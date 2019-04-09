НАШИ «ЛИШНИЕ» ОРГАНЫ

Произошли ли мы от обезьяны? Некоторые наши органы однозначно подтверждают теорию эволюции

Если спросить про орган, который не нужен, большинство без тени сомнения назовут аппендикс. Мы проходили это в школе, к тому же червеобразный отросток действительно утратил свою функцию, которая, как считают антропологи, состояла в обеспечении иммунной защиты организма от многочисленных инфекций, попадающих в организм первобытного человека с пищей.

Когда пищу начали обрабатывать термически, аппендикс утратил своё значение. Хотя и в наше время он выполняет иммуномодулирующую роль, но по данным многочисленных исследований, она не превышает и 10% от той, которая была присуща ему в древние времена.

Ещё один ненужный орган - длинная ладонная мышца. Попробуйте соединить большой палец с мизинцем и обратите внимание на тыльную сторону предплечья. Видите, напряглось округлое «сухожилие»? Это musculus palmaris longus – длинная ладонная мышца, помогающая приматам лазать по деревьям. Интересно, что даже у обезьян она хорошо развита лишь у видов, обитающих в джунглях, а у равнинных едва видна или отсутствует. Такое может случиться и с нами – у 18% людей она уже исчезла.

По аналогии с ладной мышцей, небольшое выпячивание в верхней части ушной раковины - бугорок Дарвина - тоже выражен по-разному. Те, кто может похвастаться большим бугорком чаще всего умеют шевелить ушами. Не удивительно, ведь бугорок Дарвина – место прикрепления околоушных мышц. И если для наших предков шевелить ушами, вслушиваясь в окружающие звуки, было жизненно важно, то для нас это уже не актуально. Вот и бугорок Дарвина постепенно исчезает.

Копчик. Если посмотреть на скелет таза, то конечный отдел позвоночника будет подозрительно похож на хвост. И не зря ведь копчик – это рудиментарный остаток хвоста. Иногда из него формируется полноценный хвост, и на свет появляется хвостатый малыш. Таких случаев в медицинской литературе задокументировано несколько сотен.

Третье веко. В углу глаза у каждого из нас расположена едва заметная розовая перепонка. Это третье веко, как у рептилий и птиц. Если обычное веко закрывается вертикально, то третье – горизонтально, обеспечивая глазу дополнительную защиту. Но человеку она оказалась не нужна, и веко деградировало.

Зубы мудрости. «Восьмёрки» стали не нужны после того, как рацион homo sapiens изменился (стало меньше твёрдой пищи), а мозг стал больше, настолько, что уменьшились челюсти. Теперь зубам мудрости часто просто не хватает места.

В наследство нам достались не только органы, но повадки и рефлексы. Например, хватательный, когда новорождённый неосознанно хватает всё, что попадает ему в ладонь. Так малыш примата «прилипает» к маме и держится за неё, чтобы не случилось. Или мурашки - способ быстро поставить шерсть дыбом в ответ на опасность или холод. Шерсти у нас почти нет, а мурашки – остались. И этим мы очень похожи на собственную кошку, поднимающую шерсть при нечаянной встрече с соседским псом.

Чем сильнее меняется наша жизнь, тем больше органов становятся лишними. Но организм просто так не проведёшь – даже через десятки тысяч лет он не спешит полностью избавляться от ненужного, используя атавизм по-полной, нагружая его новыми функциями. Как копчик, передние отделы которого необходимы для прикрепления связок, участвующих в работе органов мочеполовой системы и толстого кишечника, а также пучков большой ягодичной мышцы. А ещё рудиментарный хвост отвечает за правильное распределение нагрузки на таз.