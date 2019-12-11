Моника Беллуччи

Роковой итальянке исполнилось 55 лет, но она постройнела, помолодела и, кажется даже, расцвела. Актриса снова на обложках журналов и крутит романы с мужчинами моложе себя

Моника в цифрах:

Возраст: 55 лет (родилась 30 сентября 1964 года)

Рост: 171 см

Вес: 65 кг



Ее диета

Актриса всю жизнь балансирует между стройностью и пышностью, вероятно, именно это придает ее фигуре особую соблазнительность. На недавнем Венецианском кинофестивале и в новой фотосессии видно, что Моника заметно похудела. При этом она не любит диет и в полной мере наслаждается итальянской кухней – ест пасту, овощи-гриль, нежирную рыбу и мясо, обезжиренные молочные продукты. А секрет ее стройности в умеренности - она ест маленькими порциями. Иногда она позволяет себе торт, лишний бокал вина и сигарету.

Ее форма

Известно, что актриса никогда не любила фитнес, ей попросту скучно ходить на тренировки и делать одно и то же. Лишь после рождения второй дочери в 45 лет она начала больше уделять внимание своей физической форме. Всем тренировкам звезда предпочитает йогу и плавание по 45 минут два-три раза в неделю. Как считает Моника, главное не диеты и спорт, а умение грамотно и изысканно одеваться.

Ее красота

«Пока у женщины есть здоровье, время для нее не имеет значения, - говорит Моника. - Всего пару веков назад в 40 лет женщина считалась старухой, а сегодня в 45 можно родить ребенка, вырастить его и даже дожить до его зрелости». Актриса не боится морщин, она уверена: надо не быть красивой, а чувствовать себя красивой - это идет от внутренней зрелости, нежели от внешних данных. «Красота без умственных способностей и без чувств ничего не стоит», - утверждает Моника. Она не поклонница экспериментов: никогда не любила яркий макияж и не меняла радикально прическу, ее стиль - женственные платья с открытыми плечами и подчеркнутой линией декольте.

Ее жизнь

Моника хотела стать юристом, но ее увлекли работа моделью и кинематограф. Она снялась в картинах выдающихся режиссеров, а в 51 год стала самой возрастной «подружкой» Джеймса Бонда. В браке с французским актером Венсаном Касселем актриса родила двух дочерей – в 40 и в 45 лет. Старшая дочь Дева уже подписала свой первый модельный контракт. В 2013 через 14 лет брака Моника и Венсан расстались. После этого у актрисы был 2-летний роман с 36-летним галеристом Николя Лефевром.

Опубликовано: 24 декабря 2019 г.