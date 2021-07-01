Не так, как все

Всё больше людей отказываются от алкоголя, курения и социальных сетей. Насколько это легко и что им это дает?

Ни капли спиртного

«Когда алкоголь притупляет контроль мозга, нами овладевают слабости и не очень хорошие инстинкты»

Кто? Артём Драгин, 35 лет, экономист

Что? Три года назад я перестал употреблять какой-либо алкоголь от слова совсем. Ни пива, ни вина, даже по праздникам. Просто понял, что состояние опьянения мне не доставляет никакого удовольствия.

Как? Конечно, как и все, я начал употреблять спиртное в юности, когда хотелось чувствовать себя взрослым, быть своим в тусовке и всё попробовать. Были случаи тяжелого опьянения, когда на утро не помнил ничего из вечернего веселья. Став взрослым, я поднимал бокал на праздниках, выпивал с друзьями, в ресторане не обходилось без бутылки вина, пробовал алкогольные напитки в путешествиях. Когда расстался с девушкой, ушел в жуткий запой, пытаясь заглушить депрессию, но она только усиливалась. Спустя время боль притупилась, я занялся спортом и перестал пить. Просто не хотелось, мне вдруг стало невкусно. Друзья уговаривали, я мог согласиться на банку пива, но чувство даже легкого опьянения вызывало у меня апатию, сонливость и неприятное состояние. Глядя на пьяных, я понимал, что не хочу выглядеть так же. Я хотел иметь трезвую голову. Когда алкоголь притупляет контроль мозга, нами овладевают слабости и не очень хорошие инстинкты, мы часто ведем себя безрассудно и теряем человеческое лицо. Но я спокойно отношусь к выпившим, а друзья спокойно приняли мой выбор, хотя поначалу не мне, а им было как-то не по себе. И если за ужином это никого не смущало, то на вечеринках, куда все приходят выпить, они не знали, как быть, когда один вне игры.

Бонус! Если новые знакомые спрашивают, почему я не пью. Говорю честно – организм плохо переносит алкоголь, а психически он не приносит мне удовольствия, радости и расслабления. Я понял, что отдыхать, заниматься сексом, веселиться и кайфовать от жизни можно без алкоголя, с ясной головой и восприятием и ощущения ярче.

Вне сетей

«Ведение соцсетей – это желание получить одобрение других людей, а мне это не нужно, я вполне самодостаточна»

Кто? Ольга Шаповалова, 40 лет, специалист банка

Что? Мне не пришлось отказываться от соцсетей, потому что у меня их никогда не было. Я прекрасно и полноценно живу без них. У меня муж, дети, друзья, собака, дача, работа и хобби - всего хватает. Мне неинтересно и некогда рассказывать людям о себе, выкладывать свои фото и смотреть, как живут другие. Я предпочитаю живое общение, а все новости узнаю на разных тематических сайтах и форумах.

Как? На первой волне популярности социальных сетей я завела страницу в одной из них, но тогда я была в декрете, а вскоре родился второй ребенок, и когда у тебя маленькие дети, то просто нет свободной минутки, чтобы зайти в соцсети. Муж тоже никогда этим не увлекался. Я не люблю фотографироваться и фотографировать, предпочитаю собирать впечатления своими глазами. У меня есть несколько подруг, которые при встрече начинали что-то снимать, выкладывать, потом без конца проверять лайки и комментарии. Я снисходительно принимала это, и в какой-то момент им стало неловко «забывать» обо мне, сидящей рядом с немым вопросом. Теперь, когда мы встречаемся, они уже не достают телефоны. Мы болтаем без умолку в кафе или дома друг у друга вместе упражняемся в кулинарии, а в конце встречи они говорят – как хорошо пообщались, забыли о телефоне. Зато они рассказывают мне дайджест новостей о новых заведениях и событиях – благодаря им у меня тем более нет необходимости просматривать соцсети. А о том, кто отдохнул в Таиланде, кто поел в ресторане, у кого йорк с бантиком - без этой информации я легко обхожусь. Не хочу тратить время и энергию на то, что мне не нужно. А если мне что-то интересно, то я целенаправленно ищу это. В свободное время я смотрю фильмы, слушаю музыку, гуляю с детьми и мужем – зачем мне кому-то рассказывать об этом.

Бонус! Ведение соцсетей, на мой взгляд, - это желание получить одобрение других людей, а мне это не нужно, я вполне самодостаточна, моя жизнь наполнена и интересна.

Без дыма и запаха

«Без табака я обрела многое - улучшилось состояние кожи, стало легче дышать, я ярче чувствую запахи и вкусы»

Кто? Алина Круглова, 45 лет, инвестор

Что? Я курила со студенческих времен, страшно представить – стаж курильщика 20 лет с перерывом на рождение двух детей. И теперь я с гордостью говорю всем, что три года назад совершила личный подвиг – смогла завязать с этой дурной привычкой навсегда, несмотря на то, что всё мое окружение курит.

Как? Как можно бросить курить, когда курит твой муж и все твои друзья? Семьи, с которыми мы дружим долгие годы, организовали что-то вроде негласного клуба любителей кальяна, караоке и бани. Все наши душевные культурные посиделки проходят в дыму. И курят они не только кальян, но и обычные сигареты в остальное время. Конечно, женщины в нашей тусовке находили силу воли не курить во время беременности и декрета, но потом возвращались к этому снова. Три года назад у меня была жуткая пневмония, я не курила целый месяц. Не хотелось возвращаться к этому снова, но мотивации было недостаточно. Тогда я решила попробовать систему нагревания табака, читала отзывы людей на форумах, что после перехода им было легче совсем завязать, да и плюсов ощутимее больше – никаких канцерогенов от горения смол, никакого запаха от одежды и волос. И действительно, после шести месяцев с этим устройством я стала курить меньше, реже и в итоге во время летнего отпуска отказалась от курения совсем. Остались только кальянные вечеринки. Я не пыталась уговорить друзей следовать моему примеру, может именно поэтому, глядя на меня, они тоже потихоньку движутся в этом направлении.

Бонус! Что я получила после отказа от курения? Да много чего, а главное – улучшилось состояние кожи, стало легче дышать, я лучше чувствую запахи и вкусы. Муж вместе со мной перешел на систему нагревания табака, чтобы поддержать меня, он пока не бросил курить, но уже близок к этому.

Комментарий эксперта: ВЕРОНИКА СЫСОЕВА, к. м. н., психотерапевт:

– Люди, которые отказались от своих слабостей, зависимостей или приняли решение проявлять свою индивидуальность, достойны уважения. Необходимо обладать смелостью, крепким внутренним стержнем, который позволяет им плыть против течения и не ждать поддержки окружающих. Заслуга этих людей в том, что они освободились от внутренних иллюзорных запретов и внешних установок.

Но как при этой позиции не растерять друзей? Вопервых, необходимо сохранять верность себе, своим убеждениям и быть уверенным в своём выборе. Во-вторых, важно уважать не только свой выбор, но и выбор других людей. Не стоит начинать менять людей под себя, насаждать им свои взгляды или осуждать их. Пройдёт время и настоящие друзья примут ваш новый образ жизни и новые привычки, ведь вы – это по-прежнему вы. Те же, кто категорически не разделяет его, уйдут, но сформируется и новое окружение, близкое вам по духу и интересам.

Опубликовано: 18 августа 2021 г.