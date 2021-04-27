7 ошибок при артрозе

Водные лыжи, рафтинг, хайкинг… После ударно проведенного отпуска у многих начинают болеть колени. Именно в сентябре многие впервые слышат слово «артроз».

Водные лыжи, рафтинг, хайкинг… После ударно проведенного отпуска у многих начинают болеть колени. Именно в сентябре многие впервые слышат слово «артроз».



Приятного в таком диагнозе, конечно, мало. Но пугаться, в общем, нечего, если грамотно себя вести и не усугублять проблему. Именно этого мы, как правило, и не делаем: в артрозе, как и в управлении государством, почему-то каждый считает себя специалистом и пытается вылечиться самостоятельно, без помощи врача. И - делает массу ошибок.





Ошибка №1. Одна из главных глупостей, которые можно сделать, - это пытаться “разработать” больной сустав. Острую боль, которая сопровождает артроз, можно назвать сторожевым псом здоровья. Она словно кричит – щади суставы, не мучай себя и не делай ничего через боль! Но к голосу своего организма люди прислушиваются редко и, невзирая на болевые ощущения, пытаются “разогнать соли” - ползают на коленях, бьют по суставам, катают стеклянную банку… А в результате еще активнее разрастается костная ткань, с помощью которой организм пытается укрепить больной сустав. Именно ее принимают за “отложения солей”.



Как правильно: Артроз – это заболевание хроническое, постепенное разрушение хрящевой и прилегающей костной ткани сустава. Резкими мерами тут можно только навредить, так что возлюбите себя и будьте нежны с больной ногой. Упражнения – это хорошо, но только специальные. Их делают лежа или сидя, обязательно с перерывами, а главное, без болевых ощущений.





Ошибка №2. Многие увлекаются массажем, хотя массировать больной сустав следует крайне осторожно, - это раздражает суставные структуры. От любых агрессивных действий наш организм защищается воспалением, так что на фоне артроза мы сами формируем еще одно заболевание, теперь уже воспалительное и куда более неприятное - артрит. Как правильно: не массировать вообще.





Ошибка №3. Часто остеоартроз путают с подагрой, последствиями травмы сустава или ревматоидным артритом и потому применяют абсолютно неподходящее лечение. Например, пьют аллопуринол, помогающий при подагре, делагил или плаквенил, которые прописывают при ревматоидном артрите, либо мумие, способствующее срастанию костей при переломах.



Как правильно: ответ очевиден: сначала ставим у врача диагноз, а потом уже идем в аптеку.



Ошибка №4. Неправильное применение магнито- и лазеротерапии, лечения ультразвуком, электрическим полем и т.д. Чаще всего человек ходит на процедуры по собственной инициативе, минуя консультацию терапевта и физиотерапевта. Причем нередко во время обострения – когда усиливается боль, сустав воспаляется и в нем появляется жидкость. При таком «горячем и влажном» суставе процедуры не помогут!



Как правильно: физиотерапию при артрозе можно проводить только в состоянии ремиссии, когда сустав не воспален - холодный и “сухой”. Назначать ее должен только врач.





Ошибка №5. Пытаются лечиться от артроза и длительным голоданием, хотя это однозначно вредно. Ведь лечить артроз – значит восстановить хрящ, а на скудном пайке хрящевой ткани элементарно не хватает питательных веществ.



Как правильно: Что действительно важно, так это держать нормальную массы тела. Лишний вес – серьезный фактор риска развития артроза коленных суставов. Представьте, как тяжело приходится последним, если у вас 10-20 лишних килограммов?





Ошибка №6. Забудьте о народных средствах. Многие убеждены в чудотворных свойствах настойки на мухоморах, иппликатора Кузнецова, лечения раскаленным кирпичом и какими-то черными камнями с пляжей… Все это – не более чем отвлекающие и согревающие средства. Сюда же можно добавить лечение пиявками, укусами пчел, мази на основе пчелиного и змеиного яда, горчичники и водочные настойки. Действительно, тепло помогает снять обострение, но не всем, а главное - не лечит саму болезнь.



Как правильно: Обратиться за квалифицированной помощью к врачу. В острой стадии болезни обычно назначают симтом-модифицирующие препараты (диклофенак, нимулид, мовалис...). После 1-2 недель приема они снимут боль и воспаление. На следующие полгода назначают болезнь-модифицирующие препараты (на основе составных частей хряща - хондроитина и глюкозамина) и физиопроцедуры, чтобы приостановить разрушение хрящевой ткани.





Ошибка №7. Многие связывают начало болезни с тем, что злоупотребляли на даче салатом с помидорами или пили некачественную воду. Другие винят физические нагрузки, из-за которых якобы пострадал сустав… В действительности ученым пока неизвестно, почему вдруг начинает разрушаться сустав. Хотя и считается, что к артрозу могут привести косолапость, плоскостопие, подвывихи бедер, переломы, сильные физические перегрузки.



Как правильно: Не ищите причину болезни там, где ее нет, и не казнитесь за слишком активно провденный отпуск. Это не причина вашей болезни, а только спровоцировавший ее фактор. Многие всю жизнь занимаются спортом или танцами, и никаких проблем с суставами не испытывают, а у других без физических нагрузок развивается артроз. Не перестраховывайтесь, живите полноценной жизнью – но не пренебрегайте техникой безопасности и защитой, если занимаетесь экстремальными видами спорта.