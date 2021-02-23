Роды после 40 лет

Здоровый образ жизни позволяет продлить молодость - но репродуктивный возраст все-таки не обманешь. «Здоровье» оценивает факторы риска поздних родов.

Эксперты:

Раиса Шалина, доктор медицинских наук,

профессор кафедры акушерства и гинекологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, заслуженный врач России

Галина Филиппова, доктор психологических наук, профессор,

ректор Института перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы

В жизни хочется успеть все – и сделать карьеру, и родить здоровых детей. Современные тенденции таковы, что женщины не торопятся заводить детей, откладывая этот важный шаг на «после 30», а то и позже. Их можно понять – рожать и воспитывать детей гораздо приятнее, обретя финансовую стабильность и защищенность. Тем не менее врачи в один голос убеждают не ждать слишком долго. Попробуем оценить факторы риска.

Посильный груз

Не столько возраст сам по себе, сколько букет приобретенных хронических заболеваний может серьезно помешать женщине старше 35 лет легко пережить беременность. По утверждению нашего эксперта Раисы Шалиной сегодня у дам средних лет весьма распространены сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, проблемы с почками, которые могут обостриться на фоне беременности.

Опорно-двигательная система, нагрузка на которую в процессе вынашивания ребенка сильно увеличивается, также находится не в самом лучшем состоянии. Сидячий образ жизни среднестатистической жительницы большого города явно не идет на пользу позвоночнику и суставам, и даже фитнес не спасает ситуацию. Ведь основным приоритетом для занимающихся, как правило, является внешняя привлекательность, соблазнительные формы, а о том, как тренировки влияют на общее состояние организма, никто и не задумывается. Остеохондроз, лордоз, сколиоз грудного отдела, деформация таза – обычное дело в наши дни.

Еще один бич – гипертония, которая уже давно перестала быть проблемой исключительно пожилых людей. Гипертония считается одной из главных причин позднего токсикоза, или гестоза. Спазм сосудов, плохая микроциркуляция осложняют снабжение тканей кровью. В результате нарушается полноценный обмен кислорода и питательных веществ через плаценту, что является первопричиной замедления развития зародыша. Кроме того, после 35 лет у женщины может развиться гиперкоагуляция, т. е. чрезмерная свертываемость крови. На этом фоне возможен тромбоз пуповины, плацентарная недостаточность, что может привести к гипоксии плода.

Впрочем, не все так ужасно. Конечно, с годами мы не становимся здоровее, но если женщина следит за собой, то возникающие небольшие отклонения от нормы легко преодолимы. Даже сложные проблемы можно преодолеть при грамотном и профессиональном ведении беременности, главное – верно просчитать все риски.

Положительный эффект

Следует признать, что бремя сопутствующих заболеваний с возрастом все ощутимее, компенсаторный ресурс организма истощается, но ведь и качество жизни сейчас намного выше. Что ни говори, а блага цивилизации значительно облегчают существование, дают нам дополнительные возможности для реализации своих устремлений. Более того, есть данные, что перестройка организма женщины при беременности несет и большой оздоровительный эффект – уменьшается риск инсульта, остеопороза, снижается уровень холестерина, реже появляются инфекции мочеполовых путей, легче проходит менопауза, позднее наступает климакс.

Ректор Института перинатальной психологии Галина Филиппова замечает, что существует такое понятие, как репродуктивный возраст. Организм женщины генетически запрограммирован в 35–40 лет родить последнего ребенка. И ресурсы у него для этого есть. Беременность – это не болезнь, а побочные явления, которых так боятся женщины, – набухание вен, выпадение волос, крошение зубов, дисфункция почек, могут сопровождать беременность в любом возрасте. Многие западные ученые признают тот факт, что сорокалетнюю беременную или недавно родившую женщину по состоянию здоровья можно приравнять к двадцатилетней.

Секрет долголетия

Раиса Шалина считает это суждение верным лишь отчасти, поскольку после 35 лет начинается старение репродуктивной системы, снижается восприимчивость матки к гормонам, угасает функция яичников, нарушается частота овуляторных и менструальных циклов. В отличие от сперматозоидов яйцеклетка не обновляется, а остается той же в течение всей жизни. В результате возрастает риск внематочной беременности, генетических патологий плода, самая распространенная из которых – синдром Дауна. Также возрастает риск перенашивания, тяжелых и травматичных родов, слабой родовой деятельности и даже более болезненных лактаций. С другой стороны, правда и то, что во время беременности организм мобилизуется, интенсивная работа всех систем помогает восстановиться, компенсировать «слабые места». Например, во время кормления грудью вырабатывается окситоцин – гормон радости, и, получая огромное удовольствие от общения с ребенком, женщина забывает о бессонных ночах, получает заряд энергии. Галина Филиппова считает, что наличие цели увеличивает человеку жизнь. Поэтому рождение ребенка дарит нам, по крайней мере, дополнительных 15 лет и действительно продлевает молодость.

Средство Макропулоса

Можно ли утверждать, что омолаживание при беременности – это отнюдь не миф? Да! И связано это с гормональной перестройкой организма. Главную роль в этом вопросе играет плацента, формирующаяся и начинающая функционировать уже к 8–12-й неделе. Она вырабатывает большое количество прогестерона, эстрогена, гормона роста и ряда других гормонов. Это действительно сильно «бодрит» организм. В комплексе с эстрогеном прогестерон является «конструктором» женского тела. Они стимулируют рост волос, развитие половых органов и молочных желез. Достаточное количество прогестерона – залог нормального обмена веществ, сильного иммунитета, он снижает возбудимость мускулатуры матки, препятствует отторжению зародыша. Антивозрастной эффект становится заметен визуально – улучшается состояние кожи, волос, суставов.

В своем уме

Считается, что во время беременности женщина становится капризной и непредсказуемой, ее мышление и восприятие нарушаются. Многие женщины, особенно достигшие определенных карьерных высот, беспокоятся, что станут рассеянными, забывчивыми, потеряют быстроту реакции. Неужели во время беременности мы становимся неадекватными и даже глупеем?

Гормональная перестройка действительно может сделать женщину узницей гипертрофированных эмоций, непонятных для окружающих. Особенно критичными в этом отношении являются первый и последний триместр. Но это не связано с изменением структуры мышления, так проявляется сужение сознания. Инстинкт материнства заставляет женщину концентрироваться на ребенке и всем, что с ним связано. Формируется так называемый коридор сознания. Она совершенно ясно и четко представляет себе план действий по поводу любых вопросов, касающихся беременности и родов, но другие темы ее просто не интересуют.

Поздний папа Если к идее позднего материнства есть много вопросов, то позднее отцовство не выходит из моды. Народная молва приписывает детям зрелых мужчин исключительную талантливость. Так это или нет, читайте в статье "Плюсы и минусы позднего папы".

На самом деле беременность помогает женщине стать намного умнее и мудрее, она начинает мыслить значительно яснее. Исследование американских ученых показало, что особенно позднее материнство дает мозгу женщины толчок к развитию. Мышление становится более интуитивным и эмоциональным. Это очень полезно для любого вида деятельности, особенно творческой. Так что страх отупеть и потерять контроль над ситуацией, не справиться с должностными обязанностями совсем не обоснованный.

А что потом?

После рождения малыша в жизни женщины наступает совершенно новый этап. И далеко не все в нем складывается легко и просто. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, послеродовой депрессии, причиной которой является усталость, резкая смена образа жизни, физиологическая и гормональная перестройка после родов, подвержена каждая десятая роженица. Но и здесь связи с возрастом нет ровным счетом никакой. Все дело в психических особенностях конкретной женщины. Чтобы появилась послеродовая депрессия, должна быть предрасположенность или склонность – частые депрессивные состояния в течение жизни, в первом триместре беременности, предменструальный синдром. Другими словами для женщины должна быть характерна именно такая реакция, такой способ переживания послеродовой адаптации.

Еще одно объяснение такого расстройства – недостаточная мотивация на материнство, неполное принятие малыша. Обычно это происходит, когда ребенок не был запланирован или женщина психологически не была готова к материнству. И в этом плане «взрослые» мамы, пожалуй, даже имеют преимущество. Ведь, как правило, появление позднего ребенка – шаг хорошо взвешенный и обдуманный, а умудренная опытом, знающая, что хочет, женщина способна больше дать своему ребенку.

Выводы «Здоровья»

Природа позаботилась о том, чтобы физиологических и психических ресурсов для рождения детей хватило надолго. Беременность и материнство – главное предназначение женщины. Но важно понимать, что не запущенные вовремя репродуктивные механизмы могут дать осечку. Современная медицина позволяет решить многие проблемы со здоровьем, возникающие при поздней беременности. Задача женщины – найти время для себя, пройти необходимое медицинское обследование, предварительно отдохнуть и набраться сил. Отвлекитесь от ежедневной рабочей рутины, освободите свой мозг от излишней нагрузки. Ведь именно он отвечает за гормональный фон, от которого во многом зависит успешный результат. Поздняя беременность – это отличная возможность обновиться, измениться к лучшему. Ведь дети – это источник бесконечной активности и беспредельного счастья, тот самый вечный двигатель, который дает нам стимул жить полнокровно. Неважно, какой был предыдущий опыт. Главное, запрограммировать себя на удачу.

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Доверяй, но проверяй

Врачи любят повторять: молодые клетки – здоровые детки. К сожалению, поздняя беременность действительно чревата возникновением патологий плода. Какие обследования помогут вовремя заметить и предотвратить серьезные нарушения внутриутробного развития?

– Ультразвуковое исследование – в 11 и 18–20 недель беременности.

– Фетометрия – метод ультразвукового определения размеров плода.

– Доплерография – определяется состояние сердца малыша, устанавливается степень проходимости сосудов пуповины. Этот метод помогает предотвратить гипоксию плода. Выполняется в двух режимах – дуплексное и триплексное сканирование. Триплексное считается более точным, добавляется цветное изображение.

– Кардиомониторинг – наблюдение за сердцебиением зародыша. Кардиомонитор в некоторых больницах можно взять на дом и через Интернет отправлять показания врачу.

– Тройной тест – скрининговый тест, состоящий из анализов на три наиболее важных гормона: хорионический гонадотропин, альфа-фетопротеин (АФП) и эстриол. Проводится обычно между 15-й и 20-й неделями беременности. Обнаружить АФП в крови матери можно значительно раньше – с 5–6-й недели беременности. Тест может выявлять 60% детей с синдромом Дауна и 80–90% детей с дефектами нервной трубки, а также другие патологии.

– Более точная проверка на синдром Дауна: амниоцентез (анализ околоплодных вод), кордоцентез (анализ крови ребенка, получаемой из пуповины). Эти достаточно болезненные процедуры постепенно заменяет новый малотравматичный метод определения кариотипа (число, размеры, форма и другие особенности хромосом) плода по эритроцитам, попавшим в кровь матери.

Возрастная вилка

Здоровый образ жизни позволяет продлить возраст активной бодрости. Но репродуктивный возраст запрограммирован генетически. Оптимальный срок рождения первого ребенка – 20–29 лет, последнего – 35–40 лет. Проблема в том, что способность взять на себя ответственность за других, личная зрелость приходят значительно позже. Физиологический и психологический возраст различаются примерно на 10 лет.

Немного цифр По статистике, женщин, родивших первого ребенка в возрасте между 30 и 40 годами, сейчас в 3 раза больше, чем двадцать лет назад, а средний возраст первородящих женщин в России приблизился к 30 годам. Отчасти мода на поздние роды пришла в Россию из Европы и Америки, где принято выходить замуж после 30 лет, и еще позже рожать первого ребенка. Например, Мадонна родила первенца в 36 лет, а Джулия Робертс – в 37 лет. Шанс родить ребенка с синдромом Дауна среди матерей до 25 лет – 1 ребенок на 2000 новорожденных, до 30 лет – 1 на 1300, до 35 лет – 1 на 400, до 40 лет –1 на 90, до 45 лет – 1 на 32, и до 50 лет – 1 на 8.

Ликвидация последствий

Cчастье от общения с ребенком в послеродовой период могут омрачать некоторые неприятные ощущения. Большинство женщин беспокоят схваткообразные боли внизу живота, вызванные сокращением мышц матки. Наиболее болезненные маточные сокращения встречаются у повторнородящих, что связано с интенсивной выработкой окситоцина и сильным перерастяжением мышц матки при повторных родах. Иногда при выраженных болях назначаются спазмолитические препараты. Помогает теплый расслабляющий душ.

В первые дни после родов может беспокоить боль в промежности. У позднородящих это чаще всего вызвано разрывами или разрезами тканей. Причиной также могут послужить ссадины, гематомы, перерастяжение мышц. Облегчить боль поможет периодическое прикладывание к промежности пузыря со льдом, обернутого в пеленку. Обычно эти ощущения самостоятельно проходят в течение нескольких дней.

У позднородящей женщины сложнее протекает лактация. Может возникать тяжесть, распирание и покалывание в груди, кратковременное повышение температуры тела до 37–37,5°С. Самое главное в данной ситуации – чаще прикладывать ребенка к груди, чтобы происходило равномерное опорожнение молочных желез.

После родов настроение портит некрасивый вид живота. Объясняется это все еще увеличенными размерами матки. Через несколько недель она придет в норму и фигура немного улучшится. Для особенно нетерпеливых рекомендуются специальные упражнения, восстановливающие упругость мышц брюшного пресса. Их можно начинать выполнять уже в родильном доме при отсутствии противопоказаний.