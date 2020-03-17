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Николас Кристакис: «Соцсети для добра и любови »

За «вирусную» передачу счастья могут отвечать так называемые зеркальные нейроны: клетки мозга, которые побуждают нас автоматически переживать эмоции ближнего. Вспомните, как часто одного взгляда на фотографии смеющихся людей хватает, чтобы и ваше настроение улучшилось.
Наш гость: Николас Кристакис – социолог, биолог, профессор Йельского университета, лектор XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва»
Опубликовано: 25 марта 2020 г.

Счастье напрямую зависит от числа ваших друзей. Веселые, улыбающиеся лица вокруг – дома, на работе, в баре и всюду, куда вы зашли по дороге домой, – играют не меньшую роль, чем общение с небольшим числом самых близких людей. За «вирусную» передачу счастья могут отвечать так называемые зеркальные нейроны: клетки мозга, которые побуждают нас автоматически переживать эмоции ближнего. Вспомните, как часто одного взгляда на фотографии смеющихся людей хватает, чтобы и ваше настроение улучшилось.

Есть предположение, что существует опасность стать более несчастным, если вы окружены пессимистами. Это так, но всё же счастье более «заразно», чем несчастье. Если верить статистике, каждый контакт со счастливым другом улучшает ваше душевное состояние на 9%. А каждый контакт с несчастливым – ухудшает всего на 7%. И потому большее количество друзей дает больше шансов на счастье. Каждый из нас испытывает на себе влияние множества людей. Но ведь и мы способны на них влиять. И это повышает ценность поступков, направленных на общее благо.

Интересно, что ощущение счастье хорошо «продуцируется» друзьями, но практически не передается коллегами по работе. Зато коллеги помогают справиться с некоторыми вредными привычками, например, курением: если кто-то в небольшом офисе отказывается от сигарет, то шансы остальных бросить пагубную привычку возрастают сразу на 34%. Курильщики волей-неволей сбиваются в группки перед входом в офис: болтают, обмениваются новостями. Чем их меньше, тем скучнее сам перекур как процесс.

Человек не случайно выставляет свои эмоции на показ в соцсетях.. Так он пытается поделиться ими с другими. Кто-то в метро вам улыбнулся, вы инстинктивно улыбнетесь ему в ответ - это краткосрочные эмоции. Но эмоциональная заразительность может быть гораздо шире, и именно с помощью соцсетей эмоции живут дольше и охватывают большее количество людей. Это настоящая эмоциональная стихия, бегущая по соцсетям. Примерно 13 лет назад мы с коллегами по лаборатории выяснили, что, стоит людей связать в сеть, они попадают под влияние друг друга. Интересно, что этот процесс не ограничен кругом непосредственного взаимодействия. Я могу повлиять на вас, а вы - на кого-то еще, то есть я могу повлиять на людей, с которыми сам незнаком.       

Люди, посредством выстраивания отношений в соцсетях, образуют своеобразный супер-организм – общность, в которой каждого можно понять только как часть целого. У людей возникают новые качества, присущие именно структуре сетей, а не отдельным индивидуумам. Мироощущение человека начинает меняться в зависимости от сложившейся структуры сетей, внутри которых он находится, от  того, что перетекает и пульсирует по сети.

Только передача добрых и искренних эмоций способствует поддержанию и развитию соцсетей.  Соцсеть не может выдержать грубости, злости и дезинформации, она просто распадётся. Они необходимы обществу для передачи счастья, добра и любви..

 

Опубликовано: 25 марта 2020 г.

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