Ребенок на море: правила безопасности

Каникулы на море – это прекрасно! Но когда вы отдыхаете с ребенком, нужно обеспечить его безопасность.

МОЕ СОЛНЦЕ

Кожа маленького ребенка очень чувствительна, а механизм выработки меланина – пигмента, который оберегает кожные покровы

от излишнего облучения и ожогов, – пока не отлаации:жен. Поэтому даже недолгое пребывание малыша на открытом солнце может закончиться солнечным или тепловым ударом.

Соблюдайте следующие рекомендации:

используйте специальные детские кремы с фактором защиты (SPF) не ниже 50–60. Желательно, чтобы средство имело двойной экран: от лучей UVB и UVA-спектра;

солнечные ванны детям можно принимать с 8 до 10 часов утра и после 16;

чем младше ребенок, тем выше его чувствительность к ультрафиолетовым лучам. В 3­–4 года малыш может находиться на открытом солнце не более 5–7 минут, в 5–7 лет – максимум 15–20;

зонт, тень и пасмурная погода не отменяют применения крема от солнца. Дело в том, что облака пропускают 80% ультрафиолета. Кроме того, свет отражается от поверхностей – песка, воды, полотенца (особенно светлого), и все равно попадает на кожу;

не забывайте поить ребенка, даже если он сам не просит. Водный обмен у детей протекает интенсивнее, чем у взрослых. К тому же стремительная потеря жидкости во время жары нарушает работу и без того несовершенных механизмов терморегуляции. Чем младше ребенок, тем легче он перегревается.

Первая помощь: солнечный и тепловой удар

Основные симптомы – общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, озноб, повышение температуры тела. Если малыш плохо себя чувствует, перенесите его в тень, уложите на бок на случай рвоты. Дайте прохладной воды (пить маленькими глотками). При высокой температуре протрите его мокрой губкой или с головой оберните влажной простыней. Жаропонижающие препараты неэффективны. Если состояние очень тяжелое, то необходимы любые меры по снижению температуры, вплоть до холодной ванны. Обязательно вызывайте врача.

В случае солнечного ожога обработайте кожу косметическими средствами после загара или лекарственными аэрозолями против ожогов. Нельзя протыкать образовавшиеся пузыри, можно занести инфекцию. Если они сами лопнули, наложите на это место стерильную повязку. Но лучше показать малыша специалисту. Спать обгоревшего ребенка укладывайте раздетым, укрыв только легкой простыней. В следующие несколько дней придется полностью избегать солнца.

Для тех, кто хочет быть абсолютно уверенным, что ни один участок кожи не остался без защиты, в продаже имеется цветной крем с индикатором нанесения. И не забудьте про ушные раковины и тыльные поверхности стоп.

О МОРЕ, МОРЕ!

Большинство несчастных случаев на воде с малышами происходит из-за невнимательности родителей (захлебнуться можно у берега, достаточно набежавшей волны) и внезапного обморока, вызванного резким контактом кожи ребенка с холодной водой. И того и другого легко избежать:

всегда надевайте на малыша надувной жилет и нарукавники;

перед купанием ребенок должен минимум 30 минут побыть в тени, чтобы остыть;

начинать знакомство с морем лучше с 2–3 минут, постепенно продлевая удовольствие до 10 минут. По степени нагрузки это равносильно часовому заплыву для взрослого;

температура воды должна быть не ниже 21°С. Чем старше ребенок, тем легче он переносит прохладную воду. Двухлетка может быстро замерзнуть и при 25°С, когда родителям кажется, что вода почти как парное молоко;

в первые дни лучше купаться 1–2 раза, по мере адаптации плавать можно больше, главное, чтобы малыш отдыхал между «заплывами»: ноги и руки должны быть теплыми.

Первая помощь: Захлебнулся водой

Если малышу больше года, встаньте позади ребенка, обнимите, при этом одна рука, сжатая в кулак находится на животе малыша между пупком и ребрами, а ладонь второй лежит на кулаке. Разведите локти. Нажимайте на живот ребенка снизу вверх, периодически хлопая его по спине до тех пор, пока малыш полностью не откашляется. Если нет дыхания и не прощупывается пульс, то до приезда врачей надо делать искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Грудничка положите себе на колени (так, чтобы голова была ниже таза) и похлопайте по спине, чтобы откашлялся.

ПОЧВА ПОД НОГАМИ

Ходьба босиком по песку или мелкой гальке очень полезна для ножек малыша, однако пляжный песок – источник опасных инфекций. Причина – бродячие животные, в том числе собаки, которые используют пляж в качестве туалета. Серьезную опасность для детей представляют гельминты. Попав в организм ребенка, кишечные паразиты могут вызвать аллергию, расстройства желудочно-кишечного тракта, повышенную температуру и/или другие серьезные симптомы. В южных странах встречаются личинки, способные проникать под кожу человека, прокалывая ее и вызывая сильный зуд. Так что об играх с закапыванием в песок на курорте лучше забыть.

А также:

на галечных пляжах принято носить специальные резиновые тапочки. Они желательны и на песчаном берегу: всегда может подвернуться морской еж или осколок стекла;

не давайте малышу сидеть и лежать на песке, только на полотенце или в шезлонге;

берите для ребенка (и для себя тоже) два полотенца – одно, чтобы лежать, второе, чтобы вытираться;

после игр с песком обязательно мойте руки ребенку и ополосните пресной водой те части тела, которые соприкасались с песком.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Оптимальная продолжительность путешествия – от двух недель до месяца. Для поездки выбирайте бархатный сезон, когда море прогрелось, а контраст между температурой воды и воздуха минимален. В нашем полушарии лучше отдыхать в конце августа-сентябре, а в южном – в зимние месяцы.

Непривычный рацион питания может спровоцировать проблемы с пищеварением. Выбирайте для ребенка простые блюда без экзотических ингредиентов. Подумайте, может, стоит взять какую-то простую пищу из дома.

Чтобы в дороге не укачивало, перед поездкой малыш должен отдохнуть и хорошо выспаться. Кормить ребенка желательно за 2–3 часа до отъезда, еда должна быть легкой. Никакой газировки: пить лучше чай с лимоном, клюквенный компот или морс. Из лекарств можно взять средства от укачивания или леденцы. Хорошо, если в транспорте будет свежий воздух, оградите ребенка от резких запахов, не курите.

Перед поездкой потихоньку сдвигайте режим дня, подстраивая его под часовой пояс страны, в которую едете.

Обязательно оформите медицинскую страховку на малыша. Номер call-центра должен быть в вашем телефоне.

Опубликовано: 29 мая 2019 г.