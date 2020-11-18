Нордическая диета

Текст: Ольга Швабская, научный сотрудник лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины»
Что нам ближе?
Для жителей европейской и северной частей России ближе может оказаться скандинавская диета. Нас со скандинавами роднит любовь к рыбе, мясу, ягодам и домашним заготовкам, а также изобилие съедобных лесных растений. По влиянию на здоровье исследователи ставят ее почти на один уровень со средиземноморским стилем питания. Скандинавы имеют более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака прямой кишки, сахарного диабета, у них реже встречается ожирение.
Уникальность северной кухни
Скандинавская диета разработана в 2004 году группой ученых Копенгагенского университета вместе с датскими рестораторами. Калории в этой диете не подсчитывают, ограничений по ним нет, но и переедать не следует. Оптимальный режим питания - 5 раз в сутки небольшими порциями по 200-250 грамм. Похудение возможно в долгосрочной перспективе: приверженцы скандинавской диеты со временем сбрасывали лишние кило, у них понижалось давление. Голод при такой диете человека не преследует, так как в рационе много овощей и белковой пищи. При всей самобытности скандинавская диета очень проста и доступна – она предлагает максимально использовать натуральный вкус, форму и цвет. Соблюдая основные принципы питания, ограничивая потребление жирной и сладкой пищи, можно значительно улучшить свое здоровье.
Идеальный приём пищи по-скандинавски: половина тарелки заполнена овощами, фруктами и ягодами, четверть – углеводами с низким ГИ, четверть – белком (соотношение углеводов и белка 2:1). Белок в основном из рыбы, она же поставляет полезные омега-3 жирные кислоты. Клетчатка набирается из овощей и цельнозерновых.
10 базовых принципов скандинавской диеты:
- больше фруктов и овощей ежедневно,
- цельнозерновые продукты,
- больше морской и речной рыбы,
- качественное мясо, но снизить его долю в рационе,
- больше пищи из дикой природы,
- по возможности перейти на органические,
- избегать пищевых консервантов,
- использовать сезонные продукты,
- больше готовить самим,
- производить меньше отходов.
Нордическая кухня
Главные продукты в нордическом рационе – цельнозерновые, бобовые, овощи (кроме тех, что теплолюбивы), грибы и корнеплоды, травы и ягоды. Основными источниками белка являются жирная и нежирная морская и озерная рыба, обитающая в естественных условиях и выращенная на фермах. Главная особенность рыбных блюд - минимум специй. С мясом птицы и дичью используют необычные травы и растения – крапиву, ревень, рябину, можжевельник, бруснику.
К традиционным рецептам можно отнести разные виды ухи, селёдку, лазанью из лосося, грудку глухаря с черничным соусом, карпаччо из говядины с голубым сыром. На закуски - вяленая ветчина, террины, бутерброды сморреброды, соления. Каша и сегодня является завтраком во многих семьях, а из остатков каши делают блины aaland. Кисломолочный продукт типа простокваши, который более тысячи лет готовят в Исландии, теперь продается по всей Европе.Скандинавы очень любят компоты, морсы, ягодные и травяные чаи.
Меню на неделю
- Завтрак: овсянка с ягодами, мюсли с йогуртом, творог с ягодами, омлет со шпинатом.
- Второй завтрак: рыбная или куриная котлета с ржаным хлебом, бутерброд с печеночным паштетом или сыром, миндальные орехи.
- Обед: уха, рассольник или борщ - на первое; печеная рыба, картошка с овощами или грибами, тушеные бобы, гуляш и перловка - на второе; морковь, свекла, капуста, орехи, чеснок, редька - в салат.
- Полдник: творог с морожеными ягодами, йогурт или запеченные яблоки.
- Ужин: тушеные овощи, печеная рыба или птица.
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