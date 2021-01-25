Собаки, возможно, будут участвовать в диагностике Covid – они определяют носителя вируса точнее, чем ПЦР. Это показали исследования, проведенные в Ливанском аэропорту учеными из Университета Святого Йозефа в Бейруте. Тесты в 2.33 % случаях показывают ложноотрицательные результаты, в 4% случаев – ложноположительные. А вот обученные ищейки сумели распознать больного человека в 92% случаев, здорового – в 100% случаев. У собак около 300 миллионов обонятельных рецепторов (у людей, для сравнения, их всего 5-6 миллионов), поэтому они хорошо чуют запах болезни – летучие органические вещества, которые выделяет больной человек. До этого уже была доказана способность псов вынюхивать малярию и некоторые виды рака. Конечно, собаки не заменят тесты, но, по замыслу ученых, позволят контролировать ситуацию с Covid в многолюдных местах – аэропортах, школах, вокзалах.
Теория и практика / Инновации
Нюх на Covid
Собаки, возможно, будут участвовать в диагностике Covid
Опубликовано: 26 января 2021 г.
Войти | Регистрация
*
Авторизация
Вы можете авторизоваться на сайте при помощи:Забыли пароль? Регистрация
Регистрация
Введите e-mail адрес, указанный при регистрации
Регистрация
Зарегистрировавшись, вы сможете:
- комментировать статьи и блоги,
- бесплатно получать онлайн-консультации у специалистов,
- пользоваться сервисами,
- участвовать в конкурсах,
- общаться на форуме.
Еще в рубрике
Почему один человек может заболеть Covid-19, а другой – нет?
Наш собеседник: Доктор Анн-Женевьев Марселан...
ВАКЦИНЫ: ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Мы все ждём развязки триллера по поиску вакцины от...
Как не заболеть? Действенные лайфхаки.
Именно этот вопрос все чаще приходит на ум в эти...
Витамин В9 : против стресса и не только
Дефицит витамина приводит к ослаблению иммунитета...
Электронные сигареты
Рост количества острых повреждений легких и...
Как мозг функционирует – это основной глобальный вопрос, которым заняты ученые всего мира.
Наш гость: Михаил Пирадов, академик РАН, ученый...
ТАБЛЕТКА - КОЛЛАГЕН
Новая мода, поддержанная звёздами – пить коллаген в...
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ
Запретить нельзя разрешить О том, где...
Комментарии