Мушки перед глазами могут говорить о проблемах с…глазами. А может, дело не в них?

Мушки перед глазами знакомы каждому из нас: стоит слишком быстро подняться с кровати, надолго оказаться в духоте или удариться головой – они тут как тут. Это нормально и не требует лишнего беспокойства. Но иногда вы замечете, что мушки начали мелькать слишком часто. Вот тут самое время задуматься о визите к врачу, предварительно проведя нехитрую самодиагностику с помощью этого материала.

Повышение артериального давления

Не секрет, что нередко гипертоническая болезнь протекает бессимптомно. В ряде случаев единственным проявлением повышенного давления могут оказаться как раз те самые мушки. Заметив, что они стали прилетать чаще, чем раньше, не поленитесь взять в руки тонометр. Если на экране цифры больше, чем 140/90 мм рт ст (а для классических гипотоников хватит и 130/80 мм рт.ст.), весьма вероятно что именно гипертония является причиной. Кстати, измерение АД поможет выявить и ещё одну возможную причину мушек – артериальную гипотонию или снижение артериального давления ниже 100/60 мм рт.ст.

Что делать? В первом случае регулярно измерять артериальное давление по 2 раза в день в течение месяца, а затем, вооружившись записями, нанести визит терапевту. Во-втором – выпить чашку крепкого кофе и немного полежать подняв ноги вверх.

Мигрень

В большинстве случаев приступу мигрени предшествует аура – комплекс осязательных и визуальных ощущений, среди которых нередко встречаются и вспышки перед глазами, появление светлых или наоборот тёмных мушек. Вслед за аурой неминуемо приходит и сам мигренозный приступ, сильная боль может продолжаться в течение нескольких часов и даже дней. Больные со стажем уже знают предвестники и симптомы ауры, равно как и то, что может спровоцировать атаку (например вино, шоколад, громкая музыка). Впервые столкнувшиеся с мигренью могут сразу не понять, с чем имеют дело, но детальное описание того, что предшествовало головной боли, в том числе и мушек, поможет неврологу установить правильный диагноз.

Что делать?

Лечение мигрени, а главное – профилактика повторных приступов непростое дело, которое по силам лишь дипломированному неврологу. Поэтому, обнаружив у себя появление мушек, за которым неминуемо следуют головные боли, обратитесь к нему как можно быстрее.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника

С возрастом у многих из нас в прямом смысле костенеют эластичные от природы хрящи – межпозвоночные диски. В первую очередь страдают шейный и поясничный отделы позвоночника, которые на протяжении жизни испытывают максимальную нагрузку. Проблема в том, что разрастающаяся ткань дисков начинает сдавливать проходящие рядом с ними сосуды и нервные волокна. В результате появляются головные боли, головокружения, потемнения в глазах и мелькание мушек. Характерный признак того, что виноват атеросклероз – усиление симптомов при поворотах или наклонах головы.

Что делать? Диагностировать остеохондроз шейного отдела позвоночника поможет магнитно-резонансная томография, а невролог подберёт правильное лечение, которое очень разнообразно – от плавания и массажа до таблеток и даже хирургического лечения.

Нарушение мозгового кровообращения

Инсульт или транзиторная ишемическая атака могут начаться с такого неспецифического симптома, как появление мерцающих перед глазами «мушек”. Но в случае развития такого серьёзного заболевания вряд ли стоит ожидать, что мушки так и останутся единственным признаком болезни. Поэтому, если кроме мушек появились слабость в руке и ноге с одной и той же стороны, сильное головокружение, тошнота, рвота, нарушения речи или потеря симметрии лица, как можно быстрее вызвать скорую помощь.

Что делать? Поняв, что вслед за появлением мушек приходят более грозные симптомы, которые могут указывать на инсульт, не медлите с обращением за медицинской помощью, на счету буквально каждая минута.

Новообразование мозга

Мушки перед глазами могут стать первым симптомом ещё одного серьёзного заболевания, даже целой группы заболеваний – новообразований мозга. Нейрохирурги считают, что несмотря на то, что опухоли головного мозга подразделяются на доброкачественные и злокачественные, все они относятся к условно злокачественным, так как растут в замкнутой полости черепа и могут серьёзно сдавливать головной мозг. Поэтому, обратив внимание на, казалось бы, несерьезный, но начавший часто появляться симптом, можно значительно облегчить врачам работу, а себе – дальнейшую жизнь.

Что делать? Обратите внимание, не стали ли разного размера зрачки, не появилось ли кроме мушек двоения в глазах, упорных головных болей и головокружений. Если возникают подозрения, и что-то идёт не так, лучше вовремя проверить состояние мозга с помощью МРТ.