — морская соль, которая стимулирует слюноотделение и увеличивает очищающие способности остальных ингредиентов. Среди них: экстракт мирры и кора каштана для тонуса и укрепления десен, эфирное масло мяты для свежести дыхания и мягкие очищающие абразивные частички.

Самые действенные ингредиенты в органических пастах:

Экстракт эхинацеи В составе зубных паст экстракт эхинацеи оказывает противогрибковое воздействие, а также способствует заживлению язв и ранок в полости рта. Содержащаяся в экстракте феноловая кислота в свою очередь обладает антисептическим эффектом.

В составе зубных паст экстракт эхинацеи оказывает противогрибковое воздействие, а также способствует заживлению язв и ранок в полости рта. Содержащаяся в экстракте феноловая кислота в свою очередь обладает антисептическим эффектом. Экстракт ламинарии. Ламинария очень богата полезными микроэлементами, а именно органическим йодом. Зубная паста, в состав которой входит экстракт ламинарии, приобретает мощные антисептические и кровоостанавливающие свойства. Помимо этого, экстракт ламинарии содержит фитогормоны и витамины, которые стимулируют регенеративные функции слизистой оболочки.

Экстракт мирры известен благодаря своему стягивающему и противовоспалительному действию. Он быстро снимает воспаление, оказывает бактерицидное действие.