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Нордическая диета

Скандинавский тип питания - это вкусно, полезно, а главное больше всего подходит для жителей России, особенно в холодное время года
Опубликовано: 30 ноября 2020 г.

Текст: Ольга Швабская, научный сотрудник лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины»

Что нам ближе?

Для жителей европейской и северной частей России ближе может оказаться скандинавская диета. Нас со скандинавами роднит любовь к рыбе, мясу, ягодам и домашним заготовкам, а также изобилие съедобных лесных растений. По влиянию на здоровье исследователи ставят ее почти на один уровень со средиземноморским стилем питания. Скандинавы имеют более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака прямой кишки, сахарного диабета, у них реже встречается ожирение.

Уникальность северной кухни

Скандинавская диета разработана в 2004 году группой ученых Копенгагенского университета вместе с датскими рестораторами. Калории в этой диете не подсчитывают, ограничений по ним нет, но и переедать не следует. Оптимальный режим питания - 5 раз в сутки небольшими порциями по 200-250 грамм. Похудение возможно в долгосрочной перспективе: приверженцы скандинавской диеты со временем сбрасывали лишние кило, у них понижалось давление. Голод при такой диете человека не преследует, так как в рационе много овощей и белковой пищи. При всей самобытности скандинавская диета очень проста и доступна – она предлагает максимально использовать натуральный вкус, форму и цвет. Соблюдая основные принципы питания, ограничивая потребление жирной и сладкой пищи, можно значительно улучшить свое здоровье.

Идеальный приём пищи по-скандинавски: половина тарелки заполнена овощами, фруктами и ягодами, четверть – углеводами с низким ГИ, четверть – белком (соотношение углеводов и белка 2:1). Белок в основном из рыбы, она же поставляет полезные омега-3 жирные кислоты. Клетчатка набирается из овощей и цельнозерновых.

10 базовых принципов скандинавской диеты:

- больше фруктов и овощей ежедневно,

- цельнозерновые продукты,

- больше морской и речной рыбы,

- качественное мясо, но снизить его долю в рационе,

- больше пищи из дикой природы,

- по возможности перейти на органические,

- избегать пищевых консервантов,

- использовать сезонные продукты,

- больше готовить самим,

- производить меньше отходов.

Нордическая кухня

Главные продукты в нордическом рационе – цельнозерновые, бобовые, овощи (кроме тех, что теплолюбивы), грибы и корнеплоды, травы и ягоды. Основными источниками белка являются жирная и нежирная морская и озерная рыба, обитающая в естественных условиях и выращенная на фермах. Главная особенность рыбных блюд - минимум специй. С мясом птицы и дичью используют необычные травы и растения – крапиву, ревень, рябину, можжевельник, бруснику.

К традиционным рецептам можно отнести разные виды ухи, селёдку, лазанью из лосося, грудку глухаря с черничным соусом, карпаччо из говядины с голубым сыром. На закуски - вяленая ветчина, террины, бутерброды сморреброды, соления. Каша и сегодня является завтраком во многих семьях, а из остатков каши делают блины aaland. Кисломолочный продукт типа простокваши, который более тысячи лет готовят в Исландии, теперь продается по всей Европе.Скандинавы очень любят компоты, морсы, ягодные и травяные чаи.

 

 

 

 

Меню на неделю

- Завтрак: овсянка с ягодами, мюсли с йогуртом, творог с ягодами, омлет со шпинатом.

- Второй завтрак: рыбная или куриная котлета с ржаным хлебом, бутерброд с печеночным паштетом или сыром, миндальные орехи.

- Обед: уха, рассольник или борщ - на первое; печеная рыба, картошка с овощами или грибами, тушеные бобы, гуляш и перловка - на второе; морковь, свекла, капуста, орехи, чеснок, редька - в салат.

- Полдник: творог с морожеными ягодами, йогурт или запеченные яблоки.

- Ужин: тушеные овощи, печеная рыба или птица.

Опубликовано: 30 ноября 2020 г.

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