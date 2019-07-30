Ученые во всем мире сходятся во мнении, что горожанам необходимо как можно чаще выбираться на природу. Почему?

Лучше гор – только горы

«Когда я иду в горы, то в полной мере ощущаю свою мужскую самость: тяжёлое восхождение – это преодоление себя и одновременно проверка».

Кто? Григорий Луговой, 32 года, PR-консультант

Что? Мое любимое занятие – треккинг по горам. Я часто хожу один, в удобном для себя темпе, а добравшись до вершины – сижу, смотрю и думаю о жизни. Только в горах я ощущаю настоящее спокойствие и гармонию, как нигде больше.

Почему? В детстве каждое лето я проводил под Пятигорском – дом бабушки был расположен прямо у горы Бештау. Ходить в горы вместе с папой и дедом было настоящим праздником. Поэтому сейчас Кавказские горы для меня своего рода возвращение в счастливое детство. Когда я приезжаю сюда, мне сразу становится спокойно – если горы на месте, значит всё в моей жизни на месте.

Как? Горы манят. Я заметил, что если месяца три не ездил в горы, мой организм начинает давать сбой, я в буквальном смысле заболеваю. Требуется подзарядка и перезагрузка. В горах благодаря разреженному воздуху увеличивается насыщение крови кислородом. Я чувствую, как учащается сердцебиение, дыхание становится глубже, улучшается вентиляция легких, появляется прилив сил. А еще горы успокаивают, приводят в порядок мысли: сверху ты иначе смотришь на свою жизнь там, внизу на земле, многие бытовые проблемы вдруг кажутся незначительными. Ты просто радуешься тому, что живешь и можешь своими глазами видеть всю красоту мира.

Горы – это еще и бесконечные открытия. В поле и на море этого нет, там мне скучно. Поэтому если мы едем семьей на море, я выбираю места, где море соседствует с горами. Горы Кавказа - это мое место силы. Я решил восстановить наш старый дом, чтобы выбираться туда почаще, жить там подольше и приглашать друзей. И я бы очень хотел продолжить нашу семейную традицию походов вместе с сыном.

Бонус! Треккинг по горам позволяет оставаться в форме. За день я прохожу около 30 км при перепаде высот 1500 м. По возвращении ноги гудят, но, как и после любой хорошей тренировки, я чувствую прилив сил и хорошего настроения.

Лесными тропами

«Море и горы – это прекрасно, но только лес хранит в себе тайны. Он живой, с ним можно разговаривать».

Кто: Виктор Борзых, 42 года, профессиональный фотограф

Что: Я очень люблю лес, и как только выдается возможность, сажусь на скутер и выбираюсь на природу с палаткой. В одиночку, с женой или с друзьями мы часто ездим на Угру, на Волгу, в Европу.

Почему: Я устаю от шума города, постоянных пробок, спешки, бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Кажется, я сгораю вместе с ними, когда долго не бываю на природе. За день-два в лесу с палаткой я будто перерождаюсь. Чувствую прилив сил – как физических, так и моральных. Энергии, которую я получаю в лесу, мне хватает на долгое время и, вернувшись в город, я снова чувствую желание работать и покорять мир.

Как: Почти каждый день я прогуливаюсь по близлежащему лесопарку или езжу там на велосипеде, но московский «лес» – ненастоящий. В нем нет простора и вольного ветра, поэтому он не заряжает так, как дикий. Несмотря на то, что я ощущаю потребность в природе, городская среда мне тоже нужна. Мне нравится этот контраст – из дикости в цивилизацию. Не думаю, что я хотел бы навсегда переехать «в леса».

Кому-то может казаться, что лес – это тишина и пустота. Я же чувствую, как со всех сторон приходит информация. С лесом можно разговаривать. Пару раз, когда медитировал в лесу, я достигал особенного состояния – нечто среднее между расслабленностью и сосредоточенностью. В этот момент мне удавалось найти пути общения с птицами, природой, лесным шумом. Я задавал простые эмоциональные вопросы «да/нет», а флора и фауна реагировала и отвечала. Это было настоящим откровением.

Мне повезло, что жена разделяет со мной любовь к лесу. Даже празднование нашей свадьбы с друзьями мы организовали в лесу. При том, что мы жили с палатками, все были в костюмах, на столе была белая скатерть, шампанское в бокалах, хорошая музыка и видео на проекторе. А на второй день был сплав по реке на надувных лодках.

Бонус! Мне нравится лесная тема в фотографии, нравится находить интересные ракурсы и детали. Если я вижу живописный закат – обязательно сниму, не могу такое пропустить. Но просматривая готовые фотографии, все равно думаю, что лучше смотреть на эту красоту вживую.

Поймать волну

«Не представляю, как можно провести отпуск, лежа на пляже, ведь на море никогда не бывает скучно!»

Кто: Ирина Никитина, 34 года, маркетолог

Что: Я большой фанат водных видов спорта, и жить не могу без моря. Кайтсерфинг, виндсерфинг, серфинг, сапбординг, вейкбординг, яхтинг – я попробовала все, и не собираюсь останавливаться на достигнутом.

Почему: Я выросла в маленьком северном городке, и когда впервые побывала на море вместе с родителями, подумала, что родилась не в том месте. Я быстро научилась плавать и могла купаться днями напролёт. Когда я переехала в Москву, устроилась на работу и у меня появилась возможность путешествовать, я стала выбираться на море при первой же возможности.

Как: Мне всегда было интересно слиться с водной стихией, подружиться с ней. Я восхищалась сёрферами – бесстрашными, свободными, позитивными, загорелыми и красивыми. Когда впервые попробовала встать на доску, это оказалось совсем не так романтично и просто, как кажется со стороны. Нужно отработать много часов, чтобы однажды оседлать волну. Но когда начинает получаться, остановиться невозможно. Мне интересно открывать для себя новые места, составлять свои рейтинги. Я завела блог, в котором рассказываю о морях и своих впечатлениях.

Я люблю море всяким, в любую погоду. Даже если метеоусловия не позволяют заниматься, могу просто сидеть, глядя на горизонт, и вдохновляться видом. Море успокаивает меня и лечит, я сразу дышу полной грудью и уже не помню, когда болела простудами. Возвращаясь домой, сразу начинаю планировать новый отпуск. Предвкушение следующей поездки на море согревает меня даже в самые ненастные дни. Море часто мне снится.

Бонус! Во время занятий в сёрф-кемпах легко найти друзей. У меня появились знакомые из многих стран мира – мы переписываемся в социальных сетях, а иногда даже получается встречаться в новых местах. Любовь к морю и общие спортивные увлечения очень сближают.

Комментарий эксперта:

«Природотерапия» активно применяется во многих странах для укрепления и восстановления здоровья. Исследования ученых доказывают, что связь с природой дарит ощущение счастья, снимает стресс и поддерживает иммунную систему. Например, в Японии врачи давно рекомендуют людям, страдающим от бессонницы и депрессий, принимать «лесные ванны» – так там называют терапевтические прогулки по лесным тропам.

Джулия Плевин, автор книги о лесной терапии, в свое время поняла, что серые здания города и нехватка зелени вызывали у нее тревожность и депрессию. После ряда исследований она утверждает, что людям мегаполиса регулярно необходимо «дичать» - проводить время на природе. Прогулки в горах, в лесу и на море не только влияют на настроение, но и полезны для физического здоровья – для иммунной и кровеносной систем, артериального давления, метаболизма, сердечного ритма. Даже простое хождение босиком на природе может оказать положительное влияние на иммунитет.

Опубликовано: 8 августа 2019 г.