Николай Цискаридзе: «Все проиграть и все начать сначала..»

Стихотворением Р.Киплинга с этой строкой ректор Академии русского балета имени Вагановой напутствует её выпускников. О стойкости, способности многое преодолеть, не потеряв себя, и бесценных уроках своих учителей мы говорим с выдающимся артистом и педагогом.

Фуэте на бис

-Николай Максимович, на пике своего успеха вы вдруг заговорили о том, что хотели бы стать врачом..

- Да, мне действительно хотелось стать врачом, таким, который спасает жизни-кардиохирургом или реаниматологом. Появилось оно тогда, когда я получил серьёзную травму и вдруг осознал, что владею профессией, которую очень легко потерять и которая заканчивается очень рано.

Я стал артистом не случайно. У меня идеальные для балета пропорции, длинные ноги, высокий подъём, подвижные суставы, гибкость. Такое даётся одному на миллион. Не использовать это было бы преступлением. И я уже в детстве знал, что буду лучшим и буду танцевать в Большом. Так и случилось, благо учителя были выдающиеся. И вдруг из-за 2 мм. порванной связки жизнь переворачивается. Причем сам ты в этом не виноват. Это может произойти из-за того, что не очень правильно помыли пол на сцене или вообще не помыли. Меня, правда ещё подвел очень высокий болевой порог. Я не чувствовал боли, когда с этой связкой уже нужно было что-то делать.

Но врачом я, увы, не стал. Было поздно.

- Но зато вы, перенеся 10 операций, вернулись на сцену еще на 9 лет. Это же почти невозможно!

- Это произошло благодаря французскому хирургу, который меня оперировал и специалистам Центра реабилитации спортсменов высшей лиги около Биаррица.

Через 2 часа после операции меня поставили на ноги, но через несколько дней температура вдруг поднялась до 40 и выяснилось, что в суставе активизировался стафилококк. Избавиться от него удалось только после 9 операций. Потом в течение нескольких месяцев специалисты из реабилитационного центра работали со мной по 8 часов в день. Я очень старательно занимался, а ещё мне даже в голову не приходило, что я могу проиграть. Очень давно я принял для себя постулат, что проигранное сражение - не проигранная война. И на похоронах своих врагов я обязательно скручу фуэте на бис. Надо иметь терпение, чтобы выиграть.

- Своих учеников вы тоже учите побеждать, но есть ли у них такие возможности, чтобы в случае травмы вернуться на сцену?

- В поликлинику Академии мы закупили специальные тренажеры и аппараты для восстановления. Я договорился с институтом Турнера (Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера), чтобы его специалисты взяли шефство над нашими учениками. Так что пока они учатся, всё хорошо. А вот когда выпускники попадают в театр, их ждут настоящие испытания. Даже в Большом театре, при том, что есть своя поликлиника и дома отдыха, нет ничего для реабилитации артистов балета. А порой случаются просто трагические и трагикомические ситуации. В марте 2020 года танцовщик поломался во время спектакля прямо на сцене. Остановили спектакль, пытались оказать помощь, но нашелся только один баллончик с заморозкой и то с истекшим сроком годности. А дублер, прыгающий вместо танцовщика с корабля, с 2 метровой высоты в балете «Корсар», приземлился на площадку, на которую не положили мат, и выбил себе зубы. Так оказалось, что это не является производственной травмой и не покрывается страховкой. Поэтому многое, что происходит с моей профессией вызывает оторопь.

«Люблю болеть, чтобы никуда не ходить»

- Вам же не привыкать. В вашей жизни много ситуаций, которые могут выбить из колеи, но вы с этим справляетесь. Как?

- Это постоянная работа над собой, саморазвитие. Я давно понял, что тебя должно окружать то, что моментально переключает и может доставить удовольствие: музыка, любимые фильмы, книги. Ещё надо научиться жить как страус: вещи, которые меня выводят из равновесия, - я их знать и видеть не хочу. Если что-то раздражает – уйди. 2019 год был для меня очень трудным и я решил на многое не реагировать. Не хочу переживать из-за чужих проблем, пусть голова болит у тех, кто их должен решать.

Когда в 2013 году в средствах массовой информации началась жуткая травля: только что из утюга не несся компромат на Цискаридзе, я перестал всё слушать и читать. Хотя чтобы выиграть, всегда надо знать, как думает противник, что может использовать против тебя. Как в сказке: «Домик поросенка должен быть крепостью..» С тех пор ко всем недругам я отношусь как к картонным макетам человеческих фигур.

Вообще люди очень по-разному относятся не только к стрессам, но и к болезням. Кто-то преодолевает, борется, а кто-то сдаётся и погибает.

- А вы боретесь за своё здоровье?

- Я никогда не курил, не «баловался» наркотиками. Можно сказать и не пил, потому что бокал вина для меня – это компот. Я же грузин, у меня расщепление алкоголя другое. Моя педагог Марина Тимофеевна Степанова всегда говорила, что перед обедом нужно выпить 50 грамм водочки, что это полезно для пищеварения и мозгов. А я даже запаха её не переносил. А она говорила: «Сам к этому придешь». И правда, сейчас могу выпить рюмку, но только когда холодно.

Единственный грех – поесть люблю. Стал поправляться, хотя ем всего 2 раза в день. Прошел специальные исследования, которые помогли отрегулировать метаболизм, правильно сочетать продукты. Но.. хачапури мешают.

Вообще я люблю болеть, чтобы никуда не ходить, побыть одному. У меня на Фрунзенской набережной такой вид!

Я вырос среди огромного количества людей, но все были заняты своими делами. С тех пор я могу сутками и даже неделями быть один, мне никто не нужен.

А как все-таки лечитесь?

- От простуд, проблем с пищеварением – японскими лекарствами. Я много там гастролировал и понял, что мне они помогают лучше других. Когда стал работать в Санкт-Петербурге, эпизодически стала появляться какая-то непонятная аллергия. И надо мной взяли шефство врачи научного медицинского центра им. В. А. Алмазова. Вообще аллергия такая коварная вещь. Одна моя подруга просто собралась умирать - задыхалась непонятно от чего. Долго разбирались. Оказалось, причина в конском волосе, которым был набит диван.

В детстве я говорил, что наша улица будет носить мое имя

- Ваши любимые педагоги М.Т. Степанова и Г.С. Уланова были долгожителями. Вы поняли в чем их секрет?

- Они обе пахали. Репетитор и педагог в балете – человек, который своими знаниями, энергией должен многое поменять, объяснить, придать уверенность. При этом они были очень разные. Марина Тимофеевна прожила 103 года и работала до 97 лет. Она была картёжницей и могла всю ночь играть в преферанс, но в 9.00 уже была на занятиях в ГИТИСе, а в 10.00 – в Большом.

Однажды она задержалась на 15 минут. Все были очень удивлены и наконец услышали знакомые, но медленные шаги. Она зашла со словами: «Лифт сломался». Пришла пешком на 4 ярус, где кони стоят. В 95 лет!

А за несколько лет до этого ей какой-то доктор сказал, что она не сможет ходить. Нужно было разрабатывать ногу. Она сама придумала какую-то штуку, привязала её к руке, сгибала ногу и так ходила. Разработала! Просто бегала.

Её чудовищно, как и Уланову, травили. Иногда она держала меня за руку, а ногти впивались в мою кожу, при этом невозмутимо улыбалась. Только 1 раз в жизни я бегал за валерьянкой. Обычно же мы сразу шли в ресторан, ели, пили вино. Она любила вино, шампанское и умела посмеяться над своими обидчиками. Однажды в командировке мы стояли на перроне и она неожиданно сказала: « Руководство то стало пониже ростом, земля под ними проседает». Я что-то возразил, а через полтора месяца всех уволили. Она была прозорливая и мудрая. Однажды я ей сказал: «Я до такого возраста не доживу». Она засмеялась: «Я тебя заразила. Доживешь. Надо всё поставить на свои места!»

А вот Галину Сергеевну нервы подвели. У неё возраста не было видно вообще. Она очень за собой следила, правильно питалась, занималась. В 87 лет ходила на высоченных каблуках. Могла показать любое движение. И прожила бы ещё лет 10, но её сильно оскорбили, а она была молчуньей, человеком, который не привык выплескивать своих эмоций. В результате -2 инсульта.

- Может это судьба? Вы не раз говорили, что верите в судьбу.

- Да. И много раз наблюдал, как ударяется о бетонную стену тот, кто думает, что уже поймал удачу за хвост. Помните как у Окуджавы в песне из фильма «Соломенная шляпка»: «..И вот когда от нетерпенья уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе раздались горькие слова..»

А бывает и наоборот. Однажды, большой мужской компанией мы приехали в одну восточную страну, где кроме казино не было никаких развлечений. Человек, который нас пригласил, был совсем не бедным. Он поменял большую сумму денег на фишки и поделил их на всех поровну. Мы все проиграли всё. Он вышел из Казино с суммой в 2 раза больше той, которую поменял. Может судьба, а может как писал Шота Руставелли: «Что не отдал, - потерял, что отдал – с тобой прибудет». Это закон мироздания.

- А в астрологию?

- Первым, кто сказал мне что это интересно, была мама ( по образованию - физик). Еще в Тбилиси она попросила сделать мой первый гороскоп. Тогда еще не было балета в моей жизни. Но гороскоп гласил, что я не буду жить на своей Родине и стану очень известным. Правда я и сам, без гороскопа говорил, что наша улица будет носить моё имя. Соседи до сих пор ждут. Так я стал астрологией немножко интересоваться. Хотя иногда думаю, какая чушь, а потом проходит время и это происходит. Одна астролог пыталась меня уговорить перенести назначенную операцию, когда я порвал связку. Я не послушал, в результате их было 10, а не одна. Как-то она сказала, что в этом году у России прибавится территория. Я подумал, что этого уж точно не может быть. А потом появился Крым.

- Став ректором Академии балета, вы перевернули отношение к себе всех там работающих от неприятия к обожанию. Ученики ценят вас так же?

-Каждый человек может унести столько, сколько дала ему природа: кто-то лукошко, кто-то корзиночку, кто-то в ладошке. Я могу многому научить любого. Конечно хочется работать с детьми, одаренными природой. Но независимо от способностей, я стараюсь дать главное – образование и любовь. Мне можно рассказать всё, я приму любой их поступок. Правда, увы, и здесь генетику, влияние семьи и воспитание – не победить. Иногда и наши ученики не становятся примерами для подражания.

- Вы рассказывали, что в определенные моменты жизни вам помогали фразы, которые вы писали на бумаге и размещали в местах, куда чаще всего падал взгляд. Что стоит держать перед глазами пока не кончится пандемия?

- «И это пройдет» (надпись на кольце царя Соломона)

6 ФАКТОВ О НИКОЛАЕ ЦИСКАРИДЗЕ:

- Родился в Тбилиси 31 декабря 1973 года

- В 1992 году окончил Московское хореографическое училище и был принят в труппу Большого театра, в котором более чем за 20 лет станцевал практически все мужские партии в знаменитых постановках, некоторые из которых были созданы специально для него.

- В 23 года стал Заслуженным артистом, в 27 лет единственным самым молодым Народным артистом Российской Федерации.

- В 1996 году с красным дипломом окончил Московский государственный хореографический институт. С 2013 года - ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. Стал первым руководителем, который никогда не учился в этом учебном заведении.

- В 2012 году поступил в магистратуру Московской государственной юридической академии и окончил её с красным дипломом в 2014 году

- Не любит готовить и обожает кошек.

7 ФРАЗ НИКОЛАЯ ЦИСКАРИДЗЕ:

Не осуждайте прошлого, вы не знаете будущего

Ничего на потом

Когда плюют в спину, значит вы уже впереди

Зависть – это психическое заболевание

Нет ничего, что сделает ножку маленькой, а душу большой

Если сам не обиженный, вас никто не обидит

Кнут – это самый большой пряник

Опубликовано: 25 января 2021 г.