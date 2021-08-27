На работу? Легко!

Часто бывает, что после отдыха требуется ещё отдых. Желание влиться в рабочий ритм не появляется, а работать надо. Мы собрали советы, как это сделать максимально легко

Режим дня

Отдых хорош тем, что ты расслаблен и никуда не спешишь, можешь поздно ложиться, поздно вставать, ничего не делать или делать много всего приятного. Выйти из этого состояния мне помогает только чёткий план на день, расписываю его буквально по минутам, ставлю напоминалки, вычёркиваю сделанное. Через 2-3 дня всё встаёт на свои рельсы.

Ольга Волкова, риелтор

Без резких движений

Я настраиваюсь на плавный переход от отдыха к работе без стресса. Убавляю от утреннего сна по 15 минут каждый день. Не пытаюсь сделать все накопившиеся дела сразу же, а распределяю их на неделю по степени значимости. Заканчиваю работу в 17 часов и обязательно куда-то выбираюсь – гулять, встречаться с друзьями, кататься на велосипеде. Пока световой день еще длинный, можно по вечерам жить так, как на отдыхе.

Светлана, преподаватель

Вижу цель

Летом не хочется заниматься никакими важными делами - на это просто жаль терять тёплое время, ведь вокруг столько развлечений и удовольствий. Поэтому на осень я всегда ставлю какую-то цель – начать новую тренировку, взять в работу новый проект или пойти куда-то учиться. Всё лето ты думаешь об этом, готовишься, предвкушаешь, а как только пробил час, с энтузиазмом приступаешь к делу.

Вероника, менеджер

Продолжение лета

Хорошо, что сентябрь ещё радует тёплой погодой, длинным световым днём и овощами-фруктами. Поэтому я стараюсь взять в осень что-то из лета – ягоды и фрукты, полезные смузи, мороженое, яблочную выпечку, по выходным - поездки за город с шашлыками, поход за грибами, те же развлечения в парках и на воде. Заставить себя работать при этом, конечно, сложно, но если рядом стоит тарелка с арбузом, то уже веселее.

Нина, продюсер

Себя показать, на других посмотреть

Я всегда с удовольствием возвращаюсь после лета в офис, потому что выгляжу безупречно – похудевшая, загорелая, красивая, сияющая. Это лучшая мотивация заставлять себя по утрам вставать, наряжаться и ехать на работу. К тому же я успеваю соскучиться по подругам. Конечно, первые два-три дня мы с коллегами не работаем, а обмениваемся новостями о лете, но постепенно появляется и рабочий настрой.

Ульяна, консультант

Время перемен

Если очень хочется не вернуться на работу, а уволиться - это сигнал, что пора что-то менять. Возможно, отпуск позволил вынырнуть из повседневной рутины, дистанцироваться от неё, посмотреть со стороны и подумать о жизни и новых целях. Так я поняла, что страдаю не от постотпускной депрессии, а от осознания, что хочу другую работу. И пока я не ушла снова в работу с головой, успела ее поменять. Когда принимаешь верное решение, сразу становится легче.

Елена, редактор

Без перебора

Возвращаться к работе не хочется в двух случаях – если недостаточно отдохнула и если слишком много отдыхала, когда организм уже привык к другому темпу жизни. Для себя я выбрала золотую середину – 2 недели. За первую неделю я успеваю отдохнуть, а к концу второй - заскучать по работе. И еще один лайфхак – я выхожу на работу не с понедельника, а со среды или четверга. Так приятно, что через пару дней снова выходные.

Тамара, психолог

Опубликовано: 6 октября 2021 г.