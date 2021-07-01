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Новые привычки: простые и полезные

Жизнь можно сделать более здоровой и яркой, если ко всем своим положительным качествам добавить хорошие привычки
Опубликовано: 1 августа 2021 г.

Привычка смеяться

В книге «Год заботы о себе. Одна привычка в месяц на пути к здоровью и счастью» врач Дженнифер Эштон советует специально искать поводы для радости, ведь даже улыбка спасет от рутины и тревоги. Вот, что мы делаем: смотрим комедии и стендап-шоу, читаем юмористические аккаунты, играем в настольные игры, слушаем музыку, дарим друг другу подарки, пробуем новое, дурачимся и многое другое.

Софья,учитель 

Привычка делать зарядку по утрам

И вспомнить не могу сколько раз я начинала и бросала элементарную зарядку-йогу по утрам. Помогли простые правила: сосредоточиться только на этой привычке, делать зарядку утром, встав с постели, закрепить для начала  один раз в неделю, потом добавлять еще дни. И важно, чтобы запустить музыку или видеоурок можно было легко и быстро, иначе есть риск снова увильнуть. 

Людмила, репетитор

Привычка гулять

Эта привычка появилась у нас с мужем во время изоляции. Мы выходили размяться и подышать, выстраивая новые маршруты. До сих пор несколько раз в неделю мы планируем новый район или улицы, включаем аудиогид, берем фотоаппарат и топаем. Плюсы – физическая нагрузка на воздухе, возможность лучше узнать город и укрепление семейных отношений.

Елена, редактор

Привычка планировать покупки

Отсутствие списка продуктов приводит к тому, что в корзине появляются шоколадки, булки, колбаса, сырки, а также много того, что окажется в мусорном ведре, потому что мы вечно покупаем лишнее. Лучший вариант - продумать меню на неделю или три дня, составить примерный список продуктов и с ним пойти в магазин.

Евгения,врач  

Привычка есть фрукты и овощи

С удивлением обнаруживаю, что многие люди, особенно мужчины, почти не едят овощи или фрукты. Такой была и я. И вот как можно это исправить – вместо гарниров к мясу, рыбе и индейке делать тушеные овощи или салаты, в которых всегда зелень и свежие овощи, свекла и сыр. А фрукты у нас лежат в каждой комнате в красивых вазах – рука сама к ним тянется.

Ольга, домохозяйка 

Привычка встречаться с искусством

Занимаясь домом, работой и детьми многие совсем забывают о том, как важно наполнять себя новыми впечатлениями, эмоциями и знаниями - а это дарит нам искусство. Это еще один способ духовного развития. Вспомните, когда последний раз вы были на выставке или в театре? Встречу с искусством можно и нужно планировать на пару месяцев вперед!

Тамара, менеджер

Привычка всё успевать и никуда не торопиться

«Лягушек» надо есть с утра – французская поговорка права, все самые скучные, обязательные и нелюбимые дела надо сделать в начале дня. А выходить из дома попробуйте на 15 минут раньше, чем планировали - чем меньше опозданий, тем меньше стресса и упущенных возможностей. А еще важно замедляться - раз в неделю устраивать перезагрузку: медленно гулять, мечтать, читать и не смотреть в смартфон.

Алексей, поэт

Опубликовано: 1 августа 2021 г.

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Предупреждён - значит вооружён! Спасибо за статью!
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Очень полезная статья. Давно что-то подобное искала!

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