Новогодний салат с хурмой и голубым сыром

По своим полезным свойствам, яркости и сладости эта большая ягода может достойно конкурировать с другими зимними фруктами

4 порции, в каждой 326 ккал

Потребуется:

4 хурмы,

1 пакет микс салатов,

120 г голубого сыра с плесенью,

1/2 граната,

8 грецких орехов,

1 ст. л. бальзамического уксуса,

2 ст. л. лимонного сока,

2 ст. л. апельсинового сока,

1/2 ч. л. сахара,

3 ст. л. оливкового масла,

1/4 ч. л. лимонной цедры

Соль, перец по вкусу

Что делать:

Для приготовления соуса смешать бальзамический уксус, лимонный и апельсиновый сок и сахар. Медленно влить масло. Добавить лимонную цедру, соль и перец. Хорошо взбить всё. Микс салатов разложить поровну на 4 тарелки. Хурму нарезать на клинья и тоже разложите по тарелкам. Добавить голубой сыр и грецкие орехи. Гранатовые зёрнышки распределить по тарелкам, сбрызнуть соусом.

Опубликовано: 29 декабря 2020 г.