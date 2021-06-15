Летом каждые 3 секунды продается порция мороженого.
Молочное – от 3 до 8% жира и около 20% сахара.
Сливочное – около 10% жира и 15% сахара.
Классический пломбир – это 15–20% жира и 14% сахара.
Главная составляющая любого мороженого - воздух. Он даёт лакомству объем и нежную текстуру, по сути мороженое – это сладкая холодная пена.
Мороженое – отличный антидепрессант. Натуральное молоко и сливки содержат триптофан – природный транквилизатор длительного действия.
Мороженое – калорийно! Но многие диетологи считают его неплохим перекусом, если нет возможности съесть полноценный обед.
В 1905 году появилось мороженое на палочке. Его запатентовал калифорниец Фрэнк Эпперсон, поставивший в морозильник стакан содовой с соломинкой.
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