НЕПРОСТОЙ ПРОСТАТИТ

Этого диагноза боится большинство мужчин на планете. Как избежать воспаления простаты

Простатит давно стал именем нарицательным. В нашем сознании именно с простатитом связана проблема эректильной дисфункции, снижения либидо, потери интереса к сексуальной жизни. Действительно, простатит может серьёзно испортить мужскую карму. Но самое интересное – это заболевание легче предупредить, чем вылечить. А лечить нужно вовремя, но далеко не всегда.

Острый, очень острый

Острый и хронический простатит – как две разные планеты. Первый имеет все признаки острого заболевания – жар, озноб, сильную боль при мочеиспускании. Заболевание не только неприятное, но и опасное, может осложниться формированием абсцесса предстательной железы. Инфекция способна «подняться наверх» и перейти на мочевой пузырь или почки, а в самых неблагоприятных случаях даже спровоцировать сепсис (заражение крови). К счастью, острый простатит хоть и требует срочной госпитализации, но хорошо лечится с помощью антибиотиков и чаще всего не оставляет следа. Однако при неправильном и запоздалом лечении может оставить на всю жизнь неприятный «осадок» в виде хронического простатита.

Холод – враг простаты!

Но острый простатит лучше не лечить, а избежать его. Самый опасный враг для мужчины – переохлаждение, особенно нижней половины тела. Именно длительное воздействие низкой температуры или сырости может настолько ухудшить кровоснабжение и снизить местный иммунитет, что условно-патогенная микрофлора покажет «зубы», активировав свои патогенные свойства, и вызовет заболевание. Поэтому посидеть в походе на камнях, строить переправу через ледяную речку, стоя по пояс в воде, выйти зимой в тонких брюках без термобелья – это поступки мужественные, но слишком опасные с точки зрения мужского здоровья.

Второй частой причиной является заражение инфекциями, передающимися половым путём.

Болезни любви

Намного чаще острого встречается простатит хронический. Раньше к нему относили любое затяжное воспаление предстательной железы, но сегодня взгляд урологов на эту проблему изменился. Учёные разделяют хронический бактериальный простатит и синдром хронической тазовой боли (его ещё называют застойным, хроническим небактериальным или безмикробным простатитом).

Первый чаще всего связан с наличием персистирующей мочеполовой инфекции, попавшей в организм мужчины за годы половой жизни. К группе инфекций, передающихся половым путём, относятся хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады и некоторые другие возбудители. Время от времени они активируются и воспаление то угасает, то постепенно появляется снова.

Или банальный застой

Синдром хронической тазовой боли, или асептический (безмикробный) простатит – главная проблема современных мужчин в возрасте 30–50 лет. Основная причина заболевания – малоподвижный образ жизни: сидячая офисная работа, переход на автомобильный транспорт. В результате нарушается венозный отток от нижней половины тела, возникает застой крови в тазовых органах, железа отекает, увеличивается в размерах и давит на нервные окончания. К тому же её ткань пропитывается лейкоцитами. Получается, мы собственноручно доставляем все компоненты воспаления к предстательной железе.

Самый важный мазок

Все хронические изменения в предстательной железе, будь то микробное или безмикробное воспаление, требуют своевременной диагностики и лечения. Самый эффективный метод выявления возбудителей мочеполовых инфекций у мужчин – мазок из уретры. Картину дополняют ультразвуковое исследование простаты – обычное (через живот) и трансректальное (через прямую кишку). Полноту картины даёт исследование скорости и напора мочевой струи (урофлоуметрия), лабораторное исследование мочи и секрета железы. Если возбудитель обнаружен, обязательно надо пройти полноценный курс антибактериальной терапии. Важно, что второй партнёр также должен пройти обследование на инфекции и лечение.

Но главной задачей этих пациентов является борьба с застоем крови в малом тазу и малоподвижным образом жизни. Важны регулярные физические нагрузки, существует даже специальный набор упражнений для больных хроническим простатитом, предназначенный для улучшения кровообращения в интимной зоне. Да и общеукрепляющие занятия фитнесом пойдут железе на пользу. Как и ограничение алкоголя и острой пищи.

Без обмана

На этапе лечения у заболевших простатитом есть шанс попасть ещё в одну зону риска – в руки недобросовестных эскулапов. Они и «махровый» простатит без анализов обнаружат, и курс лечения быстро распишут, в который входят приём дорогих антибиотиков и серия из 10–12 сеансов пальцевого массажа простаты. Увы, пальцевой массаж предстательной железы не упоминается в международных рекомендациях по лечению хронического простатита или хронической тазовой боли. А исследования эффективности не обнаружили. Да и антибиотики при застойном простатите принесут больше вреда, чем пользы. Зато препараты, улучшающие метаболизм в предстательной железе и её кровоснабжение принесут результат.

Комплексная защита

Не стоит забывать и о витаминно-минеральной поддержке функций предстательной железы, которую можно получить как с пищей, так и дополнительно. Необходимые мужчинам - витамины группы В, а также С, Е, D, минеральные вещества – цинк, селен, магний, кальций. Учеными также доказано положительное воздействие таких биологически активных компонентов, как куркумин (приправа куркума), ликопин (содержится в томатах) и лецитин (в яйцах). Из растительных компонентов благоприятными свойствами обладают экстракты крапивы, черного перца, пальмы сабаль и других растений. Вместе они уменьшают воспаление и боль, нормализуют потенцию, увеличивают уровень тестостерона и являются мощными антиоксидантами и антисептиками. Растительные компоненты, входящие в состав комплексных нелекарственных препаратов, способствуют уменьшению симптомов нарушения мочеиспускания и снижению риска развития заболевания.

Простатит и импотенция – скользкая связь Мужчины боятся простатита, думая, что это первый шаг к импотенции. Дополнительно в этом их убеждает реклама. На самом деле хронический простатит напрямую не вызывает ухудшения эрекции. Другое дело, что мужчина, ощущая дискомфорт и боль в области таза и половых органах, концентрируется на этом и в дело вступает самый частый механизм эректильной дисфункции – психологический.

Не сидим! Шведские учёные предложили свой способ борьбы с простатитом. Они активно пропагандируют комбинированное сидяче-стоячее рабочее место, чтобы мужчина мог не только сидеть перед компьютером, но и работать стоя. По наблюдению урологов, разнообразный режим дня помогает уменьшить количество жалоб на тазовую боль и сексуальные расстройства у мужчин, поднять не только их настроение, но и рабочие показатели. Острый и хронический простатит – два разных заболевания. Но большинство мужчин на самом деле страдают от синдрома хронической тазовой боли.