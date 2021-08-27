Исследователи из университета Ватерлоо изучили такое распространенное психическое явление в эпоху пандемии, как социальная тревожность, расстройство характеризующееся негативным самовосприятием человека и страхом того, что его внешний вид или поведение не соответствуют социальным ожиданиям и нормам. Ученые пришли к выводу, что ношение масок усугубляют эту проблему. Маска затрудняет обнаружение социальных сигналов, и люди с повышенной социальной тревожностью могут неправильно (негативно) их интерпретировать. Также существует вероятность, что собеседники неправильно истолкует их собственную мимику. Еще одна проблема в том, что маска вызывает у тревожных людей "привыкание", так как служит своего рода укрытием от нежелательных коммуникаций. Это грозит тем, что этим людям придется заново адаптироваться к жизни «без масок».
Теория и практика / Психический комфорт
Ношение масок и стресс
Опубликовано: 28 сентября 2021 г.
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