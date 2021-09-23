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Незнакомая знакомая Турция

Такую Турцию вы еще не видели. Древние города, цитрусовые сады, самый вкусный кебаб и лучшая гастрономия – такой неожиданной предстаёт Турция у границы с Сирией
Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 23 сентября 2021 г.

В последние годы туристы открывают для себя Турцию не только как страну у моря с «allinclusive». Тут есть сказочная Каппадокия, многоликий Стамбул, один из красивейших в мире пеших маршрутов Ликийскаятропа в 540 км от Анталии до Фетхии. И не совсем туристические древние и очень жаркие южные города Адана и Антакья. Именно здесь можно погрузиться в аутентичную атмосферу, раствориться в размеренной жизни местных жителей.  

Адана

Адана на реке Сейхан – четвертый по величине город Турции. В давние времена город принадлежал разным империям – Римской, Византийской, Османской, Киликийкому армянскому царству. Поэтому сохранил множество археологических находок. Среди достопримечательностей - многоарочный римский мост 2 века до н.э., часовая башня Бюйюк, османская мечеть Улу 1507 года, виадук Варда из фильма о Бонде «007: Координаты «Скайфолл», а также знаменитый турецкий Адана-кебаб.

Настоящий Адана-кебабпо запатентованному рецепту можно попробовать на его родине – в кафе и ресторанахАданы. Жирное мясо ягнёнка или баранины с курдюком мелко рубят ножом. Так же поступают с луком, перцем и овощами. Фарш налепляют на плоские шампуры. Кебаб подается с овощами-гриль и острой пастой из перцев - бибер.

Антакья

Регион Хатай и его столица Антакья долгое время были спорной территорией, Сирия признала ее турецкой только в 2005 году. Город основан еще Александром Македонским, затем здесь были французы и арабы. А в скалах находится знаменитая пещерная церковь, в которой, по слухам, Святой Пётр читал свои проповеди, основав первую христианскую общину. В Археологическом музее есть богатая коллекция найденных в окрестностях древнеримских мозаик с сюжетами греко-римской мифологии. Мозаику и древние развалины нашли даже при строительстве современного дизайнерского отеля. Теперь это TheMuseumHotel, где номера в виде квадратных ниш располагаются сверху над раскопками - фактически туристы живут в музее. А еще Хатай с 2012 года носит звание «Город гастрономии», которое ЮНЕСКО присваивает регионам с самобытными кулинарными традициями.Кстати, кухня в Антакье имеет арабский оттенок.

Фруктовые сады- гордость Турции

От Аданы до Антакьи тянутся бесчисленные сельскохозяйственные поля, холмистые плодородные равнины. Здесь выращивают хлопок, оливки, орехи, бобовые овощи и знаменитые цитрусовые, которые в России мы едим круглый год. За технологиями выращивания и качеством фруктов следит один из крупнейших предпринимателей Турции – председатель Совета ассоциаций экспортеров фруктов и овощей г-н Али Кавак. Многие годы он занимается поставками цитрусовых на российский рынок, хорошо понимая вкусы и предпочтения россиян.«Мы с Россией соседи, поэтому наши фрукты на российском рынке отличаются свежестью и отменным качеством, - говорит Али Кавак. – Нам удалось достичь этого благодаря современному производству, которое также позволяет поставлять цитрусовые в Россию круглый год на постоянной основе».

Цитрусовые в Турции выращивают экологически чистым способом: микроорганические удобрения и почвенные бактерии вносят при посадке, а от вредителей вовремя запускают их естественных врагов - хищных насекомых. В самое жаркое время зелёные апельсины опыляют раствором извести для предотвращения солнечных ожогов. Полив осуществляется за счёт талой воды и искусственно созданных водоемов, а близость к морю (20 км) даёт постоянный свежий бриз, что положительно сказывается на естественном опылении и качестве плодов.

 

«Цитрусовые фрукты - кладезь активных веществ, полезных для иммунной системы взрослых и детей, - говорит врач Наталия Горн. - Взрослые могут съедать 1-2 плода в день, а детям можно давать с 9 месяцев. Яркие фрукты  богаты флаваноидами, каротиноидами, эфирными маслами, витаминами, клетчаткой, калием, фолиевой кислотой и другими нутриентами. Более того, из цитрусовых получают вещества, которые входят в состав лекарств, используемых в странах Азии. Наверняка будут созданы препараты и функциональные пищевые продукты на основе кожуры цитрусовых, ведь содержание биоактивных веществ в кожуре в 5-6 раз выше, чем в мякоти». 

 

Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 23 сентября 2021 г.

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