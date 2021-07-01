Неспящие в детской

Хронический недосып – боль родительства. Почему младенцы так плохо спят и как их научить делать это по-человечески?

СЕМЕЙКА ЗОМБИ

Если ребенок не спит ночами, вверх тормашками летит жизнь всей семьи. Обычное дело для родителя – обнаружить себя в пять утра с коляской на улице, потому что все другие варианты укладывания малыш отверг. Страшно хочется кофе, в голове туман и робкие мысли – когда же я наконец высплюсь?

Самим детям эти ночные бунты тоже дорого обходятся. Невыспавшийся младенец постоянно в негативе, выходит из себя из-за любой мелочи и долго не возвращается обратно. Есть данные, что у постоянно недосыпающих детей в будущем повышается риск эмоциональных и поведенческих проблем, они чаще получают травмы и более чувствительны к боли, чем их нормально спящие ровесники. Что же могут сделать родители в такой ситуации? Узнать больше о детском сне и не повторять типичных ошибок. Ведь зачастую мы сами мешаем детям спать, причем из самых лучших побуждений!

Ребенок-авария

Большое исследование, в котором принимали участие 7000 малышей в возрасте 1-2 лет, показало, что у 40% тех, кто часто просыпался по ночам, случались травмы, требующие врачебной помощи. Среди детей, которые мирно спали всю ночь, таких было гораздо меньше – 17%. Возможно, младенцы из первой группы были в принципе более возбудимы. А невыспавшиеся родители не всегда могли обеспечить физическую безопасность своему ребенку.

ПОМНИТЬ ПРО БИОРИТМЫ

У новорожденных сумасшедший график. Сон у них неглубокий и прерывистый, день они постоянно путают с ночью, плюс постоянно хотят есть и на ручки. Собственно, первые три месяца даже называют «четвертым триместром беременности». Малыш уже родился, но еще не вполне присутствует в этом мире, и его внутренние биоритмы не совпадают с естественными. На их синхронизацию уходит примерно 3-4 месяца, после чего многие дети уже могут спать по 4-5 часов подряд. Родители, к счастью, могут ускорить этот процесс. Правила простые. Днем – обеспечить ребенку максимум естественного света, вечером и ночью – ограничить искусственный, особенно «голубой» свет от гаджетов, который нарушает выработку мелатонина. Кроме того, днем должно быть больше игр и активности, а ночью – никакой движухи и развлечений, даже если ребенок не спит. Во время ночных побудок нужно быть терпеливым, нежным – и скучным, советуют педиатры. Как ни крути, вы пока – самое интересное в жизни ребенка. Ваш голос, взгляд развлекают маленького человека и не дают настроиться на сон. Ученые из Университета Нью-Мехико выяснили, что голоса родителей скорее разбудят малыша, чем рев противопожарной сигнализации! Поэтому, советуют специалисты, старайтесь по ночам обходиться без разговоров с любимым деточкой и игр «в гляделки».

Не все зависит от нашего поведения и педагогических талантов. Все дети разные, и в 50% случаев ночной сон определяется генетическими факторами, показали исследования. Например, возбудимого и раздражительного холерика будет сложнее успокоить, чем уравновешенного сангвиника. Кроме того, некоторые дети просто спят меньше остальных.

ВЫДЕРЖИВАТЬ ПАУЗУ

Суперответственные родители подбегают к ребенку ночью по первому писку – а зря. То, что мы порой принимаем за пробуждение, на самом деле является нормальной частью детского сна. И важно отличать одно от другого.

Дети, как и взрослые, спят циклами, но более короткими – по 50-60 минут. И только небольшую часть этого времени, примерно 20 минут, выглядят действительно спящими – размеренно дышат и почти не шевелятся. Это фаза глубокого сна. Оставшаяся часть цикла приходится на сон быстрый и переходный. И в это время младенец – особенно в возрасте до 3 месяцев – может казаться бодрствующим. Он ворочается, хмурится, улыбается, делает сосательные движения, временами пищит. И даже открывает глаза! Родителям бывает сложно догадаться, что это активное существо на самом деле спит. Они начинают его успокаивать, баюкать – и в результате ребенок действительно просыпается. Если этот паттерн повторяется, малыш учится просыпаться в неурочное время и ждать от папы с мамой определенных действий. Отсюда важное правило: всякий раз брать небольшую паузу, прежде чем подходить ночью к ребенку. Возможно, и подходить не придется. Эта же тактика помогает в случаях мимолетных пробуждений между разными фазами цикла. Взрослые люди, кстати, тоже никогда не спят ровным коматозным сном и просыпаются несколько раз за ночь, просто не помнят об этом наутро. Выдерживая небольшую паузу, родитель учит ребенка самостоятельно засыпать после всплесков активности. А вот если пауза не помогла, уже есть смысл задуматься, не пришла ли пора ребенка кормить, не протек ли памперс, хорошо ли он себя чувствует. Колики и прорезывание зубов – те еще враги нормального сна.

Подарок эволюции

Почему детский сон так неглубок и беспокоен? Есть данные, что в фазе быстрого сна происходит активное формирование и отладка нейронных связей. Также тесты показали, что при нехватке кислорода дети моментально пробуждались, если находились в фазе быстрого сна. Но если это был глубокий сон, младенцы не просыпались вовсе или просыпались не сразу. То есть у них повышался риск синдрома внезапной детской смерти. Так что неглубокий сон в нежном возрасте – это подарок эволюции, а не наказание для родителей.

НАУЧИТЬ СПАТЬ

Как видим, нереально (и даже небезопасно) стремиться к тому, чтобы ребенок спал не просыпаясь всю ночь. Реалистичная цель – научить его самостоятельно засыпать и успокаиваться во время ночных пробуждений. Родителям иногда кажется, что эти танцы с бубнами (бесконечное прикладывание к груди, прыжки на фитболе, ношение на ручках, укачивание в автокресле – нужное подчеркнуть) по ночам никогда не прекратятся. На самом деле, уже в возрасте 4-6 месяцев можно добиться цели.

Существуют разные стратегии обучения самостоятельному сну – от достаточно жестоких до гуманных. Первые, в том числе, метод исключения плача Вайсблута или метод контролируемого плача Фербера, в тех или иных вариантах предполагают, что родители оставляют ребенка и кроватке и уходят. Покричит – перестанет. Тактика действительно работает, но не потому, что ребенок учится успокаиваться. Исследования, проведенные в США, показали, что оставленные в одиночестве дети действительно смиряются и замолкают. Однако у них остается повышенным уровень кортизола. То есть ребенок молчит – но при этом пребывает в стрессе. Мало кого из родителей, особенно тех, кто интересуются теорией привязанности, порадует такое молчание (им и оставить кричащего ребенка будет сложно). Но что же делать, спать-то хочется?

Оказывается, есть гуманные способы, которые не порушат наших с ребенком нежных отношений. Например, позитивная рутина, или ритуалы. Цель – создать у деточки ассоциации между определенными действиями и сном. Хитрость в том, чтобы начинать укладывание лишь тогда, когда ребенок реально захочет спать (но еще не перевозбудится от усталости, это тонкий момент). Понаблюдайте за ним несколько дней, выясните, в какое время он становится сонным. Отметьте это время как новое время отхода ко сну. И за 20 минут до назначенного момента приступайте к выполнению ритуалов. Это должны быть тихие, приятные занятия. Ребенок, который так и так хочет спать, начинает соотносить их со сном. Когда ассоциации установятся, можно постепенно - на 10-15 минут за несколько дней - сдвигать момент отхода ко сну к удобному для вас времени. Теперь ритуалы будут работать на вас, и ребенок начнет зевать, едва вы затянете «Спи, моя радость, усни». Исследования, проведенные в Университете Индианы, показали, что позитивная рутина не менее эффективна, чем метод Фербера.

Еще один незлой способ – исключение плача, но вместе с родителями. При таком подходе вы укладываете ребенка в кроватку и ложитесь вместе с ним. Однако с каждым разом вы уделяете ему все меньше внимания. То есть сначала – меньше прикосновений. Потом – вы уже не лежите, а сидите в кровати рядом. Потом – садитесь на стул. Стул со временем отодвигаете от кроватки ребенка к двери, а потом и за дверь, которая сначала будет открытой, позже ее можно будет закрыть. Вы не разговариваете с малышом, просто присутствуете – читаете книгу, например. Постепенно малыш приучается засыпать с вашим минимальным участием. Исследования, проведенные в Исландии, показали, что этот метод улучшает сон у младенцев с трудностями засыпания в возрасте 6-23 месяцев.

Взрослые могут перепробовать множество способов, пока не найдут подходящий. Кто-то вообще решит, что наше все – совместный сон, пока ребенок не дозреет до автономности. Главное, оставаться опорой и поддержкой для малыша – и при этом не забывать, что ему жизненно необходимы адекватные высыпающиеся родители. Иначе кто будет заботиться о нем и радоваться его проделкам и успехам?

Как они спят

0-3 месяца. Сон новорожденных легок и тревожен, разбит на мелкие кусочки в течение всех суток. Большая доля сонного времени приходится на активную фазу сна, во время которой дети могут издавать звуки и ворочаться. Со временем они начинают больше спать ночами. В среднем в этом возрасте дети проводят во сне 13-16 часов.

3-4 месяца. Детский сон становится больше похож на «человеческий». Удлиняется фаза медленного сна. Ночью ребенок спит все дольше – до 50% детей уже могут в этом возрасте спать по 5 часов. Общая продолжительность сна – 12-16 часов.

5-6 месяцев. Большинство детей уже способны спать 5 часов и больше не просыпаясь. Некоторые счастливчики сообщают, что их чада спят по 10 часов без перерыва. Однако есть дети, которые не дотягивают и до 5-часового рубежа. Обычная практика – как минимум одно пробуждение за ночь.

7-12 месяцев. По данным американских исследователей, 15% родителей сообщает, что их дети в этом возрасте по-прежнему спят не больше 5 часов подряд. Однако в большинстве семей ночи проходят спокойно. И не потому, что дети не просыпаются. Просто они умеют засыпать самостоятельно, и родители могут даже не знать об этих пробуждениях.