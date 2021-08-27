Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

Ношение масок и стресс

Опубликовано: 28 сентября 2021 г.

Исследователи из университета Ватерлоо изучили такое распространенное психическое явление в эпоху пандемии, как социальная тревожность, расстройство характеризующееся негативным самовосприятием человека и страхом того, что его внешний вид или поведение не соответствуют социальным ожиданиям и нормам. Ученые пришли к выводу, что ношение масок усугубляют эту проблему. Маска затрудняет обнаружение социальных сигналов, и люди с повышенной социальной тревожностью могут неправильно (негативно) их интерпретировать. Также существует вероятность, что собеседники неправильно истолкует их собственную мимику. Еще одна проблема в том, что маска вызывает у тревожных людей "привыкание", так как служит своего рода укрытием от нежелательных коммуникаций. Это грозит тем, что этим людям придется заново адаптироваться к жизни «без масок».

Опубликовано: 28 сентября 2021 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

gipsychristine@rambler.ru [66 дней назад]
Здравствуйте, подскажите где свершили это чудо? очень боюсь идти, хотелось бы к проверенным. и...
Kr_80@mail.ru [85 дней назад]
Предупреждён - значит вооружён! Спасибо за статью!
Queeny [99 дней назад]
Очень полезная статья. Давно что-то подобное искала!

Еще в рубрике

6 животных–целителей

Учёные считают, что взаимодействие с животными...

Можно ли отсрочить болезнь Альцгеймера?

Чем дольше мы живем, тем больше вероятность...

Не так, как все

Всё больше людей отказываются от алкоголя, курения и...

«Примите свои эмоции, чтобы чувствовать себя живым»

Наш гость: Ариан Кальво, клинический психолог и...

Летняя депрессия

Оказывается, не только зимой, но и летом мы можем...

«Время для себя – наша физиологическая потребность»

Наш гость: Мишель Сильвестр, клинический психолог...

5 факторов, влияющих на сон

Зимой с утра мы часто выглядим как сонные мухи, а...

Как перестать заедать стресс?

Чтобы успокоиться и компенсировать тревожность...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2021
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 