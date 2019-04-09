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НАШИ «ЛИШНИЕ» ОРГАНЫ

Произошли ли мы от обезьяны? Некоторые наши органы однозначно подтверждают теорию эволюции
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 29 апреля 2019 г.

Если спросить про орган, который не нужен, большинство без тени сомнения назовут аппендикс. Мы проходили это в школе, к тому же червеобразный отросток действительно утратил свою функцию, которая, как считают антропологи, состояла в  обеспечении иммунной защиты организма от многочисленных инфекций, попадающих в организм первобытного человека с пищей.

 Когда пищу начали  обрабатывать термически, аппендикс утратил своё значение. Хотя и в наше время он выполняет иммуномодулирующую роль, но по данным многочисленных исследований, она не превышает и 10% от той, которая была присуща ему в древние времена.

 Ещё один ненужный орган - длинная ладонная мышца. Попробуйте соединить большой палец с мизинцем и обратите внимание на тыльную сторону предплечья. Видите, напряглось округлое «сухожилие»? Это musculus palmaris longus – длинная ладонная мышца, помогающая приматам лазать по деревьям. Интересно, что даже у обезьян она хорошо развита лишь у видов, обитающих в джунглях, а у равнинных едва видна или отсутствует. Такое может случиться и с нами – у 18% людей она уже исчезла.

По аналогии с ладной мышцей, небольшое  выпячивание в верхней части ушной раковины - бугорок Дарвина  -  тоже выражен по-разному. Те, кто может похвастаться большим бугорком чаще всего умеют шевелить ушами. Не удивительно, ведь бугорок Дарвина – место прикрепления околоушных мышц. И если для наших предков шевелить ушами, вслушиваясь в окружающие звуки, было жизненно важно, то для нас это уже не актуально. Вот и бугорок Дарвина постепенно исчезает.

Копчик. Если посмотреть на скелет таза, то конечный отдел позвоночника будет подозрительно похож на хвост. И не зря ведь копчик – это рудиментарный остаток хвоста. Иногда из него формируется полноценный хвост, и на свет появляется хвостатый малыш. Таких случаев в медицинской литературе задокументировано несколько сотен.

Третье веко. В углу глаза у каждого из нас расположена едва заметная розовая перепонка.  Это третье веко, как у  рептилий и птиц. Если обычное веко закрывается вертикально, то третье – горизонтально,  обеспечивая глазу дополнительную защиту. Но человеку она оказалась не нужна, и веко деградировало.

Зубы мудрости. «Восьмёрки» стали не нужны после того, как рацион homo sapiens изменился (стало меньше твёрдой пищи), а мозг стал больше, настолько, что уменьшились челюсти. Теперь зубам мудрости часто просто не хватает места.

В наследство нам достались не только органы, но повадки и рефлексы. Например, хватательный, когда новорождённый неосознанно хватает всё, что попадает ему в ладонь. Так малыш примата «прилипает» к маме и держится за неё, чтобы не случилось.  Или мурашки  - способ быстро поставить шерсть дыбом в ответ на опасность или холод. Шерсти у нас почти нет, а мурашки – остались. И этим мы очень похожи на собственную кошку, поднимающую шерсть при нечаянной встрече с соседским псом.

Чем сильнее меняется наша жизнь, тем больше органов становятся лишними. Но организм просто так не проведёшь – даже через десятки тысяч лет он не спешит полностью избавляться от ненужного, используя атавизм по-полной, нагружая его новыми функциями. Как копчик, передние отделы которого необходимы для прикрепления связок, участвующих в работе органов мочеполовой системы и толстого кишечника, а также пучков большой ягодичной мышцы. А ещё рудиментарный хвост отвечает за правильное распределение нагрузки на таз.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 29 апреля 2019 г.

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