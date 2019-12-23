Здоровье
Теория и практика / Первая помощь Теория и практика / Диагностика и лечение

О чём может говорить внезапно появившаяся боль в правом подреберье

Приближающиеся праздники – испытание для нашей пищеварительной системы. О чём может говорить внезапно появившаяся боль в правом подреберье?
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 15 января 2020 г.

Приступ желчекаменной болезни, желчная колика

Тупая боль в правом подреберье или в правом боку, усиливающаяся после еды, - характерный признак холецистита (воспаления стенок желчного пузыря). При остром течении болезни боль острая, пульсирующая. Нередко неприятные ощущения сопровождаются тошнотой, рвотой или появлением горького привкуса во рту. Нестерпимо сильные боли в правом подреберье (печеночные колики) могут возникать при наличии камней в желчном пузыре или желчевыводящих протоках, полностью перекрывающих просвет последних.  В этом случае боль – симптом желчной гипертензии - перерастяжения стенок пузыря и протоков прибывающей желчью.

Что делать?

Обратиться к врачу-гастроэнтерологу, который направит на УЗИ органов брюшной полости. В период обострения холецистита назначаются обезболивающие и спазмолитические препараты, разгрузочные диеты, антибиотики. В период затихания заболевания назначаются желчегонные средства природного и синтетического происхождения. Лечение желчнокаменной болезни на ранних стадиях заключается в растворении камней с помощью лекарств и дистанционного дробления (литотрипсии). В случае наличия камней большого размера, а также развития осложнений прибегают к хирургическому удалению желчного пузыря – холецистэктомии.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Боль возникает в подложечной области (между грудиной и пупком), а также может смещаться влево или вправо, в зависимости от анатомического расположения язвы. При язвенной болезни боль чаще сильная, жгучая, но иногда может быть ноющей, похожей на чувство голода. Боли, как правило, носят «голодный» характер и проявляются ночью, натощак или через 2-3 часа после еды, но иногда они могут усиливаться после еды («сытые» боли). Другим частым симптомом язвы является изжога и кислая отрыжка.

Что делать?

Записаться на прием к гастроэнтерологу, который направит на гастродуоденоскопию. Во время исследования доктор возьмет мазок на присутствие Helicobacter pylori, бактерии, которая вызывает язву. Также понадобится УЗИ органов брюшной полости. Врач назначит лечение и диету: потребуется полностью исключить алкоголь, кофе, слишком горячую или холодную пищу, острое, жареное, соленое, грубой пищи (грибы, грубое мясо). 

Панкреатит и другие заболевания поджелудочной железы

Тупые или ноющие, опоясывающие боли, располагающиеся в средней части живота (в районе пупка) правом или в левом подреберье, характерны для хронического панкреатита (воспаление тканей поджелудочной железы). Неприятные ощущения обычно усиливаются после приема жирной или острой пищи. При остром панкреатите боль очень сильная, в верхней части живота, нередко сопровождается рвотой, вздутием живота, запорами. Чаще всего острый панкреатит возникает после переедания и злоупотребления алкоголем.

Что делать?

Проконсультироваться с гастроэнтерологом, который направит на УЗИ поджелудочной железы, а также назначит анализ крови на ферменты поджелудочной железы и на глюкозу. Врач назначит ферментные и противовоспалительные препараты, а главное, диетическое дробное питание. При остром панкреатите необходима экстренная госпитализация.

Инфаркт миокарда

Боль в верхней части живота, его вздутие, тошнота, иногда рвота, слабость, тахикардия, снижение артериального давления - все эти симптомы могут говорить об абдоминальной форме инфаркте миокарда, чаще всего свидетельствующей о поражении нижней или боковой стенок сердца. Кроме боли и гипотонии также возможны икота, ощущение духоты, повышенная потливость, бледность кожных покровов и психологическое беспокойство.

Что делать?

Вызвать скорую помощь, как можно быстрее выполнить контрольную ЭКГ. Особенно если вам больше 40 лет, вы только что испытали физическую или эмоциональную нагрузку или в последнее время жаловались на давящую боль за грудиной боль, отдающую в левую руку, нижнюю челюсть. 

 Если кроме боли в животе,  появились перебои в работе сердца, липкий холодный пот, нужно срочно вызвать скорую помощь.

Мочекаменная болезнь и почечная колика

Обычно закупорка камнем мочевыводящих путей проявляется сильными болями в пояснице, но нередко единственным проявлением могут оказаться боли в  боковых и верхних отделах живота, и если поражённым оказались верхние отделы правого мочеточника или правая почечная лоханка, беспокоить будут именно боли в правом подреберье. Дополнительными симптомами окажутся вздутие живота, тошнота, рвота, потемнение или даже покраснение мочи.

Что делать?

Почечная колика – скоропомощная ситуация, но многие больные со стажем узнают приступ и сами справляются с ситуацией   - принимают таблетку спазмолитика, ложатся в горячую ванну. В любом случае, при развитии признаков обострения мочекаменной болезни необходим срочный осмотр уролога, УЗИ или рентгенография почек и мочевыводящих путей, экскреторная урография , оценка общего анализа мочи. Отказ от подобной тактики может стать причиной серьезных осложнений, вплоть до потери почки.

 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 15 января 2020 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Добрый день! У меня такая проблема. Несколько лет уже периодами очень сильно выпадают...
Здравствуйте! Если говорить о правильном лечении, то сначала должен быть поставлен правильный...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте Подскажите пожалуйста У нас с моим парнем был ночью сегодня около 12 ночи...
добрый вечер, наличие кровянистых выделений всегда очень серьезный симптом. причин очень много и...
Задать вопрос

Последние комментарии

Larissa111 [21 день назад]
Про коррекцию дислексии/дисграфии у школьника (личный опыт мамы)...
sati [31 день назад]
понравилось как написано про ценность гиалуронки в коже, что она помогает удерживать молекулы...
Jack77 [32 дня назад]
Напряжение, вызванное опасением неудач в постели, приводит к самим неудачам. Получается замкнутый...

Еще в рубрике

5 вопросов стоматологу

На самые популярные вопросы о здоровье  зубов...

5 упражнений для уставших стоп

Если ноги быстро отекают и гудят после рабочего дня...

Чем опасен порез бумагой?

Как таковой порез бумагой, конечно, не смертелен...

6 СПОСОБОВ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НАСЕКОМЫХ

Собрались на пикник с семьёй? Вышли на прогулку в...

ЗАЛОЖИЛО НОС

Иногда бывает тяжело дышать носом. В чём причина...

ВРОСШИЙ НОГОТЬ

Эта несерьезная на первый взгляд проблема способна...

Двадцать причин тошноты

Тошнота может быть симптомом десятков различных...

Как не отравиться грибами?

Можно пробовать все грибы, но некоторые – только раз...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 