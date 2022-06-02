Нирвана для души и тела

Каждая женщина мечтает сохранить молодость и красоту. Но активный темп жизни, домашняя суматоха, сложная работа и стресс влияют на то, что мы стареем быстрее. Решение есть!

Домашний уход–для красоты и молодости кожи лица. В первую очередь следует обратить внимание на косметику с натуральными экстрактами растений. Именно силы природы способны подарить нашей коже второй шанс.

Для женщин, мечтающих забыть о сухости, морщинах и пигментных пятнах, отличным вариантом станет линейка косметики НИРВАНА для лица со стволовыми клетками Женьшеня. Начинать уход необходимо с умывания и очищения.

Нежная пенка для умывания 4 в 1 с зеленым чаем и стволовыми клетками женьшеня быстро и эффективно очищает кожу лица, шеи и декольте от макияжа и внешних загрязнений, интенсивно увлажняет и разглаживает верхние слои эпидермиса. Экстракт зеленого чая в составе придает коже упругость и активизирует обменные процессы. Экстракт женьшенястимулирует обновление клеток, способствует разглаживанию морщинок.

После очищения важно отдельно позаботиться о коже вокруг глаз. Крем для нежной кожи вокруг глаз, со стволовыми клетками женьшеня – великолепный помощник при борьбе с возрастными изменениями. Крем способствует уменьшению припухлости век и темных кругов под глазами, разглаживает «гусиные лапки» в уголках глаз, возвращает коже свежесть и эластичность. Затем нанесите на лицо Крем "активное омоложение", со стволовыми клетками женьшеня – уникальный продукт с натуральным составом и мощным омолаживающим эффектом. Антиоксидантная формула крема замедляет увядание кожи, восстанавливает ее упругость.

Перед сном необходимо нанести последнюю стадию ухода – ночной крем. Крем "ночное восстановление", со стволовыми клетками женьшеня — это уникальный продукт, способный улучшить качество вашей кожи, усилить процесс регенерации пока вы спите. Ночной крем смягчает кожу и придаёт ей мягкость.

Состояние кожи тела – это показатель нашего здоровья. Экстракт лопуха станет тем самым помощником, способным снять дискомфорт и улучшить внешний вид кожи.

Если у вас сильно обезвожена кожа рук, то «Активный крем для рук с лопухом» избавит от сухости, стянутости и морщинистости кожи.Лопух в составе способствует активной биостимуляции клеток, уменьшает количество морщин и заломов кожи.

Крем для стоп «против трещин и мозолей»- отличный вариант для тех, кто страдает от сухости, стянутости и видимых повреждений кожи ног. Экстракт лопуха в составе — быстрая помощь проблемным ногам при длительных нагрузках. Он легко ускоряет процесс регенерации ткани, регулирует водный обмен, а также способствует купированию воспалений.

Если вы страдаете от варикоза или беспокоитесь о состоянии ваших вен, товам прекрасно подойдет активный крем для ног «Здоровье вен». Крем оказывает разогревающее действие и дарит ногам ощущение легкости и комфорта. Он ускоряет процесс регенерации ткани, регулирует водный обмен, а также способствует купированию воспалений в ногах, улучшая состояние вен при длительных нагрузках.

Для тех, кто чувствует боль и дискомфорт в суставах крем «нет боли в суставах» с лопухом поможет снизить болевые ощущения.Крем поможет ускорить процессы регенерации хрящевой, костной и соединительной ткани,способствует избавлению от солевых отложений, а также снимает отечность в пораженных суставах.

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Опубликовано: 2 июня 2022 г.