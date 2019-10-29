«Не помогая ребенку с дислексией, мы лишаем его будущего!»

Наш гость: Мария Пиотровская, учредитель «Ассоциации родителей и детей с дислексией» Каждый год в школу приходят дети, испытывающие сложности с чтением и письмом. Часто родители и учителя считают, что всё дело в лени. Но это не так.

С дислексией я столкнулась в собственной семье. Но долгое время не догадывалась об этом: упорно заставляла дочь читать и писать, занималась с ней до поздней ночи и переживала, что ей так сложно даётся учёба. Дошло до того, что она отказалась идти в школу, пытаясь избежать осуждения учителя и насмешек детей. Как и многие мамы в нашей стране, я не знала, что такое дислексия. Ни один преподаватель не произнес это слово. О том, что у моей дочери возможно дислексия, мне сообщил репетитор по английскому языку. Тогда я с ужасом поняла, что даже в столице никто не проводит диагностику и не занимается с детьми.

Дислексию легко выявить, зная основные признаки. Вас должно насторожить, если ребенок путается во времени и в сезонах, очень медленно делает домашнюю работу. Если при письме он не попадает в строчку, делает много ошибок. Дислексик очень близко подносит к глазам книгу, чтобы сфокусироваться, медленно читает, угадывает окончания слов. Прочитать текст ему сложно - буквы буквально прыгают, зеркалятся и размываются.

В мире примерно 30% детей имеют трудности в обучении разного характера. С чистой дислексией их порядка 10%. Как правило, из 10 детей 9 – мальчики. Дислексия и дисграфия - это как отпечаток пальца, проявляются у всех индивидуально и в разных формах. Если не обращать внимания на проблему и не помогать ребенку справиться со сложностями в учёбе, мы лишим его будущего.

Во многих странах существуют ассоциации дислексии. Они проводят масштабные мероприятия, осуществляют диагностику детей в школах, создают специальные классы и даже школы для дислексиков. В США, например, порядка 250 таких школ, в Англии около 50. У нас в стране ничего подобного нет. Согласно исследованию, проведенному нашей ассоциацией, из трех тысяч опрошенных родителей 61% ничего не слышали о дислексии, а 22% не понимают природы и сути этого явления.

Желая во всем разобраться, я повезла дочь в Америку на тестирование. Она была счастлива от того, что впервые пообщалась с педагогами, которые ее понимали. Руководитель комиссии сказал мне: «Поздравляю, у вас дислексия». Это означало, что у меня здоровый ребенок, с ее интеллектом все в порядке, просто ей нужны специальные занятия. А когда я узнала, что многие дислексики одаренные, выдающиеся и успешные люди, то вздохнула с облегчением.

У нас в стране пока нет единой диагностики, очень мало специалистов по дислексии и нет системы послаблений в школе. Однако существует психологическая медико-педагогическая комиссия (ПМПК). Родители боятся, что со справкой от комиссии у ребенка в будущем возникнут ограничения в профессии. Ничего подобного не произойдет. Зато по этой справке ребенку полагается 5 часов в неделю логопедической поддержки. Школа обязана обеспечить логопеда на год обучения. Ассоциация поставила цель на законодательном уровне добиться того, чтобы дети с дислексией и дисграфией имели определенные права. А именно - получать поддержку специалиста, не быть оскорбленными, иметь послабления в учёбе. Вторая задача – подготовить специалистов. Мы собрали мощную экспертную группу учёных, которые подготовили онлайн курс повышения квалификации для логопедов. Третья задача - просвещение родителей и педагогов..

Родителям важно понять, что дислексия - это не диагноз и не болезнь, а просто особенность, как леворукость. Первый шаг – пройти диагностику у невролога, чтобы исключить какие-либо заболевания, которые могут скрываться за дислексией. Например, задержку психологического развития, нарушения слуха или зрения. Далее диагностику проводит логопед-психолог и нейропсихолог. Родителям не стоит вмешиваться в обучение, это должен делать только специалист. Поэтому второй важный шаг - искать логопеда по конкретной проблеме.

Когда социум не понимает и отторгает дислексика, он замыкается в себе, его проблемы усугубляются. Это чревато нервными расстройствами и девиантным поведением. Не случайно мы выбрали для слогана цитату Гюго: «Кто открывает школы, тот закрывает тюрьмы».

Если таких детей поддержать, у них будут прекрасные перспективы в будущем. И не только в учёбе. В качестве компенсации за нарушение стандартных навыков природа дает им другие. Например, у мальчиков-дислексиков блестящее математическое мышление, они становятся гениями в IT-технологиях. Дислексией и дисграфией страдали Стив Джобс, Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи, Томас Эдисон. А еще эти дети мыслят образно, они необычайно творческие, поэтому среди дисклексиков так много художников, музыкантов, актеров и писателей. Если ребенок получает правильное обучение с учетом своих особенностей, если его направляют родители и помогают педагоги, они становятся выдающимися людьми.

Дислексики с ранних лет ведут борьбу со своими трудностями, они трудолюбивые и целеустремленные. Благодаря этим качествам они многого добиваются в жизни. Сегодня моя дочь в девятом классе, в Англии она входит в 8% самых одаренных детей. Она хорошо рисует, пишет рассказы, с большой скоростью решает головоломки. Пишет уверенно и без ошибок, с помощью определенной техники довольно бегло читает, а часть материала осваивает через аудиотексты. Я не знаю, как именно работают специалисты, но от занятий с ними я вижу огромную пользу.

Опубликовано: 3 декабря 2019 г.