Неделя на огурцах

Можно ли минусы монодиет превратить в плюсы?

Эксперт: Василий Воинов, врач-эндокринолог, диетолог

СКОРАЯ ЛЕНИВАЯ ПОМОЩЬ

Что бы ни писали и ни говорили про правильное питание, «быстрые» диеты в целом и монодиеты в частности всегда в тренде. Еще бы – они обещают заметный результат за короткое время. Как и любая диета, работают за счет ограничения калорий – для похудения, по сути, не важно, как именно их ограничивать. Выбирается один, реже два продукта, допустим, кефир или гречка. Их и нужно есть 3-7 дней подряд. Такая простота подкупает, особенно когда за зиму накопилось лишнего, а впереди отпуск, или очень нужно влезть в конкретное платье. Не нужно ничего считать, продумывать меню и потеть в спортзале. Нужно просто «немного потерпеть» – а потом радоваться результату. Правда, радость эта обычно не бывает долгой.

«Официальная диетология к монодиетам относится отрицательно, – рассказывает диетолог Василий Воинов. – Хотя их прототип, классические разгрузочные дни, многие диетологи используют в своей практике. Диетологические правила вообще часто «разводятся» до очередной диеты. Например, правило «хочешь есть, но не знаешь, что – съешь белок» превратили в похудение «по Дюкану» или «по Аткинсу». А идею, что правильное питание плюс еженедельные разгрузки помогают сбросить вес – в монодиеты».

Какие бывают монодиеты Гречневая. По небольшой тарелке каши без соли, масла и молока на завтрак, обед и ужин. Кефирная. 2 литра нежирного кефира растягиваются на день. Можно добавлять в него немного меда или сахарозаменитель. Рисовая. Вареный рис без соли и специй по тарелочке 3 раза в день. Яблочная. 1,5 кг яблок – дневная норма. Банановая. По одному банану 6 раз в день.

Вне зависимости от выбранного продукта нужно выпивать не менее 2 литров воды за день. Можно добавить в меню нежирный кефир и зеленый чай. И в качестве лайфхака – в каждый прием пищи съедать по пригоршне сезонной зелени. Калорий это не добавит, зато создаст иллюзию наполненности желудка.

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ

Скорее всего, эта неделя не будет лучшей в вашей жизни. Даже если выберете продукт, который вам не противен. Почему? Наше настроение жестко завязано на то, что мы едим. Это нормальный природный механизм поощрения «хорошего» поведения. Если еда однообразная, скучная и ее мало, организм начинает тревожиться – что вообще происходит? Надвигается голод? К чему готовиться? Исследования на животных показывают: если лишить их обычного рациона и урезать дневную калорийность, зверьки впадают в депрессию. Этим, кстати, пользуются ученые. Крыс сначала приучают к жирной углеводной еде, затем лишают их этих лакомств – и вуаля: можно испытывать на них антидепрессанты. С людьми примерно то же самое. Лиши нас привычного рациона, и жизнь станет серой и невыносимой. Как ни крути, вкусная еда – один из основных источников радости для нас.

Что до влияния на физическое здоровье, это будет зависеть от длительности диеты. За 3-7 дней, если человек вполне здоров, ничего ужасного с ним не произойдет даже на скудном и скучном рационе. Камни в желчном пузыре, которыми часто пугают сторонников рисовой диеты, так быстро тоже не могут образоваться.

Другое дело, если уже есть проблемы, а вы об этом не знаете. Гастрит, например, или та же желчно-каменная болезнь. Вот тогда диета может спровоцировать обострение. Безопаснее всего сидеть на крупах (рис, гречка, овсянка) и кисломолочных или молочных продуктах. Хотя, конечно, встречаются энтузиасты, которые неделями сидят на глазированных сырках или копченой колбасе. Досиживаются порой до анемии, аменореи, выпадения волос и прочих свидетельств того, что организм на грани истощения.

«Сбросить вес на монодиетах действительно можно, – комментирует наш эксперт. – Но имейте в виду, сколько бы килограммов вы на такой диете не потеряли, в реальности за день уходит не больше 150 г жира. Остальные потери приходятся на воду и мышцы. И вот что важно понимать: вы будете терять столько же жира просто на правильном питании с продуманным рационом. Так зачем себя мучить монодиетами?»

НА ЭТОМ ВСЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Еще один минус монодиет – их превращение из разовой авантюры в обычную практику. И такой вариант развития событий – не редкость, а закономерное развитие событий. «Проблема в том, что легко сорваться – не с монодиеты, а после нее, – объясняет Василий Воинов. – Человек поставил себе цель, обозначил дедлайн, а что будет делать потом, понятия не имеет. Достигнув финишной черты, чувствует себя молодцом и думает – теперь мне все можно! И начинает есть все подряд». Начинается бег по кругу: неделька диеты – потом загрузка от души – потом снова диета (ведь в прошлый раз помогло!)… При таком подходе развивается реальный дефицит питательных веществ, прогрессируют хронические заболевания, энергии нет, радости нет, постепенно растет вес… Что же делать, чтобы этого не произошло?

«Не ставьте после диеты конечную точку, – советует Василий Воинов. – Ее нет. Нет финиша, после которого можно снова есть, что попало и как попало. Чтобы сбросить вес и сохранить результат, нужно перестроить свое мышление. Научиться понимать свои потребности и эмоции, выбирать нужные продукты, выработать новые пищевые привычки. Словом, выйти на новый уровень понимания своих потребностей».

Сердцу не прикажешь Исследования специалистов Американской кардиологической ассоциации показало, что женщины средних лет, часто садящиеся на диету, хуже контролируют основные факторы, влияющие на здоровье сердца. Это уровень холестерина и сахара крови, артериальное давление, физические нагрузки, индекс массы тела. Что до мужчин, то предыдущие исследования уже показали, что у них повторяющиеся диеты с потерей, а затем набором веса вдвое повышают риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Опубликовано: 13 июня 2019 г.