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На мокрое дело

Животрепещущий вопрос для всех родителей: когда приучать ребенка к горшку?
Опубликовано: 30 августа 2019 г.

ПРОИСКИ И ФОКУСЫ

До появления одноразовых подгузников этого вопроса вообще не стояло. Было очевидно, что малыша нужно как можно раньше знакомить с горшком, чтобы он как можно меньше времени проводил в мокрых штанишках. Сейчас это называют «методом естественной гигиены», или «ранним высаживанием». Но с 50-х гг. прошлого века, когда появились памперсы, взгляды стали меняться. Появился новый, физиологический метод, который подразумевает, что раньше полутора-двух лет приучать к горшку не стоит и пытаться. Малыш  к этому еще физически не готов. Сторонники естественной методы тут же объяснили новый подход происками корпораций – производителей подгузников. «Физиологисты» парируют, что «естественники» дрессируют детей, как зверюшек в цирке. И те, и другие приводят аргументы и печатаются в научных журналах. На самом деле у обоих способов есть свои плюсы и минусы. Зная их, родителям проще решить, что подойдет их собственному ребенку.

ШТИРЛИЦ ПОДАЕТ СИГНАЛЫ

Метод естественной гигиены предполагает, что взрослые не надевают на малыша подгузники, а прямо с рождения начинают его «подлавливать». То есть вовремя подставляют горшок или тазик. При таком подходе главное – понять, что «клиент дозрел». Чаще всего это случается во время или после еды или сразу после сна. Взрослые учатся распознавать сигналы, которые их малыш подает в такие моменты – как-то особенно кряхтит, поджимает ножки и т. д. Уловив сигнал, нужно  немедленно хватать его и держать над горшком, издавая характерные звуки «пссс» или «а-а-а!». Звуки – необходимая часть плана. Потому что после энного количества повторений у малыша вырабатывается условный рефлекс: услышал «пссс» – пописал в горшок.

В целом метода позволяет добиться, что большую часть дня малыш проводит в сухих штанишках. В журнале Pediatrics была опубликована статья двух супругов-медиков, которые с рождения обучали дочь пользоваться горшком (конечно, не сажали на него, а держали над ним). Они сообщают, что уже к месяцу у них случалось всего 1-2 аварии, а к 6 месяцам их дочь и вовсе обходилась без подгузников. В полтора года ребенок без проблем начал пользоваться горшком самостоятельно, без напоминаний родителей. Но так изящно разыграть партию получается далеко не у всех.

Минусы естественного метода очевидны: постоянно караулить ребенка – энергозатратное занятие. Взять хотя бы фото матерей, которые кормят ребенка грудью и одновременно держат его над тазиком. А еще среди детей случаются штирлицы, которые до последнего момента никак не выдают свои намерения. И главная проблема: метод не предполагает осознанности процесса. У ребенка просто вырабатывается условный рефлекс, он не понимает при этом своих потребностей. Как следствие – в какой-то момент он может начать отказываться сидеть на горшке, бунтовать, протестовать. Происходит это обычно после года-полутора. В этом возрасте  малыш начинает понимать, что с ним происходит, чего и когда он хочет. Тут-то и выясняется, что настойчивое родительское «пссс» далеко не всегда совпадает с его реальной потребностью. «Откаты» могут случиться и на фоне болезней и других стрессов. Ребенок просто забудет все, чему вы его учили.

На горшок по свистку

Ученые из Гетеборгского университета (Швеция) 2 года наблюдали, как вьетнамские матери с рождения приучают детей к горшку. Родительницы внимательно следят за детским поведением, и как только ребенок подаст сигнал, держат его над горшком. Процесс сопровождается свистом. Первые успехи начинаются примерно в 3 месяца. К 9 месяцам дети, как правило, уже не нуждаются в подгузниках и охотно пользуются горшком – если, конечно, взрослые им «свистнут». Полностью самостоятельно решать свои туалетные дела они начинают примерно к двум годам. Для сравнения: в той же Швеции дети делают это заметно позже, к 3-4 годам. Здесь принято ждать, пока ребенок сам решит отказаться от подгузника.

КТО МОЛОДЕЦ? Я МОЛОДЕЦ!

Сторонники другой методы, физиологической ждут, пока малыш будет готов осознанно пользоваться горшком. Происходит это примерно к полутора годам (у кого-то раньше, у кого-то позже). В этом возрасте у ребенка начинают скоординировано работать нервная система и мышцы, отвечающие за мочеиспускание и дефекацию. Сигналы от наполненного мочевого пузыря и кишечника доставляются в головной мозг, и малыш понимает, что хочет в туалет. После чего идет и садится на горшок. В отличие от естественного метода, побуждением к действию будет не «пссс», а его собственные ощущения. Кроме того, к этому возрасту ребенок дозревает до обучения психологически – с ним уже проще договориться, он понимает, чего от него хотят взрослые. Эмоциональная составляющая тоже важна – человечек уже способен радоваться своим успехам и годиться, услышав от матери «молодец!».

Физиологический подход существенно упрощает жизнь всей семье. Ребенок учится гораздо быстрее, приобретенный навык не теряется. Мокрых штанов, промашек и нервов будет на порядок меньше, чем у «естественников».

ВОЛШЕБНОЕ ОКНО

А самое интересное во всем этом – вне зависимости от способа приучения ребенок становится «уверенным пользователем горшка» в 2-3 года. Нужно ли форсировать ситуацию и начинать тренировки прямо с рождения, родители решают сами. В конце концов, об экологии тоже не грех задуматься. Только в США ежегодно на свалки попадает 3,4 млн. тонн использованных памперсов. А разлагаются они, по некоторым данным, до нескольких сотен лет! Но стоит иметь в виду, что у естественников чаще случаются «откаты». А если при этом родители нервничают, стыдят («фу, кто это сделал!..») и прессуют, существенно повышаются шансы, что у малыша начнутся запоры и проблемы с мочеиспусканием.

Исследователи из Баптистского медицинского центра Уэйк Форест выяснили, что ранние (до 2 лет) тренировки в 3 раза повышают риск недержания у ребенка в будущем. Они же высчитали «волшебное окно» – оптимальный возраст приучения к горшку. По их данным, это время с 2 до 3 лет. Затягивать с обучением не стоит – это тоже осложнит ребенку жизнь. Как только он готов, надо начинать.

Но как понять, что пора? Педиатры перечисляют основные признаки.

- У малыша установился график «серьезных» дел.

- Подгузники или штанишки остаются сухими в течение 2 часов и дольше.

- Ребенку активно не нравится сидеть в мокрых штанах.

- Он знает, как называются части тела, предметы одежды и физиологические процессы. То есть он способен понять ваши инструкции.

- Пытается сам раздеваться и одеваться.

- Живо интересуется туалетной темой – а чем там занимаются взрослые?

- Может сказать или показать «хочу»! То есть готов конструктивно общаться.

И самое главное – не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Родительское сердце щемит, когда ровесники деточки читают букварь, сидя на горшке, а он все еще пачкает  штанишки. Но все дети – разные, развиваются каждый в своем темпе. Согревайтесь мыслью, что еще ни один здоровый ребенок не пошел в школу в памперсе.

Составляющие успеха

Никакого насилия. То есть удерживать малыша силком на горшке – вообще не вариант. Малыша невозможно заставить ходить на горшок. Можно только научить.

Начало – в правильное время. Нужно выбрать момент, когда готов не только малыш, но и вы. Желательно, чтобы все были бодры, здоровы, не в стрессе.

Похвала, а не ругань. За все победы хвалите, промахи оставляйте без внимания. С процессом должны быть связаны позитивные эмоции.

Будьте последовательны, но гибки. Решили, что пора – начинайте, прилагайте усилия. Но если малыш бурно протестует и вся семья перешла на военное положение, отложите затею на несколько недель. А затем начните заново.

Горшок должен быть удобным. С подходящими малышу изгибами, размером и т. д. И еще – он не должен быть холодным и противным на ощупь.

Воспринимайте все это как квест. Вы с малышом участвуете на равных, в одной команде, будет интересно!

Личный пример. Дети лучше учатся, глядя на старших братьев-сестер, товарищей в садике. Если таковых нет, все прекрасно показать могут родители.

 

 

Опубликовано: 30 августа 2019 г.

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