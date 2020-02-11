Нарушение обоняния

ЕЩЕ ВЧЕРА ВЫ МОГЛИ С ЛЕГКОСТЬЮ ОТЛИЧИТЬ ПО ЗАПАХУ МАНДАРИН ОТ ЛИМОНА, А СЕГОДНЯ ВСЕ АРОМАТЫ - НА ОДНО ЛИЦО

Люди умеют идентифицировать тысячи различных ароматов. Периодически обонятельная чувствительность ухудшается или наоборот, обостряется. Иногда даже могут возникать «пахучие» галлюцинации (фантосмии), например, во время беременности. Опрос, проведенный американскими исследователями, показал, что около 67% будущих мам испытывают повышенную чувствительность к запахам, а еще 30% страдают серьезными обонятельными нарушениями. В большинстве случаев ни то, ни другое не является поводом для беспокойства и исчезает после родов. Тем не менее, обонятельная дисфункция может быть признаком тяжелого заболевания.

Гипосмия-

это снижение способности обнаруживать запахи. Патология часто встречается у людей старше 70 лет, но может развиваться и в молодом возрасте в результате агрессивного воздействия токсических веществ (пестицидов или растворителей), курения или из-за болезни. Обонятельные рецепторы, расположенные в слизистой оболочке носовой раковины, крайне уязвимы. Поэтому обыкновенная простуда может обернуться временной потерей обоняния. Нарушенное носовое дыхание и гипосмия являются частыми спутниками аллергического ринита, синусита, искривленной перегородки, назальных полипов и пр.



Опасный симптом

Притупление обонятельной чувствительности не всегда связано с носом. Иногда проблема кроется намного глубже: в поражении периферического отдела обонятельного нерва, отвечающего за передачу сигналов от носа к мозгу, или в самом корковом «центре обоняния», который располагается в височном отделе.

Первый вариант может возникать при таких заболеваниях, как ожирение, диабет 1 типа и гипертония, а второй – вследствие травмы головы или нейродегенеративного процесса. Практика показывает, что проблемы с распознаванием запахов свойственны многим пациентам с болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом и болезнью Альцгеймера. Некоторые из них еще страдают частичной потерей обонятельной памяти. Все эти симптомы, по последним данным, можно считать ранними признаками прогрессирующего заболевания нервной системы и сокращения продолжительности жизни. В этом убедились сотрудники Чикагского университета, сопоставив чувствительность «нюха» более 3 тысяч пожилых людей (на запахи розы, рыбы, апельсина и пр.) с показателями пятилетней выживаемости. Около 12% участников исследования так и не смогли преодолеть этот рубеж, при этом у трети из них при жизни отмечались проблемы с обонянием и выраженные нейродегенеративные симптомы.

Чем грозит?

Нарушение обоняния является не только тревожным симптомом, но и опасно сама по себе. В особо тяжелых случаях оно способно серьёзно снижать качество жизни, а иногда приводить к дополнительным проблемам со здоровьем. В том же чикагском исследовании подчеркивалось, что даже у тех, кто, на первый взгляд, не имел особых медицинских проблем, но страдал ослабленной чувствительностью к запахам, риск преждевременной гибели был достаточно высок. Это объясняется тем, что с потерей обоняния человек лишается одной из основных «тревожных» сенсорных систем организма. Дурной запах служит сигналом об опасности, предупреждающим нас об утечке газа и химикатов, пожаре или испорченной пище. Известно, что люди с отсутствием обоняния (да, есть и такие!) чаще, чем все остальные, страдают пищевыми отравлениями. Возможен и другой побочный эффект аносмии – отсутствие аппетита. Правда, он скорее свойственен тем, кто недавно утратил способность чувствовать запахи. Пища в отсутствии привычного аромата становится пресной, и чтобы хоть как-то улучшить ее вкус, человек может начать использовать слишком много соли, а это, в свою очередь, является «усугубляющим» фактором для больных почек и артериальной гипертензии.

«Нюх» на людей



Наряду с ухудшением аппетита у людей, страдающих ано- или гипосмией, часто возникают проблемы в эмоциональной сфере - развивается депрессивное или тревожное расстройство. А еще ухудшаются отношения с окружающими, что провоцирует чувство социальной незащищенности. Почему так происходит? На этот вопрос ответили ученые из Медицинской школы при Университете Дрездена. Для участия в эксперименте они пригласили людей с врожденной аносмией. От испытуемых требовалось определить эмоциональное состояние другого человека, и тут неожиданно возникли проблемы. Выяснилось, что аносметики ориентируются главным образом на выражения лиц, которые бывают весьма обманчивыми, в то время как люди с нормальным обонянием анализирует весь спектр исходящих от собеседника невербальных сигналов, включая его запах. Этот биологический сигнал представляет огромное значение для многих социальных взаимодействий, включая романтические, дружеские и родительские, и неспособность его считывать грозит человеку одиночеством и психическими нарушениями.

Нос водит за нос

Бывает, что восприятие запаха не просто притупляется, а качественно видоизменяется. Причем это искажение, как правило, не в лучшую сторону: знакомые любимые блюда начинают отдавать «ароматом» тухлятины, а букет цветов – бытовой химией. Такое явление называется паросмия, и оно может значительно испортить жизнь человеку. Но еще хуже, когда неприятный запах начинает преследовать, возникая ниоткуда, в прямом смысле на пустом месте. Например, в 2013 году был задокументирован случай фантосмии, когда женщина то и дело ощущала «запах дымящейся сгоревшей древесины, который со временем превращался в ядовитую вонь скунса».

Обонятельные галлюцинации варьируются от пациента к пациенту, но все они со знаком «минус». Причины их возникновения очень разнообразны – от синуситов и носовых полипов до серьезных травм головного мозга, а также психических и неврологических заболеваний, включая мигрень, шизофрению, эпилепсию, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Отличительная особенность иллюзорных запахов, обусловленных нарушениями со стороны головного мозга, в том, что они носят навязчивый, изматывающий характер.

Был один случай

Лечение расстройства обоняния заключается в установлении основной причины, которая повлекла за собой это нарушение, и ее устранении. Бывают сложные случаи, когда источник патологического процесса неочевиден (нос или мозг?), и диагностика может занимать годы. Американский отоларинголог Дональд Леопольд в 2012 году опубликовал в своей статье историю 26-летней пациентки, которая в 18 лет переболела мононуклеозом, после чего ее начали мучать регулярные мигрени и повсюду мерещиться запах уксуса, фекалий и тухлых яиц в одном флаконе. Что только не делали врачи, чтобы облегчить состояние больной, но навязчивая фантосмия не проходила. Помогла лишь операция по иссечению обонятельных рецепторов, которые передавали информацию от левой «галлюцинирующей» ноздри в мозг. Поэтому каждый случай индивидуален. Нарушение функции обоняния может быть проявлением патологического процесса как в носовой полости, так и в нервной системе. Впрочем, не стоит пытаться разобраться в этом самостоятельно, лучше довериться специалисту.

Главные вопросы

На приеме доктор задаст вам наводящие вопросы, связанные с потерей обоняния, и будет лучше, если вы подготовите ответы на них заранее.

1. Когда вы впервые почувствовали, что стали хуже распознавать запахи? Относится ли это ко всем запахам или только к некоторым?

2. Были ли проблемы с воспоминанием запаха?

3. Чувствуете ли вы вкус пищи, которую едите?

4. Болели ли вы недавно респираторными заболеваниями?

5. Какие лекарства вы недавно принимали? (для справки: некоторые антибиотики, такие как ампициллин и тетрациклин, а также антидепрессанты и антигистаминные препараты могут существенно влиять на обоняние)

6. Есть ли хронические заболевания (в том числе верхних дыхательных путей)?

7. Были ли травмы головы?

В зависимости от ваших ответов, вам назначат назальную эндоскопию, рентген черепа или МРТ-сканирование головного мозга.

Искать потерянное обоняние нелегко, но жить без него еще сложнее. Ведь, не чувствуя запахи, сложно наслаждаться вкусом жизни.

Опубликовано: 11 марта 2020 г.