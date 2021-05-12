Наоми Кэмпбелл

Знаменитой британской супермодели в этом году исполнилось 50 лет, но она по-прежнему остаётся востребованной в профессии и тщательно следит за собой

В цифрах:

Возраст: 50 лет (родилась 22 мая 1970 года)

Вес: 65 кг

Рост: 177 см

Ее диета

Утро Наоми начинается в 5 часов: «Первое, что я делаю - пью горячую воду с лимоном и пробиотиками. И никогда не употребляю кофе». Модель вегетарианка, не ест молочные продукты и глютен, она в принципе ест лишь раз в день – в обед. Это обязательно овощи, зелень, крупы или макароны. А всё остальное время пьёт воду, смузи, соки, травяные чаи. Но по воскресеньям Наоми готовит десерты. « Я ем, когда мне хочется, не голодаю. Если хочу устроить себе день без еды, я просто пью воду или сок. Зависит от того, как я себя чувствую».

Ее форма

Кэмпбелл утверждает, что модели тренируются не меньше, чем спортсмены. Сама она увлекается йогой, пилатесом и зумбой, много занимается в спортзале по системе Ocho, которую разработал известный тренер Джо Холдер. Модель охотно делится в Instagram своими занятиями. Также Кэмпбелл увлекается дайвингом и паддл-бордингом (плавание на доске с веслом).

Ее красота

Модель не скрывает, что давно носит парики – из-за частых укладок ее волосы стали слабыми и начали выпадать. Звезда не появляется на публике без макияжа и даже даёт на своей странице в YouTube уроки по мейкапу. Наоми принимает ванну со смесью английской и кошерной соли, маслом лаванды и стаканом яблочного уксуса. Делает отшелушивающий массаж с помощью перчаток и мыла, а затем наносит на тело масло виноградной косточки.

Ее жизнь

Мать модели - афро-ямайская балерина Валери Моррис, от нее Наоми унаследовала музыкальность, пластику и грацию. Она тоже занималась танцами, а модельную карьеру начала в 16 лет. Вокруг темпераментной звезды всегда было много скандалов, пять лет она страдала от алкогольной и наркозависимости. Наоми снималась в кино, записывала песни, была телеведущей. У нее нет детей, она не вышла замуж, а самые ее долгие отношения длились 5 лет с российским миллиардером Владиславом Дорониным. «Быть одной не значит быть одинокой. У меня нет времени ни на скуку, ни на одиночество», - говорит модель.

Опубликовано: 24 мая 2021 г.