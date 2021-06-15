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Мороженое

В молочном и сливочном мороженом есть витамины А, группы В, D и E, а также кальций, железо, магний и фосфор
Опубликовано: 22 июня 2021 г.

Летом каждые 3 секунды продается порция мороженого.
 

Молочное – от 3 до 8% жира и около 20% сахара.

Сливочное – около 10% жира и 15% сахара.

Классический пломбир – это 15–20% жира и 14% сахара.
 

Главная составляющая любого мороженого - воздух. Он даёт лакомству объем и нежную текстуру, по сути мороженое – это сладкая холодная пена.

Мороженое – отличный антидепрессант. Натуральное молоко и сливки содержат триптофан – природный транквилизатор длительного действия.


Мороженое – калорийно! Но многие диетологи считают его неплохим перекусом, если нет возможности съесть полноценный обед.

В 1905 году появилось мороженое на палочке. Его запатентовал калифорниец Фрэнк Эпперсон, поставивший в морозильник стакан содовой с соломинкой.

Опубликовано: 22 июня 2021 г.

Комментарии

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Последние комментарии

Jade17 [9 дней назад]
вы правы!
alyanova [29 дней назад]
Я в 41 родила второго ребенка, первого в 36. Может быть если до 40 не родила бы, то возможно и не...
Queeny [43 дня назад]
Всё правильно написано. Я тоже в своё время имела дело с "плато",

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