Новый год по-домашнему

Эпидемия диктует свои условия: мы не можем встречать Новый год в другой стране, не можем собираться в ресторанах и даже ходить в гости. Пришло время вспомнить, что Новый год – это домашний праздник

Эксперт: Елена Ярикова – психолог

Онлайн-вечеринка

«Минус онлайн-формата – отсутствие живого контакта, а плюс - возможность увидеть и поздравить сразу всех друзей и близких»

Кто? Ирина Князева, 35 лет

Что? Этот Новый год по традиции мы снова будем встречать с друзьями… но теперь не у кого-то на даче и не в ресторане, а по своим домам при видеосвязи. Таков сегодня формат вечеринок, мы его уже опробовали и думаем, что получится круто.

Как? Во время самоизоляции мы таким образом отметили день рождения моего мужа и мужа моей подруги. Собрались каждый за своим накрытым столом, подключились по зуму, вывели изображение на большой экран телевизора. Общались, говорили тосты, ели, много смеялись, играли в игры. Получилось очень душевно. Сейчас я планирую создать закрытую группу в фэйсбуке, куда добавлю всех друзей, они получат код для подключения к нашему празднику. Групповая видеоконференция позволяет «постучаться» в нашу общую дверь всем, кто пожелает. В зуме есть возможность включить музыку так, чтобы она фоном играла у всех. Мы будем поднимать вместе бокалы, поздравлять друг друга, участвовать в конкурсах, а кто пожелает – после боя курантов останется с нами на всю ночь, у нас большая программа с танцами. Это напоминает студенческие времена, когда в нашу комнату в общежитии постоянно кто-то стучался, заходили новые гости, потом шли в другие комнаты. И сейчас всё то же самое, только теперь не надо никуда идти и ехать, достаточно сесть у компьютера и нажать кнопку. А пока в группе мы будем обсуждать детали праздника – тематику вечеринки, костюмы, блюда, конкурсы, подарки и т.д.

Бонус! Большой минус онлайн-вечеринок – это отсутствие тесного контакта, невозможность обнять друзей, подержаться за руки, пообщаться с кем-то лично. Но есть и плюсы, например, интрига, необычность формата, можно полчаса обсуждать, что там вкусного на столе у каждого, можно выйти на связь со многими друзьями в других городах, с кем давно не виделись. В любом случае, будет радость и хорошее настроение.

Кулинарная вечеринка

«Когда вы всё делаете вместе своими руками, тогда и получается та самая атмосфера дружбы, уюта и предвкушения чуда»

Кто? Светлана Рославцева, 42 года

Что? Помню, что даже когда я была подростком, всегда встречала Новый год с родителями и братом дома. И до сих пор я считаю, что это особенный семейный праздник, который надо отмечать в лучших русских традициях – с ёлкой, в красивых нарядах, за столом.

Как? В течение года мы питаемся довольно просто – тем, что нам уже знакомо и что можно приготовить на скорую руку. Только по выходным иногда я могу испечь и запечь что-то вкусное. Но Новый год всегда ассоциируется с чем-то необычным на столе, это как раз тот случай, когда можно потратить несколько часов на приготовление сложного блюда или сделать небольшие закуски, но с интересными и дорогими ингредиентами. В течение года я сохраняю ссылки на разные рецепты, чтобы в назначенный час использовать их. Так будет и в этот раз. Я, муж и дети выберем «своё» блюдо – уже любимое или новое. Утром 31 декабря мы украсим комнату, сервируем стол, зажжем свечи и гирлянды. Нам доставят продукты из магазина, и примерно в 17 вечера мы начнём вместе готовить праздничный ужин, следуя рецептам. В этот раз я готовлю блюдо для мужа, а он – для меня, так даже интереснее.

Бонус! Я уверена, что суть Нового года в том, чтобы всё сделать своими руками, а не заказывать готовую еду или идти в ресторан. Когда вы всё делаете вместе – от задумки до подачи блюд на стол – тогда и получается та самая атмосфера дружбы, уюта и предвкушения чуда.

Взрослый детский праздник

«Это вечер воспоминаний, шуток и сюрпризов, на какое-то время мы перестанем тревожиться о том, что творится в мире»

Кто? Вера Ермольник, 49 лет

Что? Последние пять лет мы встречали Новый год везде, но только не дома. Дети уже взрослые - сын с девушкой, дочь с друзьями - поэтому сложилась традиция всем разъезжаться куда-то и оставаться там на каникулы. Теперь же вирус приказал остаться дома. Будем вспоминать традиции детства.

Как? Да, главный вопрос – как? На семейном совещании решили, что каждый внесёт свою лепту в программу празднования. Приготовим минимум еды, а сделаем упор на игры и веселье, потому что уже не помним, когда последний раз во что-то играли. Сын собирается снимать на камеру «Послания в будущее». Каждый даст «интервью» на темы: что принес этот год, что пожелаете себе на будущий год, каких целей хотите достичь за год. На следующий праздник интересно будет посмотреть эти видеопослания. Дочь планирует устроить фотосессию, раз вся семья в сборе, а я отвечаю за сеанс видеосвязи с родственниками и друзьями. Муж приготовил колоду с (о, ужас!) фантами и настольные игры – лото, монополию и скрабл.

Бонус! Чувствую, это будет самый веселый и живой Новый год, мы ощутим, каково это снова собраться вместе. Это будет вечер воспоминаний, шуток, сюрпризов, и на какое-то время мы перестанем тревожиться о том, что там творится в нашем мире с вирусом, евро и погодой.

Комментарий эксперта:

Помимо известных неприятных событий этот год дал нам понимание, что нужно ценить, любить и заботиться о тех, кто с нами рядом, о наших близких. Новый год в нынешних условиях – это замечательная возможность провести праздник с родными людьми, сказать им, как они вам дороги. Сейчас самое время отпустить обиды и помириться с теми, с кем вы в ссоре – входите в новый год с чистой душой и намерениями. Зато в последующие праздники, когда будете среди друзей или у океана, вы с теплом будете вспоминать именно этот уютный домашний Новый год в кругу близких и родных. Если компании для празднования не нашлось - это не повод для грусти. Можно осуществить то, о чем вы долго мечтали или сделать себе подарок, который долго хотели, но не решались себе позволить и стать персональным Дед Морозом для себя. А еще лучше оказать помощь людям, которые оказались в сложной ситуации. Благие намерения помогут вам не думать об одиночестве, а ощущение благодарности согреет вас и даст ощущение нужности.

Опубликовано: 1 января 2021 г.