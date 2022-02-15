Недостаток витамина D у вегетарианцев

Самая распространенная проблема , с которой может сталкиваться большинство,что делать?

Можно сколько угодно спорить о пользе или вреде вегетарианства, но статистика неумолима.

Запросов на эту тему в Google в 2021 году стало больше в 5000 раз! Самой распространённой проблемой, с которой сталкиваются многие вегетарианцы, является недостаток в их диете витаминов и микроэлементов, необходимых для нормального функционирования организма. Особенно опасен недостаток витамина D, нужного для поддержания иммунитета, прочности костей .

Витамин D действительно есть в растительной пище, больше всего его в грибах. Белые, лисички, сморчки, выросшие в естественных условиях, обеспечат вам до 215 МЕ «солнечного» итамина. Лидеры – шампиньоны, от белых до коричневых, портабелло, майтаке. В них содержится до 1276 МЕ витамина D. Но растительные формы витамина D представлены трудноусваиваемой формой D2. Любимые же вегетарианцами овощи и фрукты вообще не содержат витамина D. Поэтому чаще всего вегетарианский рацион не позволяет получить необходимое количество витамина D и восполнять его нужно БАДами.

Раньше вегетарианцы были вынуждены вообще отказываться от витамина D в ущерб своему здоровью. Ведь чаще всего витамин D получают из рыбьего жира или из ланолина – жира, который содержится в овечьей шерсти. БАДы с рыбьим жиром вегетарианцам не подходят по определению. Витамин Д из ланолина не подходит веганам и строгим вегетарианцам. А именно их - большинство! Остальные вполне могли бы их использовать.

Поскольку витамин Д из ланолина получают из состриженной шерсти – ни одно животное при этом не страдает. Однако производители не учитывают того факта, что капсула, в которую заключены добавки, чаще всего делают из вещества животного происхождения – желатина, который получают из костей и хрящей, поэтому вегетарианцы их не употребляли.

Сегодня производятся БАДы специально для вегетарианцев. Капсулы с витамином D в них сделаны не из желатина, а из гидроксипропилметилцеллюлозы – материала неживотного происхождения, по свойствам сходного с желатином. Сам витамин D для вегетарианских БАДов чаще всего делают из лишайников. Лишайники – загадочная форма жизни, некий симбиоз грибов и водорослей. Это растительный источник, который обеспечивает нас биодоступной формой витамина D3.

Поскольку витамин D является жирорастворимым, то есть для его усвоения нужны жиры, самые передовые БАДы делают на основе кокосового масла,например Детрилан ВЕГА. Масло кокоса помогает защитить витамин D от кристаллизации в процессе хранения. С помощью кокосового масла витамин D3 легче проникает в клетки. К тому же оно богато полезными для здоровья среднецепочечными триглицеридами МСТ, которые защищают от ожирения, диабета, болезни Альцгеймера и являются мощным антиоксидантом.

По данным Эндокринологического научного центра РАМН, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВИТАМИНА D СОСТАВЛЯЕТ: 1000–2000 МЕ ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ 6000–14 000 МЕ ОДНОКРАТНО РАЗ В НЕДЕЛЮ.

Однако лучше предварительно проверить концентрацию витамина D в крови (норма – от 30 до 150 нг/мл), возможно, потребуется другая дозировка. В среднем для расчёта лечебной дозировки используется следующее правило: на каждые нг/мл, которых вам не хватает до нужного уровня, принимается 1000 МЕ витамина D.

Опубликовано: 4 марта 2022 г.