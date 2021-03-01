Никотин как лекарство

Никотин у всех ассоциируется исключительно с курением, что автоматически ставит на него клеймо вредного и опасного для здоровья вещества. Но в последнее время ученые разных стран заговорили о его пользе

Применение небольших доз никотина в чистом виде в терапии различных заболеваний изучают с начала 1990-х годов. Ученые пытаются понять, можно ли использовать чистый никотин в качестве болеутоляющего средства, а так же вещества для лечения ожирения, различных когнетивных расстройств, в том числе болезни Альцгеймера.

Улучшает память

Никотин – один из старейших ноотропов. Достигая мозга, он активирует никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (н-АХЛ), а те моделируют и запускают другие нейромедиаторы. Среди них - дофамин (даёт чувство удовольствия и привязанности), адреналин и норадреналин (отвечают за ускорение реакций в организме) и определенные эндорфины (регулируют тормозящие процессы мозга). В ходе исследований некурящие люди, которые вдыхали пары никотина, а не плацебо, демонстрировали лучший результат в сложных тестах.

Полугодовое исследование пациентов старше 55 лет с умеренными когнитивными нарушениями подтвердило, что ежедневное применение никотиновых пластырей улучшало их память, внимание и скорость психомоторных реакций. Во время другого эксперимента, те, кто принимал никотин, быстрее вспоминали список слов, которые только что прочитали, а также повторяли рассказ дословно, делая меньше ошибок, чем те, кто принимал плацебо. Таким образом было показано, что никотин положительно влиял на когнитивные процессы - мышление, память, концентрацию и внимание

Предполагается, что препараты на основе никотина могут оказаться эффективными в лечении когнитивных нарушений, нейродегенеративных заболеваний и даже некоторых форм эпилепсии и психических расстройств. Американский национальный институт старения в данное время занимается клиническим исследованием улучшения памяти у 300 человек с помощью введения им никотина.

Никотин – лишь одно из 6000 химических соединений в сигарете. Американское управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) признало 93 вещества в сигарете токсичными и почти 80 - канцерогенными. Но никотина в их числе нет. Он виновен лишь в том, что давая чувство расслабления, делает курение привычным.

Снижает аппетит

По статистике, курящий человек обычно весит на 4-5 кг меньше некурящего. И это не случайно. Никотин способствует снижению массы тела за счёт активации адреналина, благодаря чему ускоряется метаболизм и липолиз (расщепление жиров), повышается утилизация глюкозы.

Кроме того, в 2011 году в журнале Science было опубликовано исследование ученых Йельского университета, которые на мышах изучали влияние никотина на нейроны различных областей мозга. Ученые выяснили, что стимуляция никотином н-холинорецепторов приводит к стимуляции рецепторов, посылающих мозгу ложные сигналы сытости, то есть подавляющие аппетит. Исследователи уверены, что эти результаты могут быть использованы для создания синтетических препаратов на основе никотина, подавляющих аппетит у бросающих курить и просто желающих похудеть.

Понимание нейробиологических механизмов, с которыми связан похудательный эффект курения, облегчило бы разработку методов лечения ожирения на основе никотина.

Обезболивает и успокаивает

Эксперименты на животных неизменно указывали на то, что никотин мгновенно подавляет боль. Метаанализ проведенный учеными факультета психологии Сиракузского университета и факультета психиатрии и поведенческих наук медицинского университета Южной Каролины, подтвердил мгновенное обезболивающее действие никотина и на людей. Была дана количественная оценка воздействия приема никотина на степень болевого порога и болевой устойчивости посредством проведения экспериментов на людях.

Имеются свидетельства того, что провоцируемой никотином обезболивающее действие может быть опосредствовано активацией эндогенных опиоидных систем и выбросом бета-эндорфинов. Также никотин может модулировать боль через воздействие на сердечно-сосудистую систему. Было установлено, что никотин повышает сердечно-сосудистую активность которая, в свою очередь, связана с пониженной болевой чувствительностью К другим представляющим интерес для изучения механизмам относятся: роль серотонина в модуляции боли, воздействие никотина на высшие психические функции и самоконтроль и противовоспалительное действие никотина.

Профилактика и лечение COVID-19

Спустя полгода после начала эпидемии COVID-19 стали появляться исследования с предположениями о том, что никотин (а не само курение) снижает риск заражения коронавирусом. Согласно гипотезе, никотин блокирует рецепторы, которые являются мишенью вируса и этим предотвращает его проникновение в клетки. Но гипотезы требуют доказательств.

Во Франции проводится клиническое исследование эффективности никотина для профилактики и лечения COVID-19. Следует подчеркнуть, что у курильщиков с уже существующими поражениями лёгких, коронавирус только усиливает объём поражения и тяжесть заболевания.

Комментарий эксперта: АЛЕКСЕЙ ЖИТО, к. м. н., кардиолог, эндокринолог, магистр общественного здравоохранения, заведующий

терапевтическим отделением «Московской клиники»:

Никотин стимулирует симпатическую нервную систему, из-за чего учащается сердцебиение, активируется кровоток. Благодаря такой стимуляции сердечно-сосудистой системы улучшается и кровоснабжение мозга, таким образом, никотин способствует улучшению когнитивных функций. С другой стороны, никотин сужает сосуды, из-за чего повышается давление, поэтому людям с гипертонией и тахикардией нужно с осторожностью применять средства на основе никотина, в том числе при лечении никотиновой зависимости. Однако риски для сердца в альтернативных способах доставки никотина крайне низки по сравнению с тем вредом, который наносит само курение.

В сухом остатке

Очевидно, что никотин не так вреден, как курение сигарет. Ученые задаются вопросом, как синтезировать препарат, аналогичный никотину, который не приводил бы к зависимости. Терапевтические эффекты никотина до сих пор исследуются, но уже понятно, что доставляться в организм он должен только альтернативными способами – с помощью жвачек, пластырей, таблеток или современных гаджетов. Последние считаются быстрым и щадящим средством доставки никотина, поскольку в отличие от сигарет, в них нет канцерогенных смол.

Опубликовано: 2 марта 2021 г.