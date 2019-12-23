Приближающиеся праздники – испытание для нашей пищеварительной системы. О чём может говорить внезапно появившаяся боль в правом подреберье?

Приступ желчекаменной болезни, желчная колика

Тупая боль в правом подреберье или в правом боку, усиливающаяся после еды, - характерный признак холецистита (воспаления стенок желчного пузыря). При остром течении болезни боль острая, пульсирующая. Нередко неприятные ощущения сопровождаются тошнотой, рвотой или появлением горького привкуса во рту. Нестерпимо сильные боли в правом подреберье (печеночные колики) могут возникать при наличии камней в желчном пузыре или желчевыводящих протоках, полностью перекрывающих просвет последних. В этом случае боль – симптом желчной гипертензии - перерастяжения стенок пузыря и протоков прибывающей желчью.

Что делать?

Обратиться к врачу-гастроэнтерологу, который направит на УЗИ органов брюшной полости. В период обострения холецистита назначаются обезболивающие и спазмолитические препараты, разгрузочные диеты, антибиотики. В период затихания заболевания назначаются желчегонные средства природного и синтетического происхождения. Лечение желчнокаменной болезни на ранних стадиях заключается в растворении камней с помощью лекарств и дистанционного дробления (литотрипсии). В случае наличия камней большого размера, а также развития осложнений прибегают к хирургическому удалению желчного пузыря – холецистэктомии.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Боль возникает в подложечной области (между грудиной и пупком), а также может смещаться влево или вправо, в зависимости от анатомического расположения язвы. При язвенной болезни боль чаще сильная, жгучая, но иногда может быть ноющей, похожей на чувство голода. Боли, как правило, носят «голодный» характер и проявляются ночью, натощак или через 2-3 часа после еды, но иногда они могут усиливаться после еды («сытые» боли). Другим частым симптомом язвы является изжога и кислая отрыжка.

Что делать?

Записаться на прием к гастроэнтерологу, который направит на гастродуоденоскопию. Во время исследования доктор возьмет мазок на присутствие Helicobacter pylori, бактерии, которая вызывает язву. Также понадобится УЗИ органов брюшной полости. Врач назначит лечение и диету: потребуется полностью исключить алкоголь, кофе, слишком горячую или холодную пищу, острое, жареное, соленое, грубой пищи (грибы, грубое мясо).

Панкреатит и другие заболевания поджелудочной железы

Тупые или ноющие, опоясывающие боли, располагающиеся в средней части живота (в районе пупка) правом или в левом подреберье, характерны для хронического панкреатита (воспаление тканей поджелудочной железы). Неприятные ощущения обычно усиливаются после приема жирной или острой пищи. При остром панкреатите боль очень сильная, в верхней части живота, нередко сопровождается рвотой, вздутием живота, запорами. Чаще всего острый панкреатит возникает после переедания и злоупотребления алкоголем.

Что делать?

Проконсультироваться с гастроэнтерологом, который направит на УЗИ поджелудочной железы, а также назначит анализ крови на ферменты поджелудочной железы и на глюкозу. Врач назначит ферментные и противовоспалительные препараты, а главное, диетическое дробное питание. При остром панкреатите необходима экстренная госпитализация.

Инфаркт миокарда

Боль в верхней части живота, его вздутие, тошнота, иногда рвота, слабость, тахикардия, снижение артериального давления - все эти симптомы могут говорить об абдоминальной форме инфаркте миокарда, чаще всего свидетельствующей о поражении нижней или боковой стенок сердца. Кроме боли и гипотонии также возможны икота, ощущение духоты, повышенная потливость, бледность кожных покровов и психологическое беспокойство.

Что делать?

Вызвать скорую помощь, как можно быстрее выполнить контрольную ЭКГ. Особенно если вам больше 40 лет, вы только что испытали физическую или эмоциональную нагрузку или в последнее время жаловались на давящую боль за грудиной боль, отдающую в левую руку, нижнюю челюсть.

Если кроме боли в животе, появились перебои в работе сердца, липкий холодный пот, нужно срочно вызвать скорую помощь.

Мочекаменная болезнь и почечная колика

Обычно закупорка камнем мочевыводящих путей проявляется сильными болями в пояснице, но нередко единственным проявлением могут оказаться боли в боковых и верхних отделах живота, и если поражённым оказались верхние отделы правого мочеточника или правая почечная лоханка, беспокоить будут именно боли в правом подреберье. Дополнительными симптомами окажутся вздутие живота, тошнота, рвота, потемнение или даже покраснение мочи.

Что делать?

Почечная колика – скоропомощная ситуация, но многие больные со стажем узнают приступ и сами справляются с ситуацией - принимают таблетку спазмолитика, ложатся в горячую ванну. В любом случае, при развитии признаков обострения мочекаменной болезни необходим срочный осмотр уролога, УЗИ или рентгенография почек и мочевыводящих путей, экскреторная урография , оценка общего анализа мочи. Отказ от подобной тактики может стать причиной серьезных осложнений, вплоть до потери почки.