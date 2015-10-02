Двадцать причин тошноты

Тошнота может быть симптомом десятков различных болезней и состояний. Чаще других в этом списке заболевания органов пищеварения, однако она может указывать и на иные проблемы.

Причина тошноты - ГАСТРИТ И ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Мутить начинает чаще всего во время или сразу после еды.Вместе с этим появляются и такие неприятные симптомы, как ощущение переполненности, тяжесть в желудке, кислая отрыжка, изжога, жжение и боль в эпигастрии (под мечевидным отростком грудины). В зависимости от локализации язвы могут возникать «голодные», ночные или поздние боли, то есть такие, которые начинаешь ощущать спустя несколько часов после приема пищи. Может возникнуть рвота, после которой на некоторое время станет легче.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Побывать у гастроэнтеролога, сделать гастроскопию, УЗИ органов брюшной полости, сдать общий и биохимический анализ крови, пройти тест на антитела к бактерии Helicobacter pylori, вызывающей язву желудка и двенадцатиперстной кишки. После исследований вам назначат лечение и обязательно посоветуют пересмотреть диету – об остром, соленом, жирном и жареном придется забыть.

Причина тошноты - ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Подташнивать начинает во время еды. Нередко это сопровождается появлением горького или металлического привкуса во рту или даже рвотой, которая не приносит облегчения. После приема пищи к симптомам присоединяется тупая боль в области правого подреберья или в правом боку, а также возникают ощущение переполненности желудка и метеоризм.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Обратиться к гастроэнтерологу, сделать УЗИ органов брюшной полости. Диагнозом может быть и дискинезия желчевыводящих путей, и холецистит, и желчнокаменная болезнь. Лечение будет зависеть от тяжести и формы заболевания: от дието- и лекарственной терапии до холецистэктомии (удаление желчного пузыря).

Причина тошноты - ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Тошнота, вздутие живота, тупая ноющая боль в правом подреберье, горечь во рту – все эти неприятные ощущения обычно появляются после еды, особенно если пища была острая или жирная. Также возможны расстройство кишечника, потеря веса, жажда и постоянная усталость. При остром панкреатите тошнота обязательно завершится рвотой, не приносящей облегчения, и будет сопровождаться сильной болью в области эпигастрия, отдающей в спину.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

При остром панкреатите необходима срочная госпитализация. В других случаях нужно проконсультироваться с гастроэнтерологом, сдать анализ крови на сахар и ферменты (прежде всего амилазу), анализ мочи на уровень амилазы, сделать ультразвуковое исследование поджелудочной железы.

Причина тошноты - АППЕНДИЦИТ

Тошнота не связана с едой. Боль сначала вокруг пупка, а затем в правой подвздошной области (место расположения аппендикса). Она может усиливаться при движении или покашливании. Живот становится твердым, температура повышается до 37,5–38°С, пульс учащается.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Срочно вызвать скорую– промедление чревато развитием перитонита. До приезда врача необходимо находиться в полном покое. Ни в коем случае не принимать болеутоляющие или слабительные средства (это может затруднить диагностику) и не прикладывать к больному месту грелку. Аппендэктомию (операцию по удалению воспалившегося аппендикса) проводят в первые сутки после приступа.

ЕЩЕ 10 ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ТОШНОТЫ: 1. Гипотиреоз. Тошнота незначительная, но постоянная, аппетит понижен, но наблюдается прибавка в весе. Проверьте щитовидную железу, сдайте анализ крови на уровень гормонов ТТГ, Т4, Т3. 2. Мигрень. Тошнотой, а часто и рвотой сопровождается приступ сильной боли в половине головы. Облегчить страдание помогут тишина и темнота. Обязательно побывайте у невролога. 3. Сотрясение мозга. Если есть основания подозревать сотрясение мозга, а тошнота и головокружение при этом не только не проходят, но и усиливаются, вызывайте скорую. 4. Менингит. Мутит сильно, до рвоты, при этом температура поднимается до 38–40°С, появляются светобоязнь и напряжение затылочных мышц – необходимо срочно вызывать скорую. 5. Повышение внутричерепного давления. Утренняя тошнота, тяжесть в голове, темные круги под глазами. Ухудшение состояния часто связано с понижением атмосферного давления. Необходима МРТ головного мозга. 6. Морская болезнь. Тошнота, головокружение, рвота, возникающие в результате длительного раздражения вестибулярного аппарата. Морской болезни в той или иной степени подвержено более 90% населения планеты. Для профилактики назначают противорвотные средства. 7. Передозировка кофеина. Тошнота, беспокойство, тремор – первые признаки передозировки кофеина. В кружке эспрессо содержится до 200 мг кофеина, а для появления симптомов передозировки достаточно 600 мг. Неотложные меры: обеспечить доступ воздуха, промыть желудок, принять абсорбирующие и обволакивающие препараты. 8. Побочное действие лекарств. Может быть виновато практически любое лекарство из тех, что вы принимаете в настоящий момент. Внимательно прочтите описание препарата и посоветуйтесь с лечащим врачом. 9. Беременность. Утренняя тошнота, как правило, отступает после 12–13 недель. Спросите врача, ведущего беременность, как вы можете скорректировать диету и образ жизни, чтобы приступы тошноты были не такими выраженными. 10. Панические состояния. Тошнота, затрудненное дыхание, учащенное, обильное потоотделение, чувство страха. Порой паническую атаку принимают за сердечный приступ. Чтобы исключить его, проверьте сердце.

Причина тошноты - КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ

Тошнота возникает через какое-то время после еды и почти всегда завершается рвотой. К этим симптомам присоединяются боль в верхней части живота, повышение температуры до 37,5–39°С, слабость, расстройство желудка. При тяжелом отравлении возможны судороги и потеря сознания.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Промыть желудок: выпить маленькими глотками 3–4 стакана воды и вызвать рвоту. Однако это имеет смысл делать только в том

случае, если вы догадываетесь, что отравились именно пищей, а с момента появления первых симптомов прошло не более двух часов. Если рвота не прекращается даже после промывания, а в рвотных массах есть желчь и если к этим симптомам присоединились признаки обезвоживания (редкое мочеиспускание, сухость во рту), следует вызвать скорую – это может быть сальмонеллез или другая серьезная инфекция.

Причина тошноты - НАРУШЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА

Тошнота, сильное головокружение, шум в ушах, рвота, нистагмы (непроизвольные колебательные движения глаз) появляются внезапно при изменении положения тела или головы. Например, когда вы поворачиваетесь на другой бок в постели, резко встаете или наклоняетесь.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Посетить оториноларинголога и невролога. Возможны заболевания внутреннего уха, нарушение вестибулярного аппарата, например, вестибулопатия, болезнь Меньера, лабиринтит.

Причина тошноты - ГИПЕРТОНИЯ

Мутить может в течение всего дня. Дополнительно к этому появляются быстрая утомляемость, головная боль и головокружение, тревожность, потливость, утренняя одутловатость, отеки рук, покраснение лица, «мушки» перед глазами.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Проконсультироваться у терапевта, кардиолога, возможно, и нефролога, взять под контроль давление. Чтобы установить причину его повышения, нужно сдать анализы мочи и крови, сделать ЭКГ, УЗИ почек и почечных артерий.

Причина тошноты - ИНФАРКТ

Тошнота и рвота, сильные боли в эпигастрии или правом подреберье, вздутие живота, понос, напряжение и болезненность брюшной стенки. Возможны икота, нехватка воздуха, бледность. Все это может быть симптомами абдоминального типа инфаркта миокарда.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Немедленно вызвать скорую. Особенно если вы в группе риска по инфаркту: вам больше 45–50 лет, у вас гипертония, вы курите, имеете избыточный вес. Чтобы отличить этот тип инфаркта от острых заболеваний органов брюшной полости или пищевого отравления, врач сделает ЭКГ, послушает сердцебиение и измерит давление.

Причина тошноты - ОСТРЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ

Не связанная с едой тошнота может переходить в рвоту и сопровождаться повышением температуры до 38–40°С, ознобом и сильным потоотделением, а также мышечной слабостью, ноющей тупой или приступообразной болью в пояснице, реже – в животе, нарушением мочеиспускания, изменением мочи – она становится мутной.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Правильнее всего – вызвать скорую. Предстоят общий и специальные анализы мочи, общий и биохимический анализы крови, УЗИ почек и других органов мочевой системы. В дальнейшем понадобятся наблюдение у нефролога, курс медикаментозной терапии, диета.

Причина тошноты - ГЛАУКОМА

Тошнота появляется внезапно, сопровождается общей слабостью, сильной болью в глазу и половине головы, а порой и рвотой. Острый приступ глаукомы часто принимают за мигрень, менингит, отравление или гипертонический криз. Поэтому имеет смысл обратить внимание на наличие дополнительных симптомов: покраснение одного из глаз, отечность век, расширение зрачка, помутнение роговицы, затвердение глазного яблока, снижение остроты зрения.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Немедленно вызвать скорую. Для временного облегчения состояния можно положить на затылок горчичник.

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Опубликовано: 20 марта 2019 г.