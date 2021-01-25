Нюх на Covid

Собаки, возможно, будут участвовать в диагностике Covid

Собаки, возможно, будут участвовать в диагностике Covid – они определяют носителя вируса точнее, чем ПЦР. Это показали исследования, проведенные в Ливанском аэропорту учеными из Университета Святого Йозефа в Бейруте. Тесты в 2.33 % случаях показывают ложноотрицательные результаты, в 4% случаев – ложноположительные. А вот обученные ищейки сумели распознать больного человека в 92% случаев, здорового – в 100% случаев. У собак около 300 миллионов обонятельных рецепторов (у людей, для сравнения, их всего 5-6 миллионов), поэтому они хорошо чуют запах болезни – летучие органические вещества, которые выделяет больной человек. До этого уже была доказана способность псов вынюхивать малярию и некоторые виды рака. Конечно, собаки не заменят тесты, но, по замыслу ученых, позволят контролировать ситуацию с Covid в многолюдных местах – аэропортах, школах, вокзалах.

Опубликовано: 26 января 2021 г.