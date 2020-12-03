Новогодний салат с хурмой и голубым сыром

4 порции, в каждой 326 ккал
Потребуется:
4 хурмы,
1 пакет микс салатов,
120 г голубого сыра с плесенью,
1/2 граната,
8 грецких орехов,
1 ст. л. бальзамического уксуса,
2 ст. л. лимонного сока,
2 ст. л. апельсинового сока,
1/2 ч. л. сахара,
3 ст. л. оливкового масла,
1/4 ч. л. лимонной цедры
Соль, перец по вкусу
Что делать:
Для приготовления соуса смешать бальзамический уксус, лимонный и апельсиновый сок и сахар. Медленно влить масло. Добавить лимонную цедру, соль и перец. Хорошо взбить всё. Микс салатов разложить поровну на 4 тарелки. Хурму нарезать на клинья и тоже разложите по тарелкам. Добавить голубой сыр и грецкие орехи. Гранатовые зёрнышки распределить по тарелкам, сбрызнуть соусом.
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